Рэшфорд хочет остаться в «Барселоне»: «О да. Наслаждаюсь этим клубом – одним из ключевых в истории футбола. Играть тут – честь»
Маркус Рэшфорд хочет остаться в «Барселоне».
«О да, конечно. Я наслаждаюсь этим клубом и думаю, что для любого, кто любит футбол, «Барселона» – это один из ключевых клубов в истории. Играть тут – честь», – сказал англичанин.
Нападающий, арендованный у «Манчестер Юнайтед», забил один гол и сделал три голевых паса в 9 играх в Ла Лиге. Его статистику можно изучить здесь.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?2565 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости