Тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Роналду – легенда, один из лучших игроков в истории футбола. Таких тренировать легче всего»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Футбол

Главный тренер «Аль-Насра» высказался о подписании Криштиану Роналду

«Я удивлен количеством людей в зале для прессы, обычно после игр здесь всего 3-4 журналиста...

Криштиану – один из лучших игроков в истории футбола, он легенда, и для всех нас большая честь приветствовать его здесь. Я уверен, что для чемпионата и для королевства Саудовской Аравии это фантастический момент.

За свою жизнь я понял, что таких игроков, как он, тренировать легче всего. Я могу у него поучиться, мы оба хотим побеждать», – сказал Руди Гарсия на презентации Роналду. 

Роналду об «Аль-Насре»: «Это не конец карьеры. Люди не знают, но тут очень конкурентный чемпионат. Я видел много матчей»

Криштиану Роналду: «Саудовская Аравия – единственная команда, которая победила чемпиона на ЧМ-2022. Футбол изменился в последние 10-15 лет»

У Роналду будет право менять тренера в «Аль-Насре» (CBS Sports)

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34 комментария

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Blaumerc
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Ответ Великолепная Семёрка
Будем честны что переход Рона в Аль Наср затмил левейшее победу Меси на ЧМ во всех новостных порталах!!! Это все просто: Криштиану в разы попульярнее чем аргентинца30! Сейчас весь мир наблюдает Рона и Аль Насра! Естественно АПЛ Ла Лига ЧМ 22 отходит на второй план !!!
😆😆😆
Может и затмил, не знаю. Но даже если и затмил, то только как позорище всего мира.
А не как Месси в роли лучшего за всю историю.
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Lex
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Ответ Blaumerc
А за что его хвалить то? Лицемер с большой буквы!
ну тебе ноунейм видней.
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Blaumerc
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Ответ Lex
если Месси облизывают всем миром, почему тренер не может похвалить Роналду?
А за что его хвалить то? Лицемер с большой буквы!
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Джавез Тилл
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Почему куколд Ригоберсонг, очередной раз ограничивает возможность ответа??? Я всего лишь написал, будут пруфы что ему не за 40 и что у него есть квартира в штатах...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Lex
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Ответ Розе Ротенбергино
Облизывание тоже входит в контракт
если Месси облизывают всем миром, почему тренер не может похвалить Роналду?
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Айлин 1990
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Ответ Барсик Юрана
Сарри, Алегри, Сульшер, Кэрик, Тен Хаг: «Лооооооооооооооооооооооооооооооол»
Рангник и Пирло тоже.
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Игорь Замаруев
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Откуда он знает каких тренировать легче всего, если "Главный тренер "Ал-Насра" Гарсиа: Я никогда не тренировал игрока его уровня"? Сам себе противоречит
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moldfan
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Конечно. Именно по этому он подписывает контракты с возможностью выгнать тренера)))
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Великолепная Семёрка
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Ответ bibendum
Рончик, зайди с основного аккаунта.
Какой?
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Великолепная Семёрка
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Будем честны что переход Рона в Аль Наср затмил левейшее победу Меси на ЧМ во всех новостных порталах!!! Это все просто: Криштиану в разы попульярнее чем аргентинца30!

Сейчас весь мир наблюдает Рона и Аль Насра! Естественно АПЛ Ла Лига ЧМ 22 отходит на второй план !!!
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bibendum
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После новости, что у Рончика есть пункт о смене тренера, Гарсия начал нахваливать фрукта
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Барсик Юрана
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Сарри, Алегри, Сульшер, Кэрик, Тен Хаг:
«Лооооооооооооооооооооооооооооооол»
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Великолепная Семёрка
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Будем честны что хейтеры до этого ни разу не пропускали матчи Реала Юве и мю чтобы посмотреть Рона! Теперь им придется регулярно посмотреть каждую матч Аль Насра!!! Аль Наср теперь попульярнее чем ПСЖ!!!
Шейхи оказывается гениальные маркетологи!!
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bibendum
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Ответ Великолепная Семёрка
Если Криштиану поможет Аль Насра выиграть чемпионат и азиатскую ЛЧ то он будет великим человеком и супергероем для местных нации!!!! А для футбольного мира он ещё раз докажет что является величайшим легендой где бы ни играл!!!!
Рончик, зайди с основного аккаунта.
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Великолепная Семёрка
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Если Криштиану поможет Аль Насра выиграть чемпионат и азиатскую ЛЧ то он будет великим человеком и супергероем для местных нации!!!! А для футбольного мира он ещё раз докажет что является величайшим легендой где бы ни играл!!!!
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Sevuska
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Для троллей из секты мессе напомню - саудиты раскатали аргов с самим мессе и знают толк в футболе 😎
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fargys
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В смысле "один из"!?!
Закапывает себя на старте паренёк
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человек-муравей человек-физрук
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скоро игра с ПСЖ. вот там тренер посмотрит и на топ игроков и на лучшего игрока мира
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Кирилл.С-Пб
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Если уж МЮ развалил, то Наср то точно размотает
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Терминатор///Айлбибекович
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Эх Гарсия..Теперь придется все время выпускать его в старте.И еще заставят постоянно говорить,что он Лучший в Истории)))..Даже жаль его не много.
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Владимир Владимирович
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Один из ! Ну разве это не так
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Айтуар Куат
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Один из лучших? Уволен с позором
Даже тебе жизнь Роналду интереснее своей и пешехода. В конце карьеры уделать по финансам Месси и остальных госпаде Криштиану лучший просто по всем парамтетрам
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человек-муравей человек-физрук
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главное выпускать в старте и врать что он топ игрок. тогда надолго задержится на тренерском мостике
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Фантомный бол
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Он тебя будет тренировать, чувак))
Сколько получаешь ты и сколько Кринж))
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error505
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Сначала он говорит, что никогда не тренировал игроков такого уровня, а теперь говорит, что это легко
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