450 тысяч зрителей в среднем смотрели игры испанской медиалиги. Только матчи «Барсы» и «Реала» привлекли больший интерес в 15-м туре Примеры

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Вильярреал Атлетико Эспаньол Жерар Пике Ла Лига Вальядолид Эльче Winline Медиалига Кингс Лига Медиафутбол

Испанский медиафутбольный турнир привлек большой интерес аудитории.

Первые матчи Кингс Лиги, основателем которой является Жерар Пике, прошли 1 января.

В среднем матчи турнира онлайн смотрели 450 тысяч зрителей, а пик пришелся на игру между «Порсиньос» и «Сайянс», которую в прямом эфире на твиче смотрели 780 тысяч человек.

Интерес к Кингс Лиге оказался даже выше, чем к большинству матчей 15-го тура Примеры.

Только матчи «Барселона» – «Эспаньол» (610 тысяч зрителей онлайн на Movistar +) и «Вальядолид» – «Реал» (548 тысяч зрителей на DAZN) привлекли больше внимания, чем матчи нового медиафутбольного турнира (при среднем показателе 450 тысяч зрителей на игру).

Трансляция игры «Атлетико» – «Эльче», например, на пике имела 338 тысяч зрителей, а матч «Вильярреал» – «Валенсия» – 311 тысяч.

Пике запустил Медиалигу в Испании. Что известно о турнире?

27 комментариев

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Богдан Трач
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Зато шавка Переса Тебас скажет что ла лига топ и лучшая в мире) правда была 10 лет назад, а сейчас испанский чемпионат стал лол лигой, даже Италия и Франция интереснее
ну бред уже не неси, на каком бы дне сейчас не была Ла Лига, но Франция, Италия и Германия еще на 1000 метров ниже
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Кукич
А вы манкоглоры молчите. Клуб больше 10 лет в помойке и на дне. Будь клубом не из АПЛ разорились бы или превратились в Милан 2010-хх
Ты че несешь? МЮ самый популярный клуб мира
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Экспертное мнение
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Ответ atomio
ЧЗХ!? Пусть пике платит роялти, в РФ она появилась раньше!
Мне еще очень давно было интересно, почему закончившие игроки не создают свои лиги вместо неинтересных "матчей легенд" со счетами 6:6, теперь дошло до людей) Мне % не забудьте.
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bam bam
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Ответ Arthas M
Без Тебаса и с полмиллиардным контрактом Лео Барса бы обанкротилась в ближайшие 2-3 года
Тебе виднее
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Arthas M
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Ответ Александр Граф
такой вывод может сделать только топовый бухгалтер после ознакомления с результатами аудита
Когда наша команда возглавила клуб, убытки составляли 481 млн евро, долг – 1350 млн, собственный капитал был отрицательным. Мы были банкротами. - это слова Лапорты,ему можно верить? Или будем ждать топового бухгалтера?
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Arthas M
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Ответ Gepard_GRIN
Да и так обанкротится. Только Месси и его имя теперь, всего скорее, после окончания карьеры будет работать на франшизы катарцев, а не на Барсу.
После окончания карьеры имя Месси будет работать на того кто ему больше заплатить,да и в целом бренд Месси уже не будет столько денег генерить
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Arthas M
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Ответ Игорь Замаруев
Зато сейчас не могут зарегистрировать игроков, которых хотят купить. Месси во всём виноват, ага
Кого не зарегали то? Куча новичков пришло
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Кукич
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Ответ Манюшный
“Сильнейшая лига в мире» 🤡🤡🤡
А вы манкоглоры молчите. Клуб больше 10 лет в помойке и на дне. Будь клубом не из АПЛ разорились бы или превратились в Милан 2010-хх
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Манюшный
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“Сильнейшая лига в мире» 🤡🤡🤡
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bulldozer
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Вот что-что, а деньги зарабатывать Жерар умеет отлично!
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VuNePonimaete
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Реал затащит. Впрочем как обычно
Когда деградирует чемпионат, то вместе с ним так или иначе деградирует наш клуб, это неизбежно. Следовательно, если развивается чемпионат, то дополнительно развивается и Мадрид. Так что лично я хотел бы развития и повышения конкурентоспособности Ла Лиги. Возвращение таких легендарных клубов как Валенсия, Атлетик, Севилья на вершину испанского футбола (как вернулся Милан в том сезон и как возвращается Арсенал сейчас). Атлетико, чтоб стал играть в атакующий футбол, но всего этого не будет... 😥
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Mikel Dominator Arteta
> шавка Переса Тебас 🤣🤣🤣 Даже тут Перес виноват.
Он у них во всем виноват
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ VuNePonimaete
Дичь... Мой любимый чемпионат превратили в помойку уровня Рпл...
Реал затащит. Впрочем как обычно
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Slavnov
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для футбола,профессионального, это конечно убийственная инфа,тем более в Испании
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VuNePonimaete
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Дичь... Мой любимый чемпионат превратили в помойку уровня Рпл...
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Александр Граф
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Ответ atomio
ЧЗХ!? Пусть пике платит роялти, в РФ она появилась раньше!
хехе, пускай лучше перейдет в тудротс
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Александр Граф
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Ответ Arthas M
Без Тебаса и с полмиллиардным контрактом Лео Барса бы обанкротилась в ближайшие 2-3 года
такой вывод может сделать только топовый бухгалтер после ознакомления с результатами аудита
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Gepard_GRIN
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Ответ Arthas M
Без Тебаса и с полмиллиардным контрактом Лео Барса бы обанкротилась в ближайшие 2-3 года
Да и так обанкротится. Только Месси и его имя теперь, всего скорее, после окончания карьеры будет работать на франшизы катарцев, а не на Барсу.
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Игорь Замаруев
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Ответ Arthas M
Без Тебаса и с полмиллиардным контрактом Лео Барса бы обанкротилась в ближайшие 2-3 года
Зато сейчас не могут зарегистрировать игроков, которых хотят купить. Месси во всём виноват, ага
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damondiamond
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Зато шавка Переса Тебас скажет что ла лига топ и лучшая в мире) правда была 10 лет назад, а сейчас испанский чемпионат стал лол лигой, даже Италия и Франция интереснее
А Перес на Гинера работает
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Arthas M
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Ответ bam bam
Тебас правильным путем идёт , пытаясь конкурировать с АПЛ ) закрутить гайки клубам , потерять Месси и т.д. )
Без Тебаса и с полмиллиардным контрактом Лео Барса бы обанкротилась в ближайшие 2-3 года
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Mikel Dominator Arteta
> шавка Переса Тебас 🤣🤣🤣 Даже тут Перес виноват.
А что Тебас не фанатка Переса и Реала? 😁
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Mikel Dominator Arteta
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Зато шавка Переса Тебас скажет что ла лига топ и лучшая в мире) правда была 10 лет назад, а сейчас испанский чемпионат стал лол лигой, даже Италия и Франция интереснее
> шавка Переса Тебас
🤣🤣🤣
Даже тут Перес виноват.
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atomio
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ЧЗХ!? Пусть пике платит роялти, в РФ она появилась раньше!
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Гегенпрессинг Рангника
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