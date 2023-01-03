Криштиану Роналду: «Саудовская Аравия – единственная команда, которая победила чемпиона на ЧМ-2022. Футбол изменился в последние 10-15 лет»

высказался о повышении уровня футбола в Саудовской Аравии.

– Помогло ли выступление на чемпионате мира сборной Саудовской Аравии, все игроки которой играют в местной лиге, убедить вас в необходимости перехода?

– Многие люди высказывают свое мнение, но они ничего не понимают в футболе. Как вы знаете, футбол в последние 10-15 лет изменился. Все команды лучше подготовлены, все команды готовы [бороться]. Если говорить о чемпионате мира, единственная команда, которая победила чемпиона, – это . Не забывайте об этом.

Там было много сюрпризов: например, сборная , африканские команды, Коста-Рика. Они проделали великолепную работу. Сегодня непросто выиграть любой матч, – сказал нападающий «Аль-Насра».

В первом туре группового этапа сборная Саудовской Аравии обыграла (2:1). По итогам турнира аргентинцы стали чемпионами, а саудовцы не вышли из группы, набрав 3 очка.