Экс-арбитр Эскинас Торрес о расистских оскорблениях: «Танцы Винисиуса никого бы не беспокоили, не будь он чернокожим. Почему танцы Гризманна из Fortnite никого не волнуют?»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Вальядолид Антуан Гризманн Винисиус Жуниор Футбол

Бывший судья Виктор Эскинас Торрес высказался об оскорблениях Винисиуса на расовой почве. 

Напомним, вингер «Реала» подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Вальядолида». Ла Лига обратилась в суд

«По-прежнему отсутствует институциональная приверженность тому, чтобы положить этому конец. Когда это происходит, все должны уходить с поля.

Танцы Винисиуса никого бы не беспокоили, если бы он не был чернокожим. Почему танцы Гризманна из Fortnite никого не волнуют?» – сказал Эскинас Торрес. 

Что означает танец Гризманна после гола?

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15 комментариев

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Xm.md
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Ответ VuNePonimaete
Меня не бесили ни танцы Гризманна, не бесят и танцы Вини. Я один такой?
Вероятно. Представляешь какое-либо меньшинство?
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football.in.kg
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Сравнил тоже танцы Вини и Гризи... Гризмановские танцы были неприятными, чисто визуально. А сейчас узнал что они означали. Оказывается, из компьютерной игры (не играю в них) и означает типа издевательство в виде буквы L (мол "лузер"). После этого эти танцы ставли еще более отталкивающими
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Black Bei
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Риго-маймун ты че как обиженная девочка меня в черный сп добавила?
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Marcus-light
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Да вроде Гризманна нормально унижают по части ориентации, особенно после поддержки австралийца. Только всем плевать в его случае, оскорбления и оскорбления, он же натурал. А вот Вини на обзывательства обезьяной почему-то в обиде...
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VuNePonimaete
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Меня не бесили ни танцы Гризманна, не бесят и танцы Вини. Я один такой?
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Mazzari2.0
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Ну... Представить, Лэмпарда или Модрича танцующими точно нельзя) В любительском футболе и в морду могли бы дать, тоже так сказать, на эмоциях.
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Konvicted
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За тот танец Гризмана из фортнайта, я бы его реально дисквалифицировал матчей на 5. Кто не в теме, танец называется "Take the L", то бишь "принимай поражение" рука на лбу в форме буквы L означает Loss или Loser, и это целенаправленная издевка над проигравшим. Бразильские танцы тут даже рядом не стояли. https://www.youtube.com/watch?v=i4qAO127d44&t=21s
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Artuom Batishev
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Глупость. Танцы большинства других бразильцев/темнокожих игроков воспринимаются адекватно. Если из многих десятков/сотен оскорбляют пару-тройку игроков - нужно причину искать в этих игроках, а не в танцах, цвете коже и прочем.
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Нос даши конурбаевой
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Мы за равные права, среди белых!
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rigobersong
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Как же этот гнилой Винисиус карту разыграл, причем глоры мадрида тут его поддерживают, будто прям какого-то ангела оскорбили:) Правильно делают, за свое поганое поведение ему оборачивается бумерангом:) Того же Габи Жезуса оскорбляет кто-то или Ришарлисона?:)
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rigobersong
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Потому что Гризманн как шакал себя на поле не ведет, не симулирует, не провоцирует соперника и т.д. Причем тут цвет кожи-то?:)
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Naides
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От разговоров о расизме и BLM - расистов меньше не станет) Только больше внимания и шума. Добиться уважения к чёрным от таких людей все равно не получится. Их, по-моему, это только раззадаривает.
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Мэр Чунга-чанги
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Лгбтшники сильнее блмщиков
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Оливер Кан удаляет Роберту
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У Винисиуса норм танцы, а у Гризмана петушиные.
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аdidаs
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Меня бесят танцы Гризмана, впрочем как и танцы Винисиуса
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