Глава Ла Лиги Тебас ответил Винисиусу на критику в связи с расизмом: «Несправедливо и неверно писать, что лига ничего не делает. Ищите информацию тщательнее»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Вальядолид Хавьер Тебас соцсети Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Хавьер Тебас ответил Винисиусу Жуниору на критику Ла Лиги.

Вингер «Реала» подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Вальядолида» и после этого написал: «Расисты следят за главным клубом мира на стадионах, а Ла Лига ничего не делает… Это МОЯ вина🤙🏿».

«В Ла Лиге мы уже много лет боремся против расизма. Винисиус Жуниор, это печально, несправедливо и неверно – писать, что Ла Лига ничего не делает против расизма. Информируйте себя лучше.

Мы в вашем распоряжении, чтобы все вместе мы могли двигаться в одном направлении», – написал президент Ла Лиги в твиттере.

Это уже не первый случай, когда Винисиус становится фигурантом скандала с расистскими оскорблениями. Ранее бразилец попадал в подобные ситуации в ходе гостевых матчей против «Барселоны» (24 октября 2021 года), «Мальорки» (14 марта 2022 года) и «Атлетико» (18 сентября 2022 года). Кроме того, полузащитника сравнивали с обезьяной в эфире El Chiringuito за празднование голов в танцевальном стиле.

Винисиус о фанатах «Атлетико», называвших его обезьяной: «Все расисты должны поплатиться. Им нужно навсегда запретить посещать стадионы»

Ведущий El Chiringuito извинился перед Винисиусом за сравнение с обезьяной: «Высказывания были неуместными, но они не расистские»

Ла Лига ответила Винисиусу, сообщив, что прокуратура не установила личности виновных, когда фанаты «Барсы» оскорбляли вингера «Реала» на расовой почве

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9 комментариев

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GuruFutbola
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Этой 🦧нужно больше об игре думать, а не строить из себя обиженку. Пока он на это реагирует, это будет продолжаться
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Усы Годзиллы
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И где вы что-то делаете?
Ищите!

Гениально 🤣
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ARIGAMI ARIGAMI
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Я тоже могу пожаловаться на расизм. Могу даже несколько картинок скинуть, почему. (Ну самое интересное, что не в жизни, а в кое-чем другом 😂)
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WhatZ
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"Информируйте себя лучше"

Ну так почему он, как глава Ла Лиги, не может предоставить эту информацию? Зачем это увиливание от вопросов?
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Акира_1
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Похоже на типичную отписку из какого нибудь органа управления в России. 😆
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corazón blanco
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Винисиусу в первую очередь нужно больше думать о футболе, чем о борьбе с расизмом и поддаваться на провокации. В прошлом сезоне был одним из лучших в составе Мадрида и никто его не оскорблял, а если и были такие моменты, то он не обращал внимания и отвечал всем на поле. Сейчас же встал на путь жертвы, не о том думает. Да и надо, чтобы кто-то опытный был рядом с Винисиусом и подсказал ему, что нужно сконцентрироваться на игре.
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ZA.RMA
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И что конкретно они сделали?
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Пирс Морган
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В Ла Лиге мы уже много лет боремся против расизма. Винисиус Жуниор, это печально, несправедливо и неверно.
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Azim1202
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Да заевал этот макака🤡💩
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