Тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Роналду – легенда, один из лучших игроков в истории футбола. Таких тренировать легче всего»

Главный тренер « » высказался о подписании .

«Я удивлен количеством людей в зале для прессы, обычно после игр здесь всего 3-4 журналиста...

Криштиану – один из лучших игроков в истории футбола, он легенда, и для всех нас большая честь приветствовать его здесь. Я уверен, что для чемпионата и для королевства Саудовской Аравии это фантастический момент.

За свою жизнь я понял, что таких игроков, как он, тренировать легче всего. Я могу у него поучиться, мы оба хотим побеждать», – сказал на презентации Роналду.

Роналду об «Аль-Насре»: «Это не конец карьеры. Люди не знают, но тут очень конкурентный чемпионат. Я видел много матчей»

Криштиану Роналду: «Саудовская Аравия – единственная команда, которая победила чемпиона на ЧМ-2022. Футбол изменился в последние 10-15 лет»

У Роналду будет право менять тренера в «Аль-Насре» (CBS Sports)