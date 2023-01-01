Гвардиола после 1:1 с «Эвертоном»: «Судьи нарушают ритм. Это стратегия соперника, тяжело, когда девять человек сзади»
Пеп Гвардиола посетовал, что судьи матча с «Эвертоном» нарушали ритм игры.
«Манчестер Сити» не смог победить ливерпульскую команду в матче 18-го тура Премьер-лиги (1:1).
«Я говорил, что они будут играть как «Брентфорд» – с длинными забросами, с переходами вперед. Мы не расставились хорошо, и Грэй забил великолепный гол, так что поздравляю их. Тяжело, когда у соперника девять человек [за линией мяча], но таков наш стиль игры.
Результат получился неожиданным, но это футбол. Мы сделали все для победы. Судьи нарушают ритм, но в целом мы сделали все.
Это Премьер-лига. Это стратегия соперника, и если судья не вмешивается, то я не могу повлиять на рефери.
Будет трудно, но мы очень хорошо играли с момента возвращения с чемпионата мира», – сказал главный тренер «горожан».
Матч обслуживала бригада судьи Энди Мэдли.
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