450 тысяч зрителей в среднем смотрели игры испанской медиалиги. Только матчи «Барсы» и «Реала» привлекли больший интерес в 15-м туре Примеры

Испанский медиафутбольный турнир привлек большой интерес аудитории.

Первые матчи Кингс Лиги, основателем которой является , прошли 1 января.

В среднем матчи турнира онлайн смотрели 450 тысяч зрителей, а пик пришелся на игру между «Порсиньос» и «Сайянс», которую в прямом эфире на твиче смотрели 780 тысяч человек.

Интерес к Кингс Лиге оказался даже выше, чем к большинству матчей 15-го тура Примеры.

Только матчи « » – « » (610 тысяч зрителей онлайн на Movistar +) и « » – « » (548 тысяч зрителей на DAZN) привлекли больше внимания, чем матчи нового медиафутбольного турнира (при среднем показателе 450 тысяч зрителей на игру).

Трансляция игры « » – « », например, на пике имела 338 тысяч зрителей, а матч « » – « » – 311 тысяч.

Пике запустил Медиалигу в Испании. Что известно о турнире?