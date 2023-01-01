Гвардиола об 1:1 с «Эвертоном»: «Соперник держится в своей штрафной все время – сложно, но такова наша игра»
Пеп Гвардиола отметил оборонительную тактику «Эвертона».
Главный тренер «Манчестер Сити» дал комментарии после матча с ливерпульской командой, прошедшего в рамках 18-го тура Премьер-лиги и завершившегося со счетом 1:1.
«Мы потеряли два очка. Мы играли ради победы в матче, но это футбол.
Они все время держатся в своей штрафной, и из-за этого сложно, но таков наш стиль игры. Все располагались очень хорошо.
У нас был шанс на последней минуте, в первом тайме и во втором. Я не мог ожидать, что будет миллиард возможностей, когда соперник играет так, но мы играли хорошо, я весьма удовлетворен.
Нам не хватило второго гола», – сказал каталонец.
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