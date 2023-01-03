Ла Лига из-за расизма в адрес Винисиуса обратилась в суд насчет возбуждения уголовного дела в отношении виновных

Теги Реал Мадрид Ла Лига происшествия болельщики Вальядолид Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Ла Лига выступила с заявлением по поводу расизма в отношении Винисиуса Жуниора.

Вингер «Реала» подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Вальядолида» и после этого написал: «Расисты следят за главным клубом мира на стадионах, а Ла Лига ничего не делает… Это МОЯ вина🤙🏿».

«Ла Лига обратилась в соответствующие судебные, административные и спортивные органы по поводу расистских оскорблений в адрес Винисиуса в матче между «Реал Вальядолид» и «Реал Мадрид».

Подано заявление о возбуждении уголовного дела в суд Вальядолида. Есть аудиовизуальные доказательства, собранные в ходе расследования. Ла Лига также обратилась к суду Вальядолида с просьбой передать жалобу в прокуратуру, чтобы она могла участвовать в деле.

Кроме того, как это было в течение нескольких сезонов, отчет о расистских оскорблениях был представлен в Комитет по соревнованиям RFEF и Государственную комиссию по борьбе с оскорблениями, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте для изучения и принятия санкций.

Ла Лига также активизирует свои усилия по искоренению любого вида оскорблений, расизма и ксенофобии на стадионах и за их пределами.

Ла Лига продолжит работать с клубами, игроками, властями и всеми сторонами, вовлеченными в спорт, чтобы гарантировать, что в футболе нет места жестокому или расистскому поведению», – говорится в заявлении Лиги.

«Повторяю для тебя, расист: «Я не перестану танцевать». Ответ Винисиуса на фразу «хватит обезьянничать на поле»

Из-за Винисиуса опять шум – говорят, он глумился над «Кадисом»

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34 комментария

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Timur_A
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Адекватные судебные органы должны ответить Ла Лиге следующим образом:
"Нет и, в принципе, не может быть никакого расизма в отношении Винисиуса Жуниора. Поскольку Винисиус Жуниор не является расой. В возбуждении уголовного дела отказано."
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Алексей Родин
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Ответ Кинг Конг Жив
А может этот негр сам виноват? Ведь он неоднократно неуважительно относился на поле к игрокам сопериков, говоря им всякие едкие комментарии во время игры. Ну теперь и ему прилетело... Ведь других черных не сышал, чтобы окорбляли.
ну то что этот негр провокатор это факт , не исключено что его сломают по серьёзному , и кирдык карьере .
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Алексей Родин
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вот так значит , "обезьянничать" это уже расизм , охренеть , не исключаю что в контексте испанского или английского языков это звучит и вправду немного по расистски , но всё равно обращать внимание на такое ... это же как базар фильтровать надо , чуть что не так - получи уголовное дело , бред !!! свобода слова по европейски ???
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OneMind
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Ответ А.Э.РАСИМ
Винисиус приятный малый, хоть я и не болельщик Реала. А почему именно на него так реагируют?
Реагируют за то же, что и в своё время реагировали на Неймара. Хороший дриблер, но много симуляций, разговоров с судьями и лишних слов в адрес игроков другой команды.
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Марат Кагин
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Ответ Мексиканская песня
У Реала форма белая. Они расисты.
Так то сливочная
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corazón blanco
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Ответ Мексиканская песня
У Реала форма белая. Они расисты.
Выездная - чёрная. Так что все в порядке.
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Александр Нижников
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Ответ инок
Винисиусу нужно думать о футболе. Разумеется теперь всё сильнее фаны разных клубов будут его провоцировать на этой почве, видят же, как его с этого распирает.
За провокации подобные можно сильно поплатиться в наше время, были случаи, так что наоборот сторониться будут
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Felp
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Ответ А.Э.РАСИМ
Винисиус приятный малый, хоть я и не болельщик Реала. А почему именно на него так реагируют?
Да в том то и дело, что не особо приятный. Только вот оскорблять по поводу цвета кожи ещё хуже
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Добрый_Ээх
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Реал - главный клуб мира? У негра мания величия?
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Александр Нижников
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Почему на спортс н3гр плохое слово?
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Кинг Конг Жив
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А может этот негр сам виноват? Ведь он неоднократно неуважительно относился на поле к игрокам сопериков, говоря им всякие едкие комментарии во время игры. Ну теперь и ему прилетело... Ведь других черных не сышал, чтобы окорбляли.
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Владислав Романов
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Ответ Мексиканская песня
У Реала форма белая. Они расисты.
Судьи в чёрной мантии. Они негры😁
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ẞADIM TM
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Ответ Z Pobeda
Винисиус не виноват что он таким родился губастый, некрасивый, он сам страдает.
Можно я тебя поцелую?
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БЕКБЕРГАН
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Ответ GuruFutbola
Когда на поле эта 🐒 полный 0, то нужно в кабинетах привлекать внимание Чисто 100% модридский игрок
Ты про Фати да он ещё много времени проводит в лазарете.
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Gem Latino
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Ответ M.H.S
Заткни их рты со своей игрой💫
Жаль что игра у него не та.а так бы да
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Хан Рустам
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Ответ Максим Семин
Да они вообще мавров обратно в Африку выгнали
Все верно!
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Хан Рустам
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Ну родился чуть уродливым, но хватит его уже оскорблять!
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Z Pobeda
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Винисиус не виноват что он таким родился губастый, некрасивый, он сам страдает.
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Максим Семин
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Ответ Gem Latino
Да Испания это нацики, там многие негры спортсмены страдали
Да они вообще мавров обратно в Африку выгнали
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Gem Latino
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Да Испания это нацики, там многие негры спортсмены страдали
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Максим Семин
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Ответ Sevuska
Молодец Винисиус всколыхнул болото - Испания давно известна своими расистскими настроениями .
Неспроста туда Зозуля ездил.
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M.H.S
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Заткни их рты со своей игрой💫
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А.Э.РАСИМ
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Ответ инок
Винисиусу нужно думать о футболе. Разумеется теперь всё сильнее фаны разных клубов будут его провоцировать на этой почве, видят же, как его с этого распирает.
Вы про людей так не думайте.
Не все такие, как вы.
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Фарид Харисов
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Ответ Sevuska
Молодец Винисиус всколыхнул болото - Испания давно известна своими расистскими настроениями .
У них даже "черный" переводится как "Negro", денацификация необходима.
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Сергей Стес
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Реал нужно срочно переименовать, вместо сливочных стать шоколадными🤭
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