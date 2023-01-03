Глава «Аль-Насра»: «Роналду не хотел от нас особого отношения. Он дал понять, что хочет, чтобы с ним обращались так же, как и с остальными игроками»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду не требовал особого отношения к себе в «Аль-Насре».

Об этом рассказал председатель совета директоров саудовского клуба на презентации игрока.

«Во время переговоров Криштиану ясно дал понять, что хочет, чтобы с ним обращались так же, как и с остальными нашими игроками. Он не хотел от нас особого отношения», – сказал Мусли Аль-Муаммар. 

Роналду об «Аль-Насре»: «Это не конец карьеры. Люди не знают, но тут очень конкурентный чемпионат. Я видел много матчей»

Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «В Европе моя работа завершена, я выиграл все. Рад этой возможности не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и женщин»

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27 комментариев

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Winterburn
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Ответ error505
Он не хотел от нас особо отношения, поэтому в контракте мы прописали ему особняки, самолёт, Ньюкасл и ещё много всего
А еще каждый игрок Аль-Насра может менять главного тренера по его усмотрению ))
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Ллб
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Ответ error505
Он не хотел от нас особо отношения, поэтому в контракте мы прописали ему особняки, самолёт, Ньюкасл и ещё много всего
Глава "Аль-Насра", тайком поглядывая на контракт...
- Этот великий человек*, жемчужина мирового спорта**, выдающийся игрок всех времён и народов*** никогда не просил нас относиться к нему по-особенному и с особым пиитетом
...Фух ( про себя)- про гения и мирового примера для подражания ,потом скажу. Надеюсь он не будет сильно злиться
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cektor
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Сколько лжи , боже ))
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valerixxx27
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Ну, да... Ну, да...
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Lavinka
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От нарцисизма он излечился ?
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ error505
Он не хотел от нас особо отношения, поэтому в контракте мы прописали ему особняки, самолёт, Ньюкасл и ещё много всего
И красивую плитку в бассейне🙌
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Футбол_это_жизнь
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Ответ Mega• Battman
Как же бомбит хейтеров. От зависти и ненависти пишут одно и тоже. Жаль вас. Роналду Легенда.
Да никто и не спорит, что он легенда и для многих является кумиром (о вкусах как говорится не спорят) но ссать в уши всему футбольному миру такое себе. Все, что говорят владельцы Аль Насра, сам Роналду, тренер и такие как Пирс Морган адресованы людям которые вообще не следят за футболом и для них это всего лишь интернет тренды.
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андрэ
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Всего-то мелочь - платить как всей команде)
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Игорь Климов
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Это всё... Походу я знаю ТОП - 6 -ую лигу. 😂😂😂😂😂😂
Бери выше)
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corazón blanco
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Поэтому больше нет таких условий ни у одного другого игрока в Аль-Насре ( и речь здесь не про зарплату).
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Игорь Климов
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Только не говорите об этом Моргану)
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Ussaev M
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При такой зп на все будет готов конечно.
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Mega• Battman
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Как же бомбит хейтеров. От зависти и ненависти пишут одно и тоже. Жаль вас. Роналду Легенда.
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Пирс Морган
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Ответ trav
Спортс, почему кругляшки репутации перестали показываться возле ника комментатора???
А, дизайн давно поменяли(
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Svobodu Mne
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Вот ссыт в уши)))) Рон и обычное отношение+пункты в контракте)))
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rigobersong
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После ЧМ кринж понял, что падать ниже некуда и решил свою бездарную карьеру завершить в Аравии:)) Кому-то ЧМ👑🏆🇦🇷🥇 А кому-то альнаср:) Время все расставило по своим местам:))
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Пирс Морган
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Роналду не хотел от нас особого отношения. Случайно вписал, что может выбирать тренера.
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Александр Охотко
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Ну тогда велком на скамейку. Абубакар наголову сильнее замыкателя
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Barsa! bolshe chem klub
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Это всё...

Походу я знаю ТОП - 6 -ую лигу.
😂😂😂😂😂😂
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bammmbini
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200млн в год , совсем не особое отношение и вправду
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trav
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Спортс, почему кругляшки репутации перестали показываться возле ника комментатора???
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Мохнатый55
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Скоро окажется, что Роналду играет за Аль-Наср бесплатно.
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Семен Войнов
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Представляю как Кринж не хотел ... Он там в контракте все прописал. Так что теперь он самый главный и дорогой в зоопарке саудита !
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Кирилл.С-Пб
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200 лямов в год делают чудеса
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Edgars Skaubits
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Верим
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