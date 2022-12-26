Паредес – Рами о словах про Эмилиано Мартинеса: «Хватит плакать»

ответил Адилю Рами, критиковавшему Эмилиано Мартинеса.

Игрок « » Мартинес получил приз лучшему голкиперу в Катаре. Награду, выполненную в виде золотой перчатки, он приложил к паху перпендикулярно телу и потряс ей. Потом аргентинец объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

Защитник «Труа» Рами, который стал чемпионом мира в составе сборной в 2018 году, высказался о вратаре сборной так: «Самый большой мудак в мире футбола и самый ненавистный человек».

«Хватит плакать, Рами», – ответил ему Паредес.

Ди Мария – Рами о критике Эмилиано Мартинеса: «Это лучший вратарь мира. Поплачь в другом месте»

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