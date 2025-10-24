Александр Бухаров: «Подошел к Булановой в караоке: «Можете спеть «Желтые тюльпаны»? Очень нравится эта ваша песня. Она так посмотрела: «Это Королева поет»
Александр Бухаров вспомнил, как познакомился с Татьяной Булановой.
«С Владом Радимовым мы познакомились в караоке. Он тогда был женат на Татьяне Булановой.
Я к ней подошел: «Можете спеть песню из вашего репертуара, которая мне очень нравится? «Желтые тюльпаны».
Она на меня посмотрела: «Это не моя песня, это Наташа Королева поет». Мы вместе спели», – вспомнил экс-форвард сборной России.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?2565 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовано: Sports
Источник: ВидеоСпортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости