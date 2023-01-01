Гвардиола после 1:1 с «Эвертоном»: «Судьи нарушают ритм. Это стратегия соперника, тяжело, когда девять человек сзади»

посетовал, что судьи матча с « » нарушали ритм игры.

« » не смог победить ливерпульскую команду в матче 18-го тура Премьер-лиги (1:1).

«Я говорил, что они будут играть как «Брентфорд» – с длинными забросами, с переходами вперед. Мы не расставились хорошо, и Грэй забил великолепный гол, так что поздравляю их. Тяжело, когда у соперника девять человек [за линией мяча], но таков наш стиль игры.

Результат получился неожиданным, но это футбол. Мы сделали все для победы. Судьи нарушают ритм, но в целом мы сделали все.

Это Премьер-лига. Это стратегия соперника, и если судья не вмешивается, то я не могу повлиять на рефери.

Будет трудно, но мы очень хорошо играли с момента возвращения с чемпионата мира», – сказал главный тренер «горожан».

Матч обслуживала бригада судьи Энди Мэдли.