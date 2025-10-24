Рэшфорд хочет остаться в «Барселоне»: «О да. Наслаждаюсь этим клубом – одним из ключевых в истории футбола. Играть тут – честь»

Маркус Рэшфорд хочет остаться в «Барселоне».

«О да, конечно. Я наслаждаюсь этим клубом и думаю, что для любого, кто любит футбол, «Барселона» – это один из ключевых клубов в истории. Играть тут – честь», – сказал англичанин.

Нападающий, арендованный у «Манчестер Юнайтед», забил один гол и сделал три голевых паса в 9 играх в Ла Лиге. Его статистику можно изучить здесь .