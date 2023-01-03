Роналду об «Аль-Насре»: «Это не конец карьеры. Люди не знают, но тут очень конкурентный чемпионат. Я видел много матчей»

Криштиану Роналду заявил, что переход в «Аль-Наср» не означает завершение карьеры.

37-летний нападающий подписал с саудовским клубом контракт до лета 2025 года.

«Для меня приехать сюда – это не конец карьеры. Вот почему я хочу принести перемены, и, честно говоря, меня не сильно заботит, что говорят люди. Я принял решение и отвечаю за него.

Знаю, что тут очень конкурентный чемпионат. Люди этого также не знают, но я в курсе, потому что видел много матчей. С нетерпением жду матчей и надеюсь сыграть послезавтра, если тренер посчитает, что это подходящий момент (смеется). Готов и дальше наслаждаться футболом и общением с людьми», – сказал Роналду.

Криштиану Роналду: «Саудовская Аравия – единственная команда, которая победила чемпиона на ЧМ-2022. Футбол изменился в последние 10-15 лет»

Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «В Европе моя работа завершена, я выиграл все. Рад этой возможности не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и женщин»