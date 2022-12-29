Евгений Алдонин: «Легионеры в РПЛ сейчас вообще не нужны. Надо развивать доморощенных игроков»

Теги Спартак Зенит Евгений Алдонин премьер-лига Россия Квинси Промес лимит на легионеров Малком Клаудиньо Футбол

Евгений Алдонин не видит необходимости российским клубам иметь в составе легионеров. 

– Уход кого из легионеров станет самой большой потерей для РПЛ?   – Честно говоря, по мне, сейчас легионеры вообще не нужны. По-хорошему. Сейчас надо максимально развивать своих доморощенных футболистов. 

– Но если порассуждать, то все же кто? Может, Промес?   – Тут вопрос, сколько платить этим Промесам, Клаудиньо и Малкомам. Сейчас, когда клубы не играют в еврокубках, необходимость в легионерах относительная. 

– Может, тогда стоит продать всех легионеров и играть только своими игроками?

– На данный момент не вижу целесообразности в легионерах. 

– Переход в Азию будет плюсом для нашего футбола?

– Если этот переход состоится, и нам дадут возможность побороться за путевку на чемпионат мира, то, безусловно, это будет плюсом, – сказал бывший игрок ЦСКА.

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21 комментарий

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omsk1716
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В чем-то он прав. В данное время очень хорошая возможность для обновления нашего футбола. Плавное сокращение гос.поддержки, воспитание молодежи. Результаты в нынешней ситуации второстепенны. Пузырь слишком раздут.
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bad
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Во олень , а что ж раньше то не развивали , что мешало? Или раньше громили всех в Европе с легионерами 🤦🏻‍♂️
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Злобный Конь
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Так они сами скоро уедут. Будет как чемпионат Катара,прочих стран Ближнего Востока,куда уезжали доигрывать в начале 2000-ых игроки .
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Дмитрий Поляков
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Тебя вырастили, хватит)))))
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Cantstoped
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Надо выращивать ДОМОРОЩЕННЫХ ДЗЮБИНАТОРОВ! Где они все?
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Nogoi89
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Ответ s_h_a_m_a_n
Они когда карьеру заканчивают-что у них с мозгами происходит?
Ничего. Просто, они чаще начинают говорить.
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shishovv
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Просто вещают 🤡 какие-то последнее время
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Бронислав Каминский
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А для чего и зачем их развивать то?)Что за самоцель непонятная
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Джиза
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Легионеры нужны не для того, чтобы в еврокубках играть, а чтобы игры наших команд смотреть было интересно, дубовая твоя голова.
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Кино Музыка
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Сейчас его съедят. Генеральная линия росфутбола - чтобы в клубах совсем не было россиян.
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Денис Давыдов
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В Госдуму этого товарища!
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Игореха Веселов
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Дайте уже скорее депутатский мандат этому господину)
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Snafu
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Ответ s_h_a_m_a_n
Они когда карьеру заканчивают-что у них с мозгами происходит?
ничего на самом деле не происходит, они всегда такие были. просто после карьеры у них чаще спрашивают на отвлечённые темы и им легче раскрыться.
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космонавт на дереве
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Скорее не нужны дорогие игроки включая россиян, нужно сократить бюджеты клубов в десять раз, и всех кого не устраивает зарплата продать или отпустить в другие чемпионаты
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Влад161
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Ответ Ярик01
Если выбор платить по 1 млн трем средним родным деревяшкам или 3 млн Промесу ... все же очевидно?
Ну да, учитывая что они как раз-таки у таких как Промес, Клаудиньо могут хоть что-то подчерпнуть для себя, хотя бы для выступления за клубы из нижней 8. А то и выше.😁
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s_h_a_m_a_n
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Они когда карьеру заканчивают-что у них с мозгами происходит?
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А.Э.РАСИМ
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Если такие разговоры, то лучше стадионы сразу сдавать под птицофермы.
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Влад161
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Честно говоря уже очень много лет смотрю наш футбол, и постоянно, более 10 лет уж точно, слышу эти "призывы" и тд, лимиты и прочее, ну и сколько восходящих или уже готовых мировых звёзд воспитали ? Если не секрет. "НужноНадо" и тд. это не значит что они прям появятся без той же конкуренции. Учитывая что ЗП и так раздуты. Да и легионеры лиге всегда помогали, ладно, трофеи, но сколько продали легов в другие чемпы и сколько наших парней ? (Или хотя бы повысли уровень перейдя туда)Хотя бы в этой плоскости.😁думаю очевидно.
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Юрий Кечко
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А вообще я понимаю когда это говорят живые мумии вроде Кавазашвили
Но Алдонин поиграл с топовыми легионерами , без которых он был как игрок полное гавно , и ничего бы не достиг с цска
И такое несёт
Мрак
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Юрий Кечко
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В думу места все заняты уже , не пытайся Евгений
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Ярик01
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Если выбор платить по 1 млн трем средним родным деревяшкам или 3 млн Промесу ... все же очевидно?
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