Ла Лига ответила Винисиусу, сообщив, что прокуратура не установила личности виновных, когда фанаты «Барсы» оскорбляли вингера «Реала» на расовой почве
Ла Лига отреагировала на обвинения со стороны Винисиуса Жуниора.
Вингер «Реал Мадрид» подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Вальядолида» и после этого написал: «Расисты следят за главным клубом мира на стадионах, а Ла Лига ничего не делает… Это МОЯ вина🤙🏿».
«Еще до опубликованного игроком «Реала» Винисиусом комментария в социальных сетях, в котором он ссылается на отсутствие мер со стороны Ла Лиги в борьбе с расизмом, Ла Лига выявила опубликованные в социальных сетях расистские оскорбления со стороны кого-то из присутствовавших на трибуне стадиона «Хосе Соррилья». Сообщение об этих фактах будет отправлено в Комиссию по борьбе с насилием и Прокуратуру по борьбе с преступлениями на почве ненависти», – сказано в заявлении от лица лиги.
В тексте также отмечается, что аналогичные меры уже предпринимались «в других случаях, когда Ла Лига, расследуя расистское поведение на стадионах и за их пределами, возглавляла борьбу с такого рода действиями». В частности, упоминаются случаи с оскорблениями в адрес игроков атаки «Атлетика» Иньяки Уильямаса (со стороны фанатов «Эспаньола») и Нико Уильямса (со стороны фанатов «Бетиса») и ситуация с оскорблениями в адрес защитника «Кадиса» Карлоса Акапо (со стороны фанатов «Гранады»).
В заявлении Ла Лиги отмечаются три ранее зафиксированных случая, в которых фигурантом скандалов с расистскими оскорблениями становился именно Винисиус.
24 октября 2021 года вингера «Реал Мадрид» предположительно оскорбляли на расовой почве болельщики «Барселоны» на стадионе «Камп Ноу». Ла Лига подала жалобу в Прокуратуру Барселоны по борьбе с преступлениями на почве ненависти. В ответ лига получила от прокуратуры уведомление, в котором говорилось, что «личности виновных не удалось установить».
14 марта 2022 года Винисиуса предположительно оскорбляли на расовой почве болельщики «Мальорки» на стадионе «Сон Моиш». Ла Лига подала жалобу в Балеарскую прокуратору по борьбе с преступлениями на почве ненависти. В поступившем в ответ заключении говорилось, что «имевшие место выражения и звуки, несомненно характерные для грубых и оскорбительных взглядов, в то же время унизительные и абсолютно неприемлемые, по-видимому, изначально не предполагают в данном случае публичного уголовного аспекта».
Также Ла Лига осуждала расистские выкрики в сторону Винисиуса, прозвучавшие 18 сентября 2022 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде во время матча «Атлетико» – «Реал».
Очень однобоко приподносят.
Т.е. Вини нельзя финтить, чтобы не оскорблять защитников, нельзя отвечать на провокации на поле, нельзя праздновать голы танцем и нельзя говорить о том, когда его оскорбляют по цвету кожи.
Терпи как Озон, найс 👍
Не щебечет дохлый щегол
Мертвый негр не идет играть в футбол
Только мертвый негр не идет играть в футбол
Ай-я-я-яй! Убили негра
Убили негра. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что, суки, замочили
Желаю мира и добра!