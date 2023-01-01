«Желаю возвращения уважения к российскому спорту во всем мире». Нигматуллин о 2023-м

высказался на тему уважения к российскому спорту в мире.

Бывший вратарь «Локомотива», ЦСКА и сборной России выступил с новогодними пожеланиями.

«Желаю российскому футболу в новом году скорейшего возвращения на мировую арену. Отдых и пауза затянулись. Думаю, что уже всем достаточно.

Заодно желаю процветания и возвращения уважения к российскому спорту во всем мире», – сказал Нигматуллин.

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