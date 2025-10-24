38

Жоан Лапорта: «Уверен, «Барса» победит «Реал» на «Бернабеу» – как это уже было»

Жоан Лапорта уверен, что «Барселона» обыграет «Реал» в класико.

«Класико – величайшее противостояние, и игроки хотят выложиться по полной.

Я знаю, что наши игроки очень мотивированы. Кто бы ни вышел в стартовом составе, у нас будет шанс. Я убежден, наши игроки дадут нам повод для радости, что мы победим на «Бернабеу», как это уже было. Например, в прошлом году это произошло», – сказал президент «Барсы».

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?2857 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
logoЖоан Лапорта
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoКласико
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапорта о победах «Барсы» на «Бернабеу»: «Я никогда не устану наблюдать. Смотреть на наши победы – чувство, которое наши болельщики впитали в себя»
сегодня, 18:59
«Неймар должен был стать наследником Месси, Лионель хотел его возвращения. Вопрос с его уходом решался при участии Захави». Бывший вице-президент «Барсы» Местре о бразильце
22 октября, 23:01
«Барселона» заработала бы 5-6 млн евро за матч с «Вильярреалом» в США. Лапорта говорил, что игра в Испании на «Эстадио де ла Серамика» ничего не принесла бы клубу
22 октября, 22:31
Главные новости
«Милан» не проигрывает 8 матчей – 6 побед, 2 ничьих. При Аллегри одно поражение в 10 играх
19 минут назад
«Милан» спасся на 93-й минуте в домашнем матче с «Пизой» – последней командой Серии А
31 минуту назад
Чемпионат Италии. «Милан» сыграл вничью с «Пизой», «Интер» сыграет с «Наполи» в субботу
32 минуты назад
Ямаль, Гюлер, Йылдыз, Эстевао, Йоро, Роке, Кубарси, Мастантуоно и Льюис-Скелли – в списке претендентов на приз лучшему молодому игроку от IFFHS
52 минуты назад
Лапорта об отмене матча «Барсы» в США: «Это нанесло ущерб Ла Лиге. Игра должна была прорекламировать чемпионат и принести значительные доходы»
59 минут назад
Александр Бухаров: «Подошел к Булановой в караоке: «Можете спеть «Желтые тюльпаны»? Очень нравится эта ваша песня. Она так посмотрела: «Это Королева поет»
сегодня, 19:36
Рэшфорд хочет остаться в «Барселоне»: «О да. Наслаждаюсь этим клубом – одним из ключевых в истории футбола. Играть тут – честь»
сегодня, 19:33
Руководство «Ювентуса» недовольно публичными выступлениями Тудора – жалобами, оправданиями, претензиями. Тренера попросят вести себя спокойнее
сегодня, 19:15
Лапорта о победах «Барсы» на «Бернабеу»: «Я никогда не устану наблюдать. Смотреть на наши победы – чувство, которое наши болельщики впитали в себя»
сегодня, 18:59
Бруну Фернандеш: «Выиграть АПЛ и ЛЧ с «МЮ» – моя цель, но не знаю, получится ли. Когда с женой обсуждал Саудовскую Аравию, она спросила: «А ты тут достиг всего, чего хотел?» Она знает, что нет»
сегодня, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» может отдать Эндрика в аренду клубу Бундеслиги
4 минуты назад
Александр Бухаров: «В «Ростове» нам полгода не платили зарплату. Гендиректор собрал: «Читали, что разбился одномоторный самолет с пассажиром? Это вам деньги везли. Так что крепанитесь»
7 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Лидс» обыграл «Вест Хэм», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в субботу, «Сити» и «Арсенал» – в воскресенье
11 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» победил «Севилью», «Реал» сыграет с «Барселоной» в воскресенье
18 минут назад
Какута пришел ко Христу в Иране после смерти мамы: «Она была для меня всем, я был разбит. Мне предложили контракт в Иране, и я почувствовал, что меня что-то туда толкает. Это был Святой Дух»
18 минут назад
Роналду поздравил «Аль-Наср» с 70-летием: «История продолжается. Мы сильнее, чем когда-либо!»
26 минут назад
Чемпионат Франции. «Париж» уступил «Нанту», «Брест» примет «ПСЖ» в субботу
31 минуту назад
Первый тренер Соболева: «Зенит» станет чемпионом, Александр забьет 10 голов, Быстрова не услышим»
38 минут назад
Чемпионат Германии. «Вердер» победил «Унион», «Боруссия» Менхенгладбах примет «Баварию» в субботу, «Дортмунд» сыграет с «Кельном»
46 минут назад
Литвинов о дерби с ЦСКА: «В первые 20 минут «Спартака» не было на поле – как будто опоздали. Это был урок, который все должны усвоить»
48 минут назад