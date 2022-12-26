«Кто такой Мартинес, чтобы смеяться над Мбаппе? Килиан станет мировой легендой, а его вспомнят лишь по паре взятых пенальти». Экс-форвард Чили Пинилья о вратаре Аргентины
Экс-форвард сборной Чили Маурисио Пинилья раскритиковал поведение Эмилиано Мартинеса.
Во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе в честь победы на ЧМ-2022 вратарь сборной Аргентины показал куклу младенца с лицом Килиана Мбаппе, сделавшего хет-трик в финале против аргентинцев, а также реализовавшего пенальти в послематчевой серии (3:3, 2:4 по пен.).
Ранее в раздевалке после матча вратарь «Астон Виллы» объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер».
«Если бы я был голкипером, то никогда бы не появился на виду с куклой парня, который забил в мои ворота 4 гола, нанеся 4 удара.
4 раза Мбаппе бил по воротам и 4 раза забил! Знаете, что бы я сделал на месте Мартинеса? Я бы обнял Килиана, показал бы ему свою любовь, а не разгуливал вот так. Тем более что Мбаппе уже побеждал на прошлом чемпионате мира.
Когда сборная Чили дважды побеждала на Кубке Америки, мы не ходили с фото Месси или чем-то подобным. Кто я такой, чтобы смеяться над Месси?
А кто такой Мартинес, чтобы смеяться над Мбаппе? Француз, несомненно, станет мировой легендой. А об Эмилиано вспомнят, что он лишь взял пару пенальти», – заявил Пинилья.
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Если Мбаппе адекват, то никак на это не обидится.
Что характерно, он сам по этому поводу ничего и не говорит даже.
Обижаются почему-то и зачем-то за него другие)
Ты хотел принизить Мартинеса ,но получилось наоборот :)
У Килиана зарплата в 20 раз больше, вот когда столько будет получать, тогда пусть смеётся.