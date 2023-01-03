Глава «Аль-Насра»: «Роналду не хотел от нас особого отношения. Он дал понять, что хочет, чтобы с ним обращались так же, как и с остальными игроками»
Криштиану Роналду не требовал особого отношения к себе в «Аль-Насре».
Об этом рассказал председатель совета директоров саудовского клуба на презентации игрока.
«Во время переговоров Криштиану ясно дал понять, что хочет, чтобы с ним обращались так же, как и с остальными нашими игроками. Он не хотел от нас особого отношения», – сказал Мусли Аль-Муаммар.
Роналду об «Аль-Насре»: «Это не конец карьеры. Люди не знают, но тут очень конкурентный чемпионат. Я видел много матчей»
Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «В Европе моя работа завершена, я выиграл все. Рад этой возможности не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и женщин»
- Этот великий человек*, жемчужина мирового спорта**, выдающийся игрок всех времён и народов*** никогда не просил нас относиться к нему по-особенному и с особым пиитетом
...Фух ( про себя)- про гения и мирового примера для подражания ,потом скажу. Надеюсь он не будет сильно злиться
Походу я знаю ТОП - 6 -ую лигу.
😂😂😂😂😂😂