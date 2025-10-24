Руководство «Ювентуса» недовольно публичными выступлениями Тудора – жалобами, оправданиями, претензиями. Тренера попросят вести себя спокойнее

Руководство «Ювентуса» недовольно высказываниями Игора Тудора.

Туринцы не побеждают семь матчей – у них пять ничьих и два поражения за это время.

La Gazzetta dello Sport отмечает, что резкие комментарии главного тренера в последнее время не нравятся боссам. Если поначалу хорватский специалист казался тем, кто способен заряжать команду своими высказываниями, то теперь он чаще жалуется, оправдывается и предъявляет претензии.

Менеджеры клуба намерены обсудить ситуацию с Тудором и добиться того, чтобы он давал более спокойные, соответствующие статусу «Ювентуса » комментарии.