Ла Лига из-за расизма в адрес Винисиуса обратилась в суд насчет возбуждения уголовного дела в отношении виновных

Ла Лига выступила с заявлением по поводу расизма в отношении .

Вингер «Реала» подвергся оскорблениям со стороны фанатов « » и после этого написал: «Расисты следят за главным клубом мира на стадионах, а ничего не делает… Это МОЯ вина🤙🏿».

« обратилась в соответствующие судебные, административные и спортивные органы по поводу расистских оскорблений в адрес Винисиуса в матче между «Реал Вальядолид» и « ».

Подано заявление о возбуждении уголовного дела в суд Вальядолида. Есть аудиовизуальные доказательства, собранные в ходе расследования. Ла Лига также обратилась к суду Вальядолида с просьбой передать жалобу в прокуратуру, чтобы она могла участвовать в деле.

Кроме того, как это было в течение нескольких сезонов, отчет о расистских оскорблениях был представлен в Комитет по соревнованиям RFEF и Государственную комиссию по борьбе с оскорблениями, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте для изучения и принятия санкций.

Ла Лига также активизирует свои усилия по искоренению любого вида оскорблений, расизма и ксенофобии на стадионах и за их пределами.

Ла Лига продолжит работать с клубами, игроками, властями и всеми сторонами, вовлеченными в спорт, чтобы гарантировать, что в футболе нет места жестокому или расистскому поведению», – говорится в заявлении Лиги.

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