«Желаю возвращения уважения к российскому спорту во всем мире». Нигматуллин о 2023-м

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Руслан Нигматуллин Чемпионат.com Футбол

Руслан Нигматуллин высказался на тему уважения к российскому спорту в мире.

Бывший вратарь «Локомотива», ЦСКА и сборной России выступил с новогодними пожеланиями.

«Желаю российскому футболу в новом году скорейшего возвращения на мировую арену. Отдых и пауза затянулись. Думаю, что уже всем достаточно.

Заодно желаю процветания и возвращения уважения к российскому спорту во всем мире», – сказал Нигматуллин.

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10 комментариев

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Красная стрела
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Ответ Федя Букин
А когда спортсмены были рады выйти без флага и гимна, это уже уважение самих к себе, или ещё нет?
Да, поэтому какого-то сочувствия к спортсменам нет. А в сам спорт вернёмся. Россия решит свои проблемы и вернётся. Но сейчас это дело десятое.
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0mertas626
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Забавно, а куда исчезли все путриотично-настроенные комментаторы? Новогодние каникулы?
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Федя Букин
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А когда спортсмены были рады выйти без флага и гимна, это уже уважение самих к себе, или ещё нет?
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СИ
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А наш спорт уважают во всем мире. А что касается футбола, то уважение надо заслужить красивой и результативной игрой на футбольных полях. Но я думаю сначала нужно поменять руководство рфс и РПЛ.
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Vahe Sardaryan
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Не с того начал Руслан
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Lucky Z
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Проблема утраченного уважения не в спорте была
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Виктор Дембицкий
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Важнейшее пожелание для мира и России, ничего не скажешь. Нигматуллин подметил действительно самое главное
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Хрюкающий иблис
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Какое уважение? Уважение зарабатывается годами, а спускается в один момент.
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mjordan
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Слова "уважение" и" российский" в одном предложении можно не употреблять еще лет 50. Бессмыслица.
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Arman FCSM
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Хрен с ним с этим уважением. Нам хотя бы просто вернуть международный спорт в страну
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