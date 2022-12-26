«Кто такой Мартинес, чтобы смеяться над Мбаппе? Килиан станет мировой легендой, а его вспомнят лишь по паре взятых пенальти». Экс-форвард Чили Пинилья о вратаре Аргентины

Экс-форвард сборной Чили Маурисио Пинилья раскритиковал поведение .

Во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе в честь победы на вратарь сборной Аргентины показал куклу младенца с лицом , сделавшего хет-трик в финале против аргентинцев, а также реализовавшего пенальти в послематчевой серии (3:3, 2:4 по пен.).

Ранее в раздевалке после матча вратарь « » объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер».

«Если бы я был голкипером, то никогда бы не появился на виду с куклой парня, который забил в мои ворота 4 гола, нанеся 4 удара.

4 раза Мбаппе бил по воротам и 4 раза забил! Знаете, что бы я сделал на месте Мартинеса? Я бы обнял Килиана, показал бы ему свою любовь, а не разгуливал вот так. Тем более что Мбаппе уже побеждал на прошлом чемпионате мира.

Когда сборная Чили дважды побеждала на Кубке Америки, мы не ходили с фото Месси или чем-то подобным. Кто я такой, чтобы смеяться над Месси?

А кто такой Мартинес, чтобы смеяться над Мбаппе? Француз, несомненно, станет мировой легендой. А об Эмилиано вспомнят, что он лишь взял пару пенальти», – заявил Пинилья.

Ди Мария – Рами о критике Эмилиано Мартинеса: «Это лучший вратарь мира. Поплачь в другом месте»

Мбаппе – внутренний мем в сборной Аргентины. Мартинес притащил на парад куклу младенца в маске француза

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