«Арсенал» набрал 43 очка за 16 игр. В Англии было лишь 4 таких команды за всю историю
«Арсенал» набирает очки с феноменальной быстротой.
После 16 матчей, проведенных в текущем чемпионате Премьер-лиги, на счету «пушкарей» 43 очка. Как отмечает Opta, за всю историю лишь четырем командам в высшем английском дивизионе удавалось набрать не меньшее количество очков по итогам 16 игр.
Подобный уровень демонстрировали «Тоттенхэм» в сезоне-1960/61, «Челси» (2005/06), «Манчестер Сити» (2017/18) и «Ливерпуль» (2019/20). «Тоттенхэм» включен в список с учетом того, сколько баллов он набрал бы, если бы в сезоне-1960/61 за победу присуждались три очка.
«Арсенал» под руководством тренера Микеля Артеты лидирует в текущем розыгрыше чемпионата, опережая «Манчестер Сити» на 7 очков в таблице.
Артета – герой года. Шутки про доминатора уже не в тему
Цифра дня: 7 очков отрыва у «Арсенала» от «Сити». Закончили год идеально
С чего вдруг такие мысли?
Версия 6.9.1, андроид 13.
Да и вряд ли бы стали мажорный релиз выкатывать в новогоднюю ночь.
Проверьте настройки мировосприятия, скорее они слетели. =)
Молодцы!
Желаю чемпионства!!!