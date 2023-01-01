Фердинанд призвал признать Холанда игроком сезона в АПЛ, а Сака – лучшим молодым игроком

Теги Рио Фердинанд Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Эрлинг Холанд Букайо Сака Футбол

Рио Фердинанд считает, что лучшие игроки сезона в Премьер-лиге уже определились.

«Сака уже стал лучшим молодым игроком года в Премьер-лиге… Вручите ему [этот приз] как можно скорее… И заодно, пока вы этим занимаетесь, отдайте Холанду главную награду!» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

На счету нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда 24 (21+3) очка по системе «гол плюс пас» в 15 играх чемпионата. Вингер «Арсенала» Букайо Сака забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач в 16 матчах.

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4 комментария

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Ответ Данил Луговский
А разве Холланд не может быть лучшим молодым игроком?
По идее может, если я нигде в расчетах не попутал.
Ему должно быть 21 или меньше на момент 1 июля 2022 года, т.е. он буквально на три недели успел влезть.
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rigobersong
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А тащеру из МЮ?:) Он один гол забил в сезоне😎
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Хитон
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Если Эдегор продолжит в том же духе, что и в последних матчах, то у Эрлинга будет достойный конкурент на звание игрока года. Мартин Эдегор играет просто потрясающе (разумеется это всё при условии чемпионства Арсенала в АПЛ).
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Данил Луговский
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А разве Холланд не может быть лучшим молодым игроком?
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