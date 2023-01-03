Тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Роналду – легенда, один из лучших игроков в истории футбола. Таких тренировать легче всего»
Главный тренер «Аль-Насра» высказался о подписании Криштиану Роналду.
«Я удивлен количеством людей в зале для прессы, обычно после игр здесь всего 3-4 журналиста...
Криштиану – один из лучших игроков в истории футбола, он легенда, и для всех нас большая честь приветствовать его здесь. Я уверен, что для чемпионата и для королевства Саудовской Аравии это фантастический момент.
За свою жизнь я понял, что таких игроков, как он, тренировать легче всего. Я могу у него поучиться, мы оба хотим побеждать», – сказал Руди Гарсия на презентации Роналду.
Роналду об «Аль-Насре»: «Это не конец карьеры. Люди не знают, но тут очень конкурентный чемпионат. Я видел много матчей»
Криштиану Роналду: «Саудовская Аравия – единственная команда, которая победила чемпиона на ЧМ-2022. Футбол изменился в последние 10-15 лет»
У Роналду будет право менять тренера в «Аль-Насре» (CBS Sports)
Может и затмил, не знаю. Но даже если и затмил, то только как позорище всего мира.
А не как Месси в роли лучшего за всю историю.
Сейчас весь мир наблюдает Рона и Аль Насра! Естественно АПЛ Ла Лига ЧМ 22 отходит на второй план !!!
«Лооооооооооооооооооооооооооооооол»
Шейхи оказывается гениальные маркетологи!!
Закапывает себя на старте паренёк
Сколько получаешь ты и сколько Кринж))