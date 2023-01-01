Гвардиола об 1:1 с «Эвертоном»: «Соперник держится в своей штрафной все время – сложно, но такова наша игра»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола отметил оборонительную тактику «Эвертона».

Главный тренер «Манчестер Сити» дал комментарии после матча с ливерпульской командой, прошедшего в рамках 18-го тура Премьер-лиги и завершившегося со счетом 1:1.

«Мы потеряли два очка. Мы играли ради победы в матче, но это футбол.

Они все время держатся в своей штрафной, и из-за этого сложно, но таков наш стиль игры. Все располагались очень хорошо.

У нас был шанс на последней минуте, в первом тайме и во втором. Я не мог ожидать, что будет миллиард возможностей, когда соперник играет так, но мы играли хорошо, я весьма удовлетворен.

Нам не хватило второго гола», – сказал каталонец.

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14 комментариев

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хавбек+
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в этом сезоне Сити и Ливер будто отпуск взяли, растренированные какие то
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Mikel Dominator Arteta
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Ответ Александр Бугаев
Ну Эвертон прошлые годы мощно закупался, денег на трансферы они потратили прилично.
И? Всё равно не сравнится с голубым мешком.
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Wasilij Petrow
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Нытье, недостойное Пепа. Клопп говорит всякое, но уж точно не такое.
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Kiryl Olshewski
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Френки выстроил отличную игру в обороне, абсолютно любой клуб в будущем времени сезона обязательно споткнется об Эвертон!
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&_Bishep_&
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Ответ Boba
Главное, чтобы за 6-7 туров до конца сезона не начали нервничать и все у них получится!
Февраль и март очень важны. Если объедут яму, в мае уже не выпустят.
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Эксперимент
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Ответ galymmus
Играли вяло, с этим не поспоришь. Значит надо выпускать тех у кого глаза горят и больше рискуют. Чемпионат мира доказал, что сколько бы не превосходил команду своим владением и не доминировал- это ещё не победа! Выигрывает тот, кто рискует. А вчера сити играли как ссыкуны, стерильное владение. Я говорю как фанат Мансити
Если бы ты был фанат Сити видел сколько они создали и что создал Эвертон.
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Эксперимент
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Мало 8 человек в штрафной, так еще и минут 20 не доиграли из-за постоянных валяний Эвертона и судей.
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galymmus
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Играли вяло, с этим не поспоришь. Значит надо выпускать тех у кого глаза горят и больше рискуют. Чемпионат мира доказал, что сколько бы не превосходил команду своим владением и не доминировал- это ещё не победа! Выигрывает тот, кто рискует. А вчера сити играли как ссыкуны, стерильное владение. Я говорю как фанат Мансити
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Александр Бугаев
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Ответ Игорь Замаруев
Лэмпард: Соперник покупает игроков скамейки за 50-100 миллионов евро – сложно, но такова наша игра
Ну Эвертон прошлые годы мощно закупался, денег на трансферы они потратили прилично.
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Okaka
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Значит Френки тебя переиграл
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Игорь Замаруев
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Лэмпард: Соперник покупает игроков скамейки за 50-100 миллионов евро – сложно, но такова наша игра
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Boba
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Ответ Eziz Caryew
Как же хочется чтобы этот чемпионат выиграл "Арсенал",а не этот лысый шарлатан)
Главное, чтобы за 6-7 туров до конца сезона не начали нервничать и все у них получится!
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headmaster
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Счас понабегут рассказывать про стерильное владение, без понимая того, что Сити в этом сезоне больше всех забил дома: 31 мяч в 9 играх. Но иногда просто случаются осечки, как вчера
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Eziz Caryew
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Как же хочется чтобы этот чемпионат выиграл "Арсенал",а не этот лысый шарлатан)
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