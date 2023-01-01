«50% населения России любит «Спартак», Промес понимает это. Он добрый и жизнерадостный, подходит нам». Титов о гражданстве РФ для Квинси

поддерживает решение получить российское гражданство.

В феврале 2021 года Промес заявил, что готов стать гражданином РФ, если ему поступит соответствующее предложение. В декабре 2022-го появилась информация, что «Спартак» инициировал получение нидерландским футболистом гражданства России.

– Понимаешь желание Промеса получить гражданство России?

– Только за. Главное, чтобы выучил русский язык. А пока он знает его чуть‑чуть. Тот же Луис Робсон вызубрил русский за пару лет и даже спустя 20 лет приезжает в Москву и говорит на нашем языке. Да, признается, что уже плохо понимает речь, но фразы из его уст летят, будто перед тобой не бразилец, а русский человек.

Если получение паспорта – решение всей семьи Промеса, то это здорово, значит, людям нравится в России. Мы народ добрый и хлебосольный. И Квинси добрый и жизнерадостный, так что он подходит нам (улыбается).

Промес понимает, что 50% населения России любит «Спартак», – сказал шестикратный чемпион России и бывший капитан « ».