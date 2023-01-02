Глава Ла Лиги Тебас ответил Винисиусу на критику в связи с расизмом: «Несправедливо и неверно писать, что лига ничего не делает. Ищите информацию тщательнее»

ответил Винисиусу Жуниору на критику Ла Лиги.

Вингер «Реала» подвергся оскорблениям со стороны фанатов « » и после этого написал: «Расисты следят за главным клубом мира на стадионах, а Ла Лига ничего не делает… Это МОЯ вина🤙🏿».

«В Ла Лиге мы уже много лет боремся против расизма. , это печально, несправедливо и неверно – писать, что Ла Лига ничего не делает против расизма. Информируйте себя лучше.

Мы в вашем распоряжении, чтобы все вместе мы могли двигаться в одном направлении», – написал президент Ла Лиги в твиттере.

Это уже не первый случай, когда Винисиус становится фигурантом скандала с расистскими оскорблениями. Ранее бразилец попадал в подобные ситуации в ходе гостевых матчей против «Барселоны» (24 октября 2021 года), «Мальорки» (14 марта 2022 года) и «Атлетико» (18 сентября 2022 года). Кроме того, полузащитника сравнивали с обезьяной в эфире El Chiringuito за празднование голов в танцевальном стиле.

Винисиус о фанатах «Атлетико», называвших его обезьяной: «Все расисты должны поплатиться. Им нужно навсегда запретить посещать стадионы»

Ведущий El Chiringuito извинился перед Винисиусом за сравнение с обезьяной: «Высказывания были неуместными, но они не расистские»

Ла Лига ответила Винисиусу, сообщив, что прокуратура не установила личности виновных, когда фанаты «Барсы» оскорбляли вингера «Реала» на расовой почве