Ла Лига ответила Винисиусу, сообщив, что прокуратура не установила личности виновных, когда фанаты «Барсы» оскорбляли вингера «Реала» на расовой почве

Ла Лига отреагировала на обвинения со стороны .

Вингер «Реал Мадрид» подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Вальядолида» и после этого написал: «Расисты следят за главным клубом мира на стадионах, а Ла Лига ничего не делает… Это МОЯ вина🤙🏿».

«Еще до опубликованного игроком «Реала» Винисиусом комментария в социальных сетях, в котором он ссылается на отсутствие мер со стороны Ла Лиги в борьбе с расизмом, Ла Лига выявила опубликованные в социальных сетях расистские оскорбления со стороны кого-то из присутствовавших на трибуне стадиона «Хосе Соррилья». Сообщение об этих фактах будет отправлено в Комиссию по борьбе с насилием и Прокуратуру по борьбе с преступлениями на почве ненависти», – сказано в заявлении от лица лиги.

В тексте также отмечается, что аналогичные меры уже предпринимались «в других случаях, когда Ла Лига, расследуя расистское поведение на стадионах и за их пределами, возглавляла борьбу с такого рода действиями». В частности, упоминаются случаи с оскорблениями в адрес игроков атаки «Атлетика» Иньяки Уильямаса (со стороны фанатов «Эспаньола») и Нико Уильямса (со стороны фанатов « ») и ситуация с оскорблениями в адрес защитника «Кадиса» Карлоса Акапо (со стороны фанатов «Гранады»).

В заявлении Ла Лиги отмечаются три ранее зафиксированных случая, в которых фигурантом скандалов с расистскими оскорблениями становился именно Винисиус.

24 октября 2021 года вингера « » предположительно оскорбляли на расовой почве болельщики «Барселоны» на стадионе « ». Ла Лига подала жалобу в Прокуратуру Барселоны по борьбе с преступлениями на почве ненависти. В ответ лига получила от прокуратуры уведомление, в котором говорилось, что «личности виновных не удалось установить».

14 марта 2022 года Винисиуса предположительно оскорбляли на расовой почве болельщики «Мальорки» на стадионе «Сон Моиш». Ла Лига подала жалобу в Балеарскую прокуратору по борьбе с преступлениями на почве ненависти. В поступившем в ответ заключении говорилось, что «имевшие место выражения и звуки, несомненно характерные для грубых и оскорбительных взглядов, в то же время унизительные и абсолютно неприемлемые, по-видимому, изначально не предполагают в данном случае публичного уголовного аспекта».

Также Ла Лига осуждала расистские выкрики в сторону Винисиуса, прозвучавшие 18 сентября 2022 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде во время матча « » – «Реал».