«50% населения России любит «Спартак», Промес понимает это. Он добрый и жизнерадостный, подходит нам». Титов о гражданстве РФ для Квинси
Егор Титов поддерживает решение Квинси Промеса получить российское гражданство.
В феврале 2021 года Промес заявил, что готов стать гражданином РФ, если ему поступит соответствующее предложение. В декабре 2022-го появилась информация, что «Спартак» инициировал получение нидерландским футболистом гражданства России.
– Понимаешь желание Промеса получить гражданство России?
– Только за. Главное, чтобы выучил русский язык. А пока он знает его чуть‑чуть. Тот же Луис Робсон вызубрил русский за пару лет и даже спустя 20 лет приезжает в Москву и говорит на нашем языке. Да, признается, что уже плохо понимает речь, но фразы из его уст летят, будто перед тобой не бразилец, а русский человек.
Если получение паспорта – решение всей семьи Промеса, то это здорово, значит, людям нравится в России. Мы народ добрый и хлебосольный. И Квинси добрый и жизнерадостный, так что он подходит нам (улыбается).
Промес понимает, что 50% населения России любит «Спартак», – сказал шестикратный чемпион России и бывший капитан «Спартака».
А приговора додумаешься почему нет? Или объяснить?