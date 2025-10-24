  • Спортс
  • Литвинов о дерби с ЦСКА: «В первые 20 минут «Спартака» не было на поле – как будто опоздали. Это был урок, который все должны усвоить»
Литвинов о дерби с ЦСКА: «В первые 20 минут «Спартака» не было на поле – как будто опоздали. Это был урок, который все должны усвоить»

Руслан Литвинов вспомнил дерби с ЦСКА (2:3).

– Пожалуй, самое неприятное воспоминание этого сезона – стартовый отрезок дерби с ЦСКА. Почему первые минуты сложились для нас так неудачно?

– В первые 20 минут нашей команды просто не было на поле. Как будто опоздали на игру. Конечно, непозволительно начинать такие игры подобные образом. Потом мы сплотились, проявили характер, забили два мяча, но даже для ничьей этого не хватило. Тяжело отыгрываться в дерби с 0:3…

Почему так получилось? Знаете, в футболе так бывает. Иногда ловишь волну – и у тебя все получается, каждая передача доходит до адресата, каждый отскок в твою пользу. И вот ЦСКА поймал эту волну с первой секунды. Раз – гол. Два – смешной пенальти в наши ворота. Три – еще один непонятный мяч: удар, подставленная нога, мяч еле закатывается в противоход… А у нас, наоборот, игра не пошла, не могли толком выйти из обороны. 

Команды топ-уровня должны справляться с таким напором соперника, быть похитрее, уметь перестроиться, где-то выждать паузу. Потому что в такие моменты ты теряешься, не понимаешь, что вообще происходит. Это был урок, который все должны усвоить, тогда подобное точно не повторится, – сказал хавбек «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Спартака»
Материалы по теме
сегодня, 11:20
6 октября, 17:24
6 октября, 16:15
Главные новости
Последние новости
