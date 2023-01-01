«50% населения России любит «Спартак», Промес понимает это. Он добрый и жизнерадостный, подходит нам». Титов о гражданстве РФ для Квинси

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия болельщики Квинси Промес Матч ТВ Футбол

Егор Титов поддерживает решение Квинси Промеса получить российское гражданство.

В феврале 2021 года Промес заявил, что готов стать гражданином РФ, если ему поступит соответствующее предложение. В декабре 2022-го появилась информация, что «Спартак» инициировал получение нидерландским футболистом гражданства России.

– Понимаешь желание Промеса получить гражданство России?

– Только за. Главное, чтобы выучил русский язык. А пока он знает его чуть‑чуть. Тот же Луис Робсон вызубрил русский за пару лет и даже спустя 20 лет приезжает в Москву и говорит на нашем языке. Да, признается, что уже плохо понимает речь, но фразы из его уст летят, будто перед тобой не бразилец, а русский человек.

Если получение паспорта – решение всей семьи Промеса, то это здорово, значит, людям нравится в России. Мы народ добрый и хлебосольный. И Квинси добрый и жизнерадостный, так что он подходит нам (улыбается).

Промес понимает, что 50% населения России любит «Спартак», – сказал шестикратный чемпион России и бывший капитан «Спартака».

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39 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
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Ответ White Noise
думаю 50% пофиг на футбол априори
Если в России футболом интересуется хотя бы 10% населения, то это уже немало.
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Алексеич (Ростов-Дон)
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Если раньше было не более 60 млн, то теперь уже 50%. Да-а-а, печалька.
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Arty K.
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Сегодня на спортс парад бухариков, что ли?!
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иван кочубей
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Лю был топ конечно.
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свинья в лесу
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из всех моих знакомых, футболом итересуется примерно 3 человека из 20-ти.
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не левый питерец
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в питере конечно уверены. что зенит минимум 102% их обожают..
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Валерий Охотин
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Любят же эксперты в России преукрашать кол-во фанатов. Фурсенко помнится говорил, что за Зенит 30 млн человек болеют в РФ 😂🤣
А что 50 ?
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Валерий Охотин
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Ответ WelcomeBackPURE
У меня в доме половина жильцов ходит в тряпках кб, серьезно ! И на работе ! В метро !
А может не половина ? Ты управдом что ли? Управдом дом дом , управдом , а руки под пальтом , а хулиганов нет....
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Oleg Kolesnikov
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Уже давно не надеюсь, что такие заявления от спартачей произносятся в качестве иронии, давно стало заметны проявления секты. 50% населения России болеют за Спартак? Я сомневаюсь, что в нашей стране хотя бы 15% населения болеют ЗА ЛЮБОЙ КЛУБ РОССИИ ИЛИ МИРА. Но пусть даже возьмем этот оптимистичный процент. Ну и давайте вообразим, что за все клубы России и Мира кроме Спартака болеют столько же людей, сколько за один Спратак. Тогда получается, что за Спартак болеют 7% населения страны. Как понимаете, это при всех самых оптимистичных подсчетах. В реальности, едва ли даже 5% населения страны болеют за Спартак.
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Валерий Охотин
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Максимка остаётся в России?
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An Kr
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50% населения России ненавидят Спартак.
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molot p
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добряк с уголовкой, ну точно в россии приживётся
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Михаил1970
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90% населения России футболом не интересуется. И кто такие Промес, Малком, Дзюба и Титов понятия не имеют.
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dimitrii36
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шутка от Мишустина...
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Сергей Афанасьев
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25% ржут над спартаком
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Сергей Круглов
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Какое это такое Промес ждёт предложение о гражданстве? Мне кажется, что гражданство надо заслужить
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Илья
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Со всей силы добрый😆
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5rnk2r9wwp
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Ответ Пользователь Huawei
Никто не может быть признан виновным в совершении приступления, иначе, как по приговору суда и в соответствии с законом. Обвинять человека без приговора-это наказуемо и может караться серьёзным взысканием.
Действительно, подумаешь ножичком пырнул.

А приговора додумаешься почему нет? Или объяснить?
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AuroraBorealis
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Ответ WelcomeBackPURE
У меня в доме половина жильцов ходит в тряпках кб, серьезно ! И на работе ! В метро !
В «Красном и Белом» уже шмот продают?
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Максим Ивасюк
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А бромантан любят 50% россиян
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Serzhique
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Ответ WelcomeBackPURE
У меня в доме половина жильцов ходит в тряпках кб, серьезно ! И на работе ! В метро !
В гетто живете?
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WelcomeBackPURE
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У меня в доме половина жильцов ходит в тряпках кб, серьезно ! И на работе ! В метро !
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tommy_hell_trigger
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Ветераны спартака решили 1 января посоревноваться за звание самого упоровшегося?
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.ru
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50% населения России: Любить Спартак, любить...
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blacksmithept
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Любят же эксперты в России преукрашать кол-во фанатов. Фурсенко помнится говорил, что за Зенит 30 млн человек болеют в РФ 😂🤣
ну 30000000 это хотя бы не 50%
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