«Кто такой Мартинес, чтобы смеяться над Мбаппе? Килиан станет мировой легендой, а его вспомнят лишь по паре взятых пенальти». Экс-форвард Чили Пинилья о вратаре Аргентины

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Маурисио Пинилья Килиан Мбаппе Футбол

Экс-форвард сборной Чили Маурисио Пинилья раскритиковал поведение Эмилиано Мартинеса.

Во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе в честь победы на ЧМ-2022 вратарь сборной Аргентины показал куклу младенца с лицом Килиана Мбаппе, сделавшего хет-трик в финале против аргентинцев, а также реализовавшего пенальти в послематчевой серии (3:3, 2:4 по пен.).

Ранее в раздевалке после матча вратарь «Астон Виллы» объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер».

«Если бы я был голкипером, то никогда бы не появился на виду с куклой парня, который забил в мои ворота 4 гола, нанеся 4 удара.

4 раза Мбаппе бил по воротам и 4 раза забил! Знаете, что бы я сделал на месте Мартинеса? Я бы обнял Килиана, показал бы ему свою любовь, а не разгуливал вот так. Тем более что Мбаппе уже побеждал на прошлом чемпионате мира.

Когда сборная Чили дважды побеждала на Кубке Америки, мы не ходили с фото Месси или чем-то подобным. Кто я такой, чтобы смеяться над Месси?

А кто такой Мартинес, чтобы смеяться над Мбаппе? Француз, несомненно, станет мировой легендой. А об Эмилиано вспомнят, что он лишь взял пару пенальти», – заявил Пинилья.

Ди Мария – Рами о критике Эмилиано Мартинеса: «Это лучший вратарь мира. Поплачь в другом месте»

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34 комментария

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umnik3
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Ответ Arman FCSM
А "Спартак" ты к чему вообще приплел, я так и не понял?
Так просто, к слову пришлось) Ничего против Спартака не имею, учился в одной школе с Сергеем Родионовым.
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Rej1sta
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Ответ Воздушный Змей
Благополучные с гиперинфляцией, ага.
У других то в ЮА все отлично, да?)
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Arman FCSM
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Ответ umnik3
Извини, ошибка в одной букве, но такая разница)))
А "Спартак" ты к чему вообще приплел, я так и не понял?
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Воздушный Змей
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Ответ Сергей Чекулаев
Откуда информация, что их никто не уважает? Их часто не воспринимают как латиносов, так как они слишком "европейские" и благополучные по меркам бедного континента, но про полное отсутствие уважения это твои фантазии, выходи из своего манямирка. Есть противостояние с Бразилией и всё
Благополучные с гиперинфляцией, ага.
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v.belorussky
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Где-то запрещено кого-то стебать?)
Если Мбаппе адекват, то никак на это не обидится.
Что характерно, он сам по этому поводу ничего и не говорит даже.
Обижаются почему-то и зачем-то за него другие)
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Экспертное мнение
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Можно что угодно говорить, но Эмилиано Мартинес одним своим сейвом на 123 минуте оставил свое имя в истории футбола титановыми буквами. Это то, о чем вспоминают хейтеры, сожалея. Это то, о чем вспоминают фанаты Аргентины - с радостью. Французы 4 года назад тоже пели что-то в адрес легенды Месси, как его Канте съел и прочее, не помню такого нытья, впрочем, суровый аргентинский народ не из ряда нытиков, столько финалов проиграно, столько хейта, но они выгрызли кубок - так могут только титаны.
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Rule1
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Футбольный МакГрегор)),уже вторую неделю многим покоя не даёт
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Сергей Чекулаев
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Ответ problemzz9
вообще стало понятно почему аргентинцев никто в южной америке не уважает
Откуда информация, что их никто не уважает? Их часто не воспринимают как латиносов, так как они слишком "европейские" и благополучные по меркам бедного континента, но про полное отсутствие уважения это твои фантазии, выходи из своего манямирка. Есть противостояние с Бразилией и всё
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Фанат Лионеля Месси
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Ответ Yusif Huseyinov
Мбаппе, когда брал ЧМ , этот дурень Мартинес на трибуне сидел , в качестве болелы в 2018
За 4 года от болельщика до лучшего вратаря и победителя ЧМ
Ты хотел принизить Мартинеса ,но получилось наоборот :)
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cmorblr
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И дальше что? И оба чемпионы мира. Причем он сделал для этой победы ничуть не меньше, чем Мбаппе на ЧМ 18, а может даже и больше. А вот что будет дальше, волнует только вот таких вот непонятных комментаторов.
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romasm123@icloud.com
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Ответ Yusif Huseyinov
Мбаппе, когда брал ЧМ , этот дурень Мартинес на трибуне сидел , в качестве болелы в 2018
а ты сам кто такой?когда мбаппе чм брал ты на диване с чипсами сидел смотрел,дypeнь
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Алекс 777
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Какое право имеет Мартинес смеяться над Мбапе?
У Килиана зарплата в 20 раз больше, вот когда столько будет получать, тогда пусть смеётся.
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фанат Ска хабаровска
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Ответ romasm123@icloud.com
сколько же ненависти у вас к аргентинцам, вы хотябы кто такие чтоб критиковать их?Диванные эксперты?😂
Человек, осуждающий подобное мерзотное поведение, ненавидит Аргентину?
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umnik3
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Ответ Arman FCSM
Что тебе ясно, мой подслеповатый друг?
Извини, ошибка в одной букве, но такая разница)))
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Гусейн Магомедрасулов
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Ответ Yusif Huseyinov
Мбаппе, когда брал ЧМ , этот дурень Мартинес на трибуне сидел , в качестве болелы в 2018
Человек который сидел на трибуне четыре года назад, в качестве чемпиона мира трясет перчаткой у паха тем кто остался на трибунах)
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corazón blanco
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Вот именно, что он сначала обнимал и поддерживал Килиана после матча, решил утешить, а затем уже исполнял весь этот треш. Праздновать победу тоже нужно уметь достойно.
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umnik3
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Ответ problemzz9
вообще стало понятно почему аргентинцев никто в южной америке не уважает
Тебе это понимание очень поможет в твоей жизни)))
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Arman FCSM
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Ответ umnik3
Спартак, Роналду - все ясно)))
Что тебе ясно, мой подслеповатый друг?
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problemzz9
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вообще стало понятно почему аргентинцев никто в южной америке не уважает
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romasm123@icloud.com
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Ответ savik-A.M.
На вскидку кто то помнит вратаря в победном для Аргентины чемпионате мира 86-го года ?
сколько же ненависти у вас к аргентинцам, вы хотябы кто такие чтоб критиковать их?Диванные эксперты?😂
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Rej1sta
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Откуда такая уверенность, что Мбаппе станет мировой легендой? Не принижаю его талант, но я хочу посмотреть на него, когда он не сможет так бегать
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umnik3
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Ответ Arman FCSM
Кстати, читал сегодня новость, что Эмери попросил боссов "АВ" продать Мартинеса в свете его последних выходок и купить Буну
Спартак, Роналду - все ясно)))
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romasm123@icloud.com
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Ответ savik-A.M.
На вскидку кто то помнит вратаря в победном для Аргентины чемпионате мира 86-го года ?
сколько же ненависти у вас к аргентинцам, вы такие зануды
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umnik3
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А кто такой Пинилья?
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Алекс Мелкумян
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Ответ savik-A.M.
На вскидку кто то помнит вратаря в победном для Аргентины чемпионате мира 86-го года ?
Хотел сказать Гойкочеа, но посмотрел и он только на ЧМ 90 года играл)
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