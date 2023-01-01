«Пожелал бы, чтобы вернулись еврокубки, а сборная могла играть в отборочных». Юран о 2023-м
Сергей Юран пожелал, чтобы еврокубки вернулись в Россию.
Бывший тренер «Химок» высказался по случаю Нового года.
«Пожелал бы, чтобы вернулись еврокубки, а сборная имела возможность играть в отборочных. Я бы очень сильно хотел, чтобы ситуация нормализовалась, и Россия участвовала в международных соревнованиях», – сказал Юран.
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