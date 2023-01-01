Широков о российском футболе: «Нужно вернуться в европейскую систему координат, вопросов не должно быть»

Теги Роман Широков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Чемпионат.com Футбол

Роман Широков считает, что России нужно вернуться в европейскую систему.

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и сборной России выступил с новогодними пожеланиями.

«В 2023 году пожелал бы российскому футболу вернуться на европейскую или мировую арену. Тут вопросов не должно быть: нужно вернуться в европейскую систему координат», – сказал Широков.

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10 комментариев

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Telstar22
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Широков это футбольный соловьев
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s_h_a_m_a_n
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"дома сиди" епт.
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Злобный Конь
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Флюгер. Этот ,если надо, скажет что он гей.
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0mertas626
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Дали команду переобуваться?
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0mertas626
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Ответ Хрюкающий иблис
Всё будет, надо только, чтобы желание одно исполнилось.
Одно желание, которое загадали вчера миллионы
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Telstar22
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Преступник, напавший на судью и получивший тем не менее Fan ID. Fan ID позор и филькина грамота, аусвайс
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igls54
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Ждал, когда Рома появится, и отвалит звездюлей лысому шарлатану
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Хрюкающий иблис
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Всё будет, надо только, чтобы желание одно исполнилось.
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ЧелсиНемешок-этодругое
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А как же «дома сидеть» ????
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Назар Игорь
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Широков, напиши это обращение в Кремль.
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