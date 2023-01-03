450 тысяч зрителей в среднем смотрели игры испанской медиалиги. Только матчи «Барсы» и «Реала» привлекли больший интерес в 15-м туре Примеры
Испанский медиафутбольный турнир привлек большой интерес аудитории.
Первые матчи Кингс Лиги, основателем которой является Жерар Пике, прошли 1 января.
В среднем матчи турнира онлайн смотрели 450 тысяч зрителей, а пик пришелся на игру между «Порсиньос» и «Сайянс», которую в прямом эфире на твиче смотрели 780 тысяч человек.
Интерес к Кингс Лиге оказался даже выше, чем к большинству матчей 15-го тура Примеры.
Только матчи «Барселона» – «Эспаньол» (610 тысяч зрителей онлайн на Movistar +) и «Вальядолид» – «Реал» (548 тысяч зрителей на DAZN) привлекли больше внимания, чем матчи нового медиафутбольного турнира (при среднем показателе 450 тысяч зрителей на игру).
Трансляция игры «Атлетико» – «Эльче», например, на пике имела 338 тысяч зрителей, а матч «Вильярреал» – «Валенсия» – 311 тысяч.
🤣🤣🤣
Даже тут Перес виноват.