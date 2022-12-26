«Иди отсюда, Рами!» Песселья ответил на критику Эмилиано Мартинеса

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Херман Песселья ответил Адилю Рами, который критиковал Эмилиано Мартинеса.

Рами, который стал чемпионом мира в составе сборной Франции в 2018 году, высказался о вратаре сборной Аргентины так: «Самый большой мудак в мире футбола и самый ненавистный человек. «Золотая перчатка» ЧМ-2022 – это Буну».

Игрок «Астон Виллы» Мартинес получил приз лучшему голкиперу ЧМ-2022 в Катаре. Награду, выполненную в виде золотой перчатки, он приложил к паху перпендикулярно телу и потряс ей. Потом аргентинец объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

«Да, да, да, да. Иди отсюда, Рами!» – написал в инстаграме защитник «Бетиса» и сборной Аргентины.

Возможно, это отсылка к реплике Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре в адрес Ваута Вегорста.

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8 комментариев

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Назар Игорь
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Эмилиано чемпион мира, и с этим уже ничего не поделаете, господа лягушатники.
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Shibosan
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Марат из трех комменатриев в соцсетях длинной в три слова родил аж три отдельных новости. Талант-килобайтщик.
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Фёдор Кузнецов
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Аргентинцы ведут себя как стадо, Рами сказал это почти неделю назад, один что то ему ответил и другие начали спустя неделю
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Акира_1
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Чото Рами их там конкретно поджег. А что сказал? Просто обратил внимание на поведение Марттнеса.
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s_h_a_m_a_n
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Жестокие они.
Эти инстаграмные войны
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Фёдор Кузнецов
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Он и не приходил к тебе
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Юлия Ким
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Слишком много внимания они ему уделяют)
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zip13
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В натуре, они гопники))
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