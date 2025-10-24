Лапорта о победах «Барсы» на «Бернабеу»: «Я никогда не устану наблюдать. Смотреть на наши победы – чувство, которое наши болельщики впитали в себя»

Жоану Лапорте нравится, когда «Барселона» обыгрывает «Реал» на «Бернабеу».

– Вы не устаете сидеть на «Бернабеу» и наблюдать, как выигрывает «Барса», да?

– Нет, я никогда не устану. Смотреть, как выигрывает «Барса», — чувство, которое мы, болельщики «Барсы», впитали в себя.

Помимо спортивного успеха, мы чувствуем еще что-то, потому что это дерби за рамками спорта, максимальное соперничество. Это чудесно, – сказал президент «Барселоны».