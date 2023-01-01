Гвардиола об 1:1 с «Эвертоном»: «Соперник держится в своей штрафной все время – сложно, но такова наша игра»

отметил оборонительную тактику « ».

Главный тренер « » дал комментарии после матча с ливерпульской командой, прошедшего в рамках 18-го тура Премьер-лиги и завершившегося со счетом 1:1.

«Мы потеряли два очка. Мы играли ради победы в матче, но это футбол.

Они все время держатся в своей штрафной, и из-за этого сложно, но таков наш стиль игры. Все располагались очень хорошо.

У нас был шанс на последней минуте, в первом тайме и во втором. Я не мог ожидать, что будет миллиард возможностей, когда соперник играет так, но мы играли хорошо, я весьма удовлетворен.

Нам не хватило второго гола», – сказал каталонец.