Глава «Аль-Насра»: «Роналду не хотел от нас особого отношения. Он дал понять, что хочет, чтобы с ним обращались так же, как и с остальными игроками»

не требовал особого отношения к себе в «Аль-Насре».

Об этом рассказал председатель совета директоров саудовского клуба на презентации игрока.

«Во время переговоров Криштиану ясно дал понять, что хочет, чтобы с ним обращались так же, как и с остальными нашими игроками. Он не хотел от нас особого отношения», – сказал Мусли Аль-Муаммар.

Роналду об «Аль-Насре»: «Это не конец карьеры. Люди не знают, но тут очень конкурентный чемпионат. Я видел много матчей»

Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «В Европе моя работа завершена, я выиграл все. Рад этой возможности не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и женщин»