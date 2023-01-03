Криштиану Роналду: «Саудовская Аравия – единственная команда, которая победила чемпиона на ЧМ-2022. Футбол изменился в последние 10-15 лет»

Теги Криштиану Роналду Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Коста-Рики по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Футбол

Криштиану Роналду высказался о повышении уровня футбола в Саудовской Аравии.

– Помогло ли выступление на чемпионате мира сборной Саудовской Аравии, все игроки которой играют в местной лиге, убедить вас в необходимости перехода?

– Многие люди высказывают свое мнение, но они ничего не понимают в футболе. Как вы знаете, футбол в последние 10-15 лет изменился. Все команды лучше подготовлены, все команды готовы [бороться]. Если говорить о чемпионате мира, единственная команда, которая победила чемпиона, – это Саудовская Аравия. Не забывайте об этом.

Там было много сюрпризов: например, сборная Южной Кореи, африканские команды, Коста-Рика. Они проделали великолепную работу. Сегодня непросто выиграть любой матч, – сказал нападающий «Аль-Насра».

В первом туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину (2:1). По итогам турнира аргентинцы стали чемпионами, а саудовцы не вышли из группы, набрав 3 очка. 

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121 комментарий

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Евгений Головин
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Ответ King_X
Только вот в любом матче ЧМ, как только Аргентина пропускала - сразу ей второй отгружали Поэтому случайностью не назвать Жаль никто в плей-офф первым не забил аргам, кажись, те знатно поплыли б Даже Австралия прижала к воротам и могла в доп время переводить после 2-1(особенно после сольного прохода того чувака)
Лаутаро мог наверно хет-трик оформить Австралии, у Австралии 2 момента и это она прижала Аргов, ну-ну
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Фаррух Касимов
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Ага именно поэтому пост Месси в инстаграме побил рекорд по лайкам, а в финале ЧМ 95% стадиона болели за Аргентину как и по всему миру
Вообще-то по всему миру большинство болели в финале за Аргентину только из за Месси .Это даже подтверждают и специалисты.
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RWGladiator
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Не удивляйтесь, большинство его фанатов не разбирается в футболе, они все схавают
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elena
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Криш наконец-то ознакомился со статистикой ЧМ
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Дарья Зенькович
Ахаххахахаха боже
А ведь когда на спортсе в шутку приводили этот аргумент в помощь фруктовому саду никто и подумать не мог, что главный плод реально это приведёт как довод😂
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Фаррух Касимов
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Роналду как никто другой знает, что величайший футболист это Месси. Уже заранее признал поражение, да и фаны Рончика это знают, придумывают новые вызовы. Например Месси не выигрывал чемпионат Европы
Некоторые из них самого простого не знают ,что Месси не европеец.Поэтому пишут такие глупости.
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Павел Московой
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Ответ Айтуар Куат
Открой интернет всё про переход Рона. Даже российский спортс.
Ну так это более свежий инфоповод. Только и всего. Конечно переход Рональду в NoName лигу при его-то эго - это смешно. Поэтому все и обсуждают
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andr d
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Ответ Jazzzz
Госпади, какой же он жалкий. Будто политик, который к идиотам обращается. (75 млн причин перейти в «Аль-Наср»)
200 млн.
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Babayeff
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Слабо было назвать Марокко, а не обобщить?
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Пирс Морган
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Ответ Александр Охотко
Кое-кто, не играя в Апл, забил против топ-клубов английских больше, чем Рончик за все время в апл. Жалкие лицемеры
Стата, которую кринжиботы обходят за километр
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grek087
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Ноттингем обыграл ливер, они сильным клубом от этого стали? Алькояно выбивали Реал из кубка, они стали сильными? Потому что это тупейший аргумент. Саудовская Аравия прыгнула выше головы, а дальше отлетела от поляков и мексики и заняли последнее место)
ну от того что они заняли последнее место в группе, разве можно их выступление считать провальным?! Тем более что в матче с поляками, как мы помним, могло закончится вообще по другому. Ну а победа над Аргентиной была более чем заслуженной. Прогресс, по сравнению с прошлыми ЧМ, на лицо. И да, фаворитам было реально сложно с не самыми сильными командами. Стали ли вечные аутсайдеры сильнее? Да нет конечно, но поступательное движение вперёд по сравнению с последними турнирами- очевидно. Так в чем ложь? С преувеличением соглашусь, с определением, что в каждом его слове ложь- нет!
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Иван Петров
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Мальчик Рон 37лет
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Виктор Ш.
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Ответ Интеллигентный колхозник
Мне кажется, или он считает всю свою аудиторию сборищем умственно отсталых? И ведь всерьёз сказал журналисту про ‘новый вызов’ ещё… Ну клиника же… Просто, блин, обидно слышать такую жуткую ахинею из уст ещё не так давно одного из лучших футболистов планеты…
Да скорее ответил набором примитивных шаблонов) и сам забыл потом, потому что все эти вопросы-ответы по сравнению с банковским счетом ни о чем))
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Дмитрий Васильев
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Ответ Пирс Морган
Днарь-замыкатель, езжай и не возвращайся
Мне твоё нытьё нравится
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Пирс Морган
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Ответ Айлин 1990
И кто теперь сомневается что Роналду, это Бузова 2.0
Обузова
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Пирс Морган
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Роналду неделю думал, чтобы этот бред написать, ночами слезы вытирал
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Айлин 1990
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И кто теперь сомневается что Роналду, это Бузова 2.0
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Korzh
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Ответ Айлин 1990
Только мне одному кажется, что роналду сидит в спортс.ру. Он ведь повторяет слова Декарда Шоу, Роман, Бишеп, leexxxxxtm, На войне как на войне, Эрнандес Эрнандес, Имя Фамилия. Который из этих аккаунтов Роналду??
У тебя проблемы, ты бы лучше, что нибудь полезное запомнил
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Айлин 1990
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Ответ King_X
Кое-кто никогда в АПЛ и не играл И даже в первом новом чемпе - смог лишь 6 забить при колхозности чемпионата
5 Лига это тебе 505 лига Верблюдов.
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Любитель побеждать
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Вуахаха нашел за что уцепиться😂
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Айлин 1990
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Только мне одному кажется, что роналду сидит в спортс.ру.
Он ведь повторяет слова Декарда Шоу, Роман, Бишеп, leexxxxxtm, На войне как на войне, Эрнандес Эрнандес, Имя Фамилия.

Который из этих аккаунтов Роналду??
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David_Blaine
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Ответ Ignazio DE Alter
Саудовская Аравия выиграла Аргентину(Чемпионов мира) СА > Аргентина Значит, Мексика и Польша сильнее чемпионов мира. Польша > СА Мексика > СА Польша и Мексика > СА > Аргентина. Логика
выиграть у команды
выиграть приз

жертвы ЕГЭ, блджд
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Айлин 1990
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А почему он не добавил, что СА не вышли из группы.
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Кайрат Кырбасов
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Красиво сказано)))
Ещё бы добавил, поэтому я угорал над Хави, так как знал, что Катар на такое не способен, а в саудитов верил ещё тогда)))
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
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Лучше быть персофаном, чем персохейтером))
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