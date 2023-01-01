Ла Лига ответила Винисиусу, сообщив, что прокуратура не установила личности виновных, когда фанаты «Барсы» оскорбляли вингера «Реала» на расовой почве

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Атлетик Мальорка Бетис Ла Лига происшествия болельщики Кадис Камп Ноу Хосе Соррилья Сон Моиш Гранада Профессиональная футбольная лига Испании Карлос Акапо Иньяки Уильямс Винисиус Жуниор Ванда Метрополитано дискриминация Нико Уильямс Футбол

Ла Лига отреагировала на обвинения со стороны Винисиуса Жуниора.

Вингер «Реал Мадрид» подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Вальядолида» и после этого написал: «Расисты следят за главным клубом мира на стадионах, а Ла Лига ничего не делает… Это МОЯ вина🤙🏿».

«Еще до опубликованного игроком «Реала» Винисиусом комментария в социальных сетях, в котором он ссылается на отсутствие мер со стороны Ла Лиги в борьбе с расизмом, Ла Лига выявила  опубликованные в социальных сетях расистские оскорбления со стороны кого-то из присутствовавших на трибуне стадиона «Хосе Соррилья». Сообщение об этих фактах будет отправлено в Комиссию по борьбе с насилием и Прокуратуру по борьбе с преступлениями на почве ненависти», – сказано в заявлении от лица лиги.

В тексте также отмечается, что аналогичные меры уже предпринимались «в других случаях, когда Ла Лига, расследуя расистское поведение на стадионах и за их пределами, возглавляла борьбу с такого рода действиями». В частности, упоминаются случаи с оскорблениями в адрес игроков атаки «Атлетика» Иньяки Уильямаса (со стороны фанатов «Эспаньола») и Нико Уильямса (со стороны фанатов «Бетиса») и ситуация с оскорблениями в адрес защитника «Кадиса» Карлоса Акапо (со стороны фанатов «Гранады»).

В заявлении Ла Лиги отмечаются три ранее зафиксированных случая, в которых фигурантом скандалов с расистскими оскорблениями становился именно Винисиус.

24 октября 2021 года вингера «Реал Мадрид» предположительно оскорбляли на расовой почве болельщики «Барселоны» на стадионе «Камп Ноу». Ла Лига подала жалобу в Прокуратуру Барселоны по борьбе с преступлениями на почве ненависти. В ответ лига получила от прокуратуры уведомление, в котором говорилось, что «личности виновных не удалось установить».

14 марта 2022 года Винисиуса предположительно оскорбляли на расовой почве болельщики «Мальорки» на стадионе «Сон Моиш». Ла Лига подала жалобу в Балеарскую прокуратору по борьбе с преступлениями на почве ненависти. В поступившем в ответ заключении говорилось, что «имевшие место выражения и звуки, несомненно характерные для грубых и оскорбительных взглядов, в то же время унизительные и абсолютно неприемлемые, по-видимому, изначально не предполагают в данном случае публичного уголовного аспекта».

Также Ла Лига осуждала расистские выкрики в сторону Винисиуса, прозвучавшие 18 сентября 2022 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде во время матча «Атлетико» – «Реал».

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mega• Battman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Был бы айди то нашли бы. А тут пытались сказать что в Европе без айди могут людей найти. Говори что есть камеры на стадионах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
окечуква
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Интересно, а почему Родриго с завидным постоянством не слышит оскорблений в свой адрес? Ещё Милитао есть, Камавинга. Мистика какая-то получается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ILAJ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надоел это вечный плач, всегда обзывают игроков соперника,не надо искать в этом сразу расизм, да за таким бабки меня пусть обзывают каждый матч как хотят :) болею за Реал
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ stif 95
А это очень тонко, не рассчитано на местную аудиторию, Ая -Яй-Яй 🙃
Что тут тонкого? Это уже 20 лет как не смешно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Усы Годзиллы
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Та кто когда он шел к скамейке запасных в него кидали предметы с трибун и о чудо, он не упал и не корчился в муках, как один театральный коллектив после встречи с бутылкой...

Очень однобоко приподносят.
Т.е. Вини нельзя финтить, чтобы не оскорблять защитников, нельзя отвечать на провокации на поле, нельзя праздновать голы танцем и нельзя говорить о том, когда его оскорбляют по цвету кожи.

Терпи как Озон, найс 👍
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Рыбаков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ инок
Всех форумчан с наступившем Новым Годом! Желаю мира и добра!
И вам того же.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мертвая змея не шипит
Не щебечет дохлый щегол
Мертвый негр не идет играть в футбол
Только мертвый негр не идет играть в футбол

Ай-я-я-яй! Убили негра
Убили негра. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что, суки, замочили
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
stif 95
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
Запрещенные барабанщики поддержали Винисиуса
А это очень тонко, не рассчитано на местную аудиторию, Ая -Яй-Яй 🙃
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Smart Morfius
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ира Гага
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ааахахахаха
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tutti Pazzi per Materazzi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Запрещенные барабанщики поддержали Винисиуса
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даниэль Алисса Алисса
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это был ригоберка
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всех форумчан с наступившем Новым Годом!
Желаю мира и добра!
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Волька-ибн-Алёша
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
перевожу "так пойди-ка,попляши!"
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Когда проводишь расследование, главно не выйти на себя"
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Манюшный
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Прокуратура тоже расисты, так как покрывают расистов.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий