«Иди отсюда, Рами!» Песселья ответил на критику Эмилиано Мартинеса

Херман Песселья ответил Адилю Рами, который критиковал Эмилиано Мартинеса.

Рами, который стал чемпионом мира в составе сборной в 2018 году, высказался о вратаре сборной Аргентины так: «Самый большой мудак в мире футбола и самый ненавистный человек. «Золотая перчатка» ЧМ-2022 – это Буну».

Игрок « » Мартинес получил приз лучшему голкиперу в Катаре. Награду, выполненную в виде золотой перчатки, он приложил к паху перпендикулярно телу и потряс ей. Потом аргентинец объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

«Да, да, да, да. Иди отсюда, Рами!» – написал в инстаграме защитник « » и сборной .

Возможно, это отсылка к реплике Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре в адрес Ваута Вегорста.

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