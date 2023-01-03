Криштиану Роналду: «Саудовская Аравия – единственная команда, которая победила чемпиона на ЧМ-2022. Футбол изменился в последние 10-15 лет»
Криштиану Роналду высказался о повышении уровня футбола в Саудовской Аравии.
– Помогло ли выступление на чемпионате мира сборной Саудовской Аравии, все игроки которой играют в местной лиге, убедить вас в необходимости перехода?
– Многие люди высказывают свое мнение, но они ничего не понимают в футболе. Как вы знаете, футбол в последние 10-15 лет изменился. Все команды лучше подготовлены, все команды готовы [бороться]. Если говорить о чемпионате мира, единственная команда, которая победила чемпиона, – это Саудовская Аравия. Не забывайте об этом.
Там было много сюрпризов: например, сборная Южной Кореи, африканские команды, Коста-Рика. Они проделали великолепную работу. Сегодня непросто выиграть любой матч, – сказал нападающий «Аль-Насра».
В первом туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину (2:1). По итогам турнира аргентинцы стали чемпионами, а саудовцы не вышли из группы, набрав 3 очка.
Он ведь повторяет слова Декарда Шоу, Роман, Бишеп, leexxxxxtm, На войне как на войне, Эрнандес Эрнандес, Имя Фамилия.
Который из этих аккаунтов Роналду??
выиграть приз
жертвы ЕГЭ, блджд
Ещё бы добавил, поэтому я угорал над Хави, так как знал, что Катар на такое не способен, а в саудитов верил ещё тогда)))