Жоан Лапорта: «Уверен, «Барса» победит «Реал» на «Бернабеу» – как это уже было»
Жоан Лапорта уверен, что «Барселона» обыграет «Реал» в класико.
«Класико – величайшее противостояние, и игроки хотят выложиться по полной.
Я знаю, что наши игроки очень мотивированы. Кто бы ни вышел в стартовом составе, у нас будет шанс. Я убежден, наши игроки дадут нам повод для радости, что мы победим на «Бернабеу», как это уже было. Например, в прошлом году это произошло», – сказал президент «Барсы».
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
