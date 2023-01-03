Экс-арбитр Эскинас Торрес о расистских оскорблениях: «Танцы Винисиуса никого бы не беспокоили, не будь он чернокожим. Почему танцы Гризманна из Fortnite никого не волнуют?»
Бывший судья Виктор Эскинас Торрес высказался об оскорблениях Винисиуса на расовой почве.
Напомним, вингер «Реала» подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Вальядолида». Ла Лига обратилась в суд.
«По-прежнему отсутствует институциональная приверженность тому, чтобы положить этому конец. Когда это происходит, все должны уходить с поля.
Танцы Винисиуса никого бы не беспокоили, если бы он не был чернокожим. Почему танцы Гризманна из Fortnite никого не волнуют?» – сказал Эскинас Торрес.
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