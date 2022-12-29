Евгений Алдонин: «Легионеры в РПЛ сейчас вообще не нужны. Надо развивать доморощенных игроков»
Евгений Алдонин не видит необходимости российским клубам иметь в составе легионеров.
– Уход кого из легионеров станет самой большой потерей для РПЛ? – Честно говоря, по мне, сейчас легионеры вообще не нужны. По-хорошему. Сейчас надо максимально развивать своих доморощенных футболистов.
– Но если порассуждать, то все же кто? Может, Промес? – Тут вопрос, сколько платить этим Промесам, Клаудиньо и Малкомам. Сейчас, когда клубы не играют в еврокубках, необходимость в легионерах относительная.
– Может, тогда стоит продать всех легионеров и играть только своими игроками?
– На данный момент не вижу целесообразности в легионерах.
– Переход в Азию будет плюсом для нашего футбола?
– Если этот переход состоится, и нам дадут возможность побороться за путевку на чемпионат мира, то, безусловно, это будет плюсом, – сказал бывший игрок ЦСКА.
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Но Алдонин поиграл с топовыми легионерами , без которых он был как игрок полное гавно , и ничего бы не достиг с цска
И такое несёт
Мрак