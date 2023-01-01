«Арсенал» набрал 43 очка за 16 игр. В Англии было лишь 4 таких команды за всю историю

«Арсенал» набирает очки с феноменальной быстротой.

После 16 матчей, проведенных в текущем чемпионате Премьер-лиги, на счету «пушкарей» 43 очка. Как отмечает Opta, за всю историю лишь четырем командам в высшем английском дивизионе удавалось набрать не меньшее количество очков по итогам 16 игр.

Подобный уровень демонстрировали « » в сезоне-1960/61, « » (2005/06), «Манчестер Сити» (2017/18) и « » (2019/20). «Тоттенхэм» включен в список с учетом того, сколько баллов он набрал бы, если бы в сезоне-1960/61 за победу присуждались три очка.

«Арсенал» под руководством тренера лидирует в текущем розыгрыше чемпионата, опережая « » на 7 очков в таблице.

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