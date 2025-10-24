Ринат Билялетдинов: «Я не против иностранных тренеров, но чтобы мы тем самым не принижали наших. Все время задаю себе вопрос: чему я, со стажем больше 30 лет, могу научиться у иностранцев?»

Ринат Билялетдинов не знает, чему можно научиться у иностранных тренеров.

«Я не против иностранных тренеров в чемпионате России, но чтобы мы тем самым не принижали наших специалистов.

Я все время задаю себе вопрос: вот чему я, со стажем больше 30 лет, могу научиться у иностранцев? Чему-то могу, каким-то деталям.

У нас были и испанские тренеры, и нидерландские. Да, были положительные моменты, но их можно найти и в наших тренерах», – отметил экс-тренер «Рубина».