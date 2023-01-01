«Не надо торопиться в Азию – нас же никто не выгоняет из Европы. Детский сад там собирается». Канчельскис об РФС

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Андрей Канчельскис Азиатская футбольная конфедерация Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал работу РФС по переходу в Азиатскую конфедерацию.

«Да не надо торопиться переходить в Азию – нас же никто не выгоняет из Европы. Вот если выгонят из Европы, тогда и будем заниматься другими вопросами.

Детский сад там собирается: вообще не понимают, о чем они говорят. Детям нужно заниматься футболом, а не куда уходить и приходить.

РФС нужно держаться УЕФА, сказать им спасибо, что никуда нас не выгоняют. Не нужно ни с кем ругаться.

Кто-нибудь из состава исполкома играл в футбол? Эти люди играли в футбол? Я не буду на них ругаться – они функционеры. Но они в футбол никогда в жизни не играли. Пускай нажмут на тормоза и поймут, в каком направлении надо двигаться», – сказал бывший полузащитник сборной России, выступавший в ходе карьеры за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Рейнджерс» и еще ряд клубов.

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1 комментарий

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Тренерские конспекты Бормана
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Надо четко узнать, что дальше: до каких пор нельзя играть в Европе? До конца СВО, 5 лет, 10 лет? И исходя из этого решать, что дальше...
А сейчас эт и разговоры выглядят как бред и имитация бурной деятельности дюкова и рфс
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