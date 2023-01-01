«Может, нам разрешат играть в футбол на международной арене. Этого бы очень хотелось». Президент «Урала» о 2023-м

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Урал Григорий Иванов Спорт-Экспресс Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов обратился к футбольным болельщикам.

«Хочется, чтобы в новом году все было хорошо. Чтобы футбол был хороший, чтобы все были счастливы.

Самое главное – здоровье. Всего так и не скажешь.

Может, нам в 2023-м разрешат играть в футбол на международной арене. Вот этого бы мне очень хотелось», – сказал Иванов по случаю Нового года.

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1 комментарий

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Михаил Никитин
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Ну Урал то каждый год на международной арене играл, им обиднее всего)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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