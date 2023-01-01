Гвардиола после 1:1 с «Эвертоном»: «Судьи нарушают ритм. Это стратегия соперника, тяжело, когда девять человек сзади»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Пеп Гвардиола Брентфорд Энди Мэдли Демерэй Грэй Футбол

Пеп Гвардиола посетовал, что судьи матча с «Эвертоном» нарушали ритм игры.

«Манчестер Сити» не смог победить ливерпульскую команду в матче 18-го тура Премьер-лиги (1:1).

«Я говорил, что они будут играть как «Брентфорд» – с длинными забросами, с переходами вперед. Мы не расставились хорошо, и Грэй забил великолепный гол, так что поздравляю их. Тяжело, когда у соперника девять человек [за линией мяча], но таков наш стиль игры.

Результат получился неожиданным, но это футбол. Мы сделали все для победы. Судьи нарушают ритм, но в целом мы сделали все.

Это Премьер-лига. Это стратегия соперника, и если судья не вмешивается, то я не могу повлиять на рефери.

Будет трудно, но мы очень хорошо играли с момента возвращения с чемпионата мира», – сказал главный тренер «горожан».

Матч обслуживала бригада судьи Энди Мэдли.

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43 комментария

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Sergei Shabrov
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Ответ Андрей Кузнецов
Вчера после матча Пеп говорил про 8 человек позади. Сегодня их уже 9😂 они там продолжают накапливаться что ли?
Прибавляются!!!
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TravenS
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Ответ Vlad Baskakov
Как-нибудь без советов от мамкиных экспертов разберусь какие ссылки мне куда кидать
Хорошо что это был не совет, иначе бы на мне было клеймо эксперта, да ещё от столь авторитетного пользователя ботвиттеров)
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Иван Лапин
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Лысый шарлатан
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Vlad Baskakov
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Ответ TravenS
Нет, и перестань кидать ссылки на грёбаный Твиттер, ради юзеров спортса я не собираюсь совершать лишние действия по обходу подобных ресурсов
Как-нибудь без советов от мамкиных экспертов разберусь какие ссылки мне куда кидать
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Stewart Downing
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Ответ Андрей Кузнецов
Вчера после матча Пеп говорил про 8 человек позади. Сегодня их уже 9😂 они там продолжают накапливаться что ли?
легенда гласит, что сити до сих пор пытается взломать могучий эвертон
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Stewart Downing
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опять пеп всё ноет и ноет. Дайте ему еще миллиард на трансферы лол
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leroc
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Ответ kunimaster
Так пепун главный читер, с постоянными фолами на чужой трети поля.
И безлимитным бюджетом
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Бондарев Олег
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Ответ Андрей Кузнецов
Вчера после матча Пеп говорил про 8 человек позади. Сегодня их уже 9😂 они там продолжают накапливаться что ли?
Ещё один с семьёй отметил нг с семьёй и подошёл
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lovec23
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Когда у одной команды состав в 5 раз дороже , сложно ожидать игры на встречных курсах . Жалобы вообще не к месту
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TravenS
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Ответ Vlad Baskakov
Это не удаление? 🥴https://twitter.com/Davolaar/status/1609228522605916162?s=19
Нет, и перестань кидать ссылки на грёбаный Твиттер, ради юзеров спортса я не собираюсь совершать лишние действия по обходу подобных ресурсов
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Мадрид наказывает!
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Пепунишка всегда плывет, когда лажает, тогда и выходит наружу его гнильца.
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Nick Powell
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Я правильно понимаю, что за такие слова Пепу могут дискву дать? Или Пепу можно говорить о судьях?
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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Опять пепунчик ноет, что соперник неправильно играл, да ещё и без уважения.
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Григоренко Виталий
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Хнык хнык, судьи, хнык хнык…
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Vlad Baskakov
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Ответ TravenS
100% жёлтая карточка, не мели чушь
Это не удаление? 🥴https://twitter.com/Davolaar/status/1609228522605916162?s=19
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Xm.md
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Нужно срочно потратить еще миллиард
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TravenS
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Ответ Vlad Baskakov
Ещё нравится, что про фол Холанда на очевиднейшее удаление ни слова. Ох уж эти судьи.
100% жёлтая карточка, не мели чушь
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PlusTwo
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Ответ ZA.RMA
О каком ритме вообще идёт речь?)
Пеп: футбол как танго, нужно чувствовать ритм)
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Vlad Baskakov
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Ответ Kinder22
Афигеть. Так рефери явные фолы в конце не свистел на игроках Эвертона, так еще и 11 минут добавил, хотя в параллельных матчах 4-6 добавили, так еще и переиграть дал более минуты, да так что чуть не забили, совесть бы имел
Ещё нравится, что про фол Холанда на очевиднейшее удаление ни слова. Ох уж эти судьи.
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Асатур Сарибикян
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Ответ Андрей Кузнецов
Вчера после матча Пеп говорил про 8 человек позади. Сегодня их уже 9😂 они там продолжают накапливаться что ли?
Размножаются)
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Eduard86
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А судьи причём, что 9 человек сзади?😆
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Дмитрий Снегирёв
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Ответ Kinder22
Афигеть. Так рефери явные фолы в конце не свистел на игроках Эвертона, так еще и 11 минут добавил, хотя в параллельных матчах 4-6 добавили, так еще и переиграть дал более минуты, да так что чуть не забили, совесть бы имел
А вы смотрели матч? Боковому восстанавливали работу приемника очень продолжительное время
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Эксперимент
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Ответ Kinder22
Афигеть. Так рефери явные фолы в конце не свистел на игроках Эвертона, так еще и 11 минут добавил, хотя в параллельных матчах 4-6 добавили, так еще и переиграть дал более минуты, да так что чуть не забили, совесть бы имел
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инок
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Пеп и Сити теряют очки и все больше начинают отставать от Арсенала. Победы команде Артеты в этом сезоне. Они заслужили её.
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-vasteros
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Лысый шарлатан!!
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