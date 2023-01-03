Роналду об «Аль-Насре»: «Это не конец карьеры. Люди не знают, но тут очень конкурентный чемпионат. Я видел много матчей»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду заявил, что переход в «Аль-Наср» не означает завершение карьеры. 

37-летний нападающий подписал с саудовским клубом контракт до лета 2025 года. 

«Для меня приехать сюда – это не конец карьеры. Вот почему я хочу принести перемены, и, честно говоря, меня не сильно заботит, что говорят люди. Я принял решение и отвечаю за него.

Знаю, что тут очень конкурентный чемпионат. Люди этого также не знают, но я в курсе, потому что видел много матчей. С нетерпением жду матчей и надеюсь сыграть послезавтра, если тренер посчитает, что это подходящий момент (смеется). Готов и дальше наслаждаться футболом и общением с людьми», – сказал Роналду.

Криштиану Роналду: «Саудовская Аравия – единственная команда, которая победила чемпиона на ЧМ-2022. Футбол изменился в последние 10-15 лет»

Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «В Европе моя работа завершена, я выиграл все. Рад этой возможности не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и женщин»

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101 комментарий

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Социо Пат
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Ответ rigobersong
Новый резидент Камеди: Кринжтиану "El Fruit" Рональду
Он хотел сказать:
-"с детства за Аль Наср"
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Максим 1986
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Ответ FCB1991
Стадия самовнушения.
отрицания
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Booligan
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Ответ error505
Что тут конкурентного, если всегда точно выигрывает Аль кто-то там? :)
Алькорта и Алькиса неплохие игроки были, в сборной Испании играли
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gPk
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Ответ VictorVallecano
Не удивлюсь, если Аль-Кебаб отгрузил бы Барсе трешку.
Обычно трёшку Реалу отгружают ...Ну команды уровня ЦСКА)_)))
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Фаррух Шукуров
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Он на полном серьёзе это говорит?!?
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RWGladiator
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Не удивляйтесь, большинство его фанатов не разбирается в футболе, им можно заливать
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Booligan
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Насри ещё играет? Если да, почему он не здесь?
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Сергей Ямковой
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Это все смешно конечно, но я не удивлюсь если Месси через 2-3 года перейдёт в другую команду из Саудовской Аравии. Лео уже официальный посол заявки аравийцев на ЧМ 2030 ( то есть контакты налажены). И после ЧМ в Катаре, думаю Саудиты захотят «красиво ответить» своим соседям. И возрождение противостояние Месси-Роналдо самое то!
И для Лео пару сотен миллионов лишними не будут.
Уверен товарищи 🇸🇦 уже работают над этим
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Booligan
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Был Тимур "Каштан" Батрутдинов, теперь будет Криштик "Клубника" Роналду🤓
Финик
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Russian Horse
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Похоже на речь Карлоса и Это’о, когда те в анжи переходили
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VictorVallecano
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Ответ Barca, Liverpool_forever
Я тоже смотрел много матчей. Главные конкуренты Аль-Насрала это Аль-Кебаб и Аль-Люляш… короче это главный чемпионат Галактики ребята. Просто вы еще не знаете…
Не удивлюсь, если Аль-Кебаб отгрузил бы Барсе трешку.
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maxromanov84@mail.ru
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Ну хейтеры в комментах всегда обгадят, но полагаю, что Кристинка не поехала бы в Анжи, как Это’о и Роберто Карлос…
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Vy_Ao
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Это (смеется) после слов о привилегиях тренера особенно доставило)
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Бронислав Каминский
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Как же это все смешно)
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Iuasamotu
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Криш, давай старайся, выиграй азиатскую Лигу чемпионов. Только пожалуйста играй, а не дуркуй. Надоели уже твои выкидоны. Будь футболистом, а не ноющей капризной тряпкой.
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nikvane
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Для Криштиану, с его смутной ориентацией это опасная поездка 😁. В этой специфической стране головы пи#орам рубят с большим удовольствием, чем убийцам и др правонарушителям 😁.
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Sekir
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А главный матч чемпионата называется Аль-классико
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Пирс Морган
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Люди не знают, но тут очень конкурентный чемпионат.
Межгалактический сверхсекретный конкурентный чемпионат.
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Александр Володин
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Криш, ты обосрался, прими это и смирись.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ rigobersong
Новый резидент Камеди: Кринжтиану "El Fruit" Рональду
Был Тимур "Каштан" Батрутдинов, теперь будет Криштик "Клубника" Роналду🤓
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Men77
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Ответ Рашпель793
Конечно сам. Ведь такого не могут написать отбитыши местные, срущиеся по поводу аргентинца и португальца ))
Про АПЛ и ЛаЛигу не было такого. Про бундеслигу или серию А было.
Хотя щас можно все что угодно писать,как говорится..... не мешки ворочать
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Неймар Каземиров
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Ответ King_X
Да хорош уже Себя бы сначала убедил в этом Едва ли сам верит Надеюсь, просто для приличия говорит(хотя уже переборщил в этом) , зная, что переход на полсезона (пока варианты не появятся)
Так они больше никогда не появятся
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Рашпель793
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Ответ Men77
То, что говорили, что Лига 1 на уровне АПЛ и ЛаЛиги это ты сам придумал?
Конечно сам. Ведь такого не могут написать отбитыши местные, срущиеся по поводу аргентинца и португальца ))
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LifeSpartak
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Никто не будет смотреть чемпионат СА даже после этого! Там тебе и место, чтобы о тебе забыли!
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LaLkA911 #npoct
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Как он легко переобувается
, он сам себя не уважает....
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