«Пожелал бы, чтобы вернулись еврокубки, а сборная могла играть в отборочных». Юран о 2023-м

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Сергей Юран пожелал, чтобы еврокубки вернулись в Россию.

Бывший тренер «Химок» высказался по случаю Нового года.

«Пожелал бы, чтобы вернулись еврокубки, а сборная имела возможность играть в отборочных. Я бы очень сильно хотел, чтобы ситуация нормализовалась, и Россия участвовала в международных соревнованиях», – сказал Юран.

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6 комментариев

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Telstar22
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Я читал Дром ру на днях. Даже на сайте об автомобилях все уже мечтают об этом, чтобы просроченный ушел
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Юрий Кечко
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Желаю Юрану кинуть номер Терешкова в чс
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Under
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Ответ WhatZ
Ну для этого необходимо, чтобы другое желание миллионов сбылось ;)
За такие пожелания, как у Юрана, дела не шьют ещё? =)
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Красный чай
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Нужно просто пожелать мир и все остальное сбудется само собой.
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WhatZ
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Ну для этого необходимо, чтобы другое желание миллионов сбылось ;)
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Дядя ТУРА
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Никто смотрю не желает мира(
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