«Арсенал» набрал 43 очка за 16 игр. В Англии было лишь 4 таких команды за всю историю

Теги Челси Ливерпуль Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

«Арсенал» набирает очки с феноменальной быстротой.

После 16 матчей, проведенных в текущем чемпионате Премьер-лиги, на счету «пушкарей» 43 очка. Как отмечает Opta, за всю историю лишь четырем командам в высшем английском дивизионе удавалось набрать не меньшее количество очков по итогам 16 игр.

Подобный уровень демонстрировали «Тоттенхэм» в сезоне-1960/61, «Челси» (2005/06), «Манчестер Сити» (2017/18) и «Ливерпуль» (2019/20). «Тоттенхэм» включен в список с учетом того, сколько баллов он набрал бы, если бы в сезоне-1960/61 за победу присуждались три очка.

«Арсенал» под руководством тренера Микеля Артеты лидирует в текущем розыгрыше чемпионата, опережая «Манчестер Сити» на 7 очков в таблице.

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35 комментариев

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Mikel Dominator Arteta
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Доминация.
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хавбек+
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Арсенал набирает как ПСЖ в Лиге 1, МЮ с Ньюкаслом почти как Бавария в булиге, закрадываются сомнения относительно мощностей АПЛ
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LLiriKK
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А ведь ещё каких-то года полтора назад Артету только ленивый не призывал гнать из «Арсенала», называя в числе худших тренеров АПЛ чуть ли не за всё время существования лиги в нынешнем формате и умоляя вернуться Венгера на любых условиях.
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disco stew
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Артета доминатрикс
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Wladuha.13
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Ответ Deutsche Welle
Оффтоп. Спортс у всех на мобильных устройствах стал работать через одно место или только у меня?
В ЕС, всё работает через одно место...
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rigobersong
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Должны выигрывать чемпионат. Это была бы сказка
К которой причастна Ла Масия, ты рад?:)
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markoolio
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Следующие три игры решают
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красная_карточка
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Мартинелли с Сака разрывают аки Рибери Роббен
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Stewart Downing
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Ответ Сергей Иванов
Убийцы. Артета пока по своим хейтерам катком проезжается.
катком назвать трудно. С тем же ливерпулем была явная ошибка судьи
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Arman FCSM
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Ответ Tango442
Арсеновцы в огне…
Микеловцы
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Tybalt
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Ответ Konstantin Meerov
похоже, что в этом сезоне только МЮ дважды проиграют
2 матча с Сити, 2 матча с Ньюкаслом, выезды в ТТХ и Ливерпуль.
С чего вдруг такие мысли?
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f1ngaz
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Как же обидно будет Канонирам , проиграть этот чемионат Сити.
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Доктор*
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Так-то успехов им, но будет ржака, если финишируют четвёртыми.
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Under
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Ответ Deutsche Welle
Оффтоп. Спортс у всех на мобильных устройствах стал работать через одно место или только у меня?
У меня норм, ничего не поменялось.
Версия 6.9.1, андроид 13.
Да и вряд ли бы стали мажорный релиз выкатывать в новогоднюю ночь.
Проверьте настройки мировосприятия, скорее они слетели. =)
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Okaka
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Ответ Deutsche Welle
Оффтоп. Спортс у всех на мобильных устройствах стал работать через одно место или только у меня?
Да вроде норм. Вот с оперы на ПК вся шапка разбросана
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Konstantin Meerov
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похоже, что в этом сезоне только МЮ дважды проиграют
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ZamoRano
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22 тура впереди и две лички против сити. Пока шансы на чемпионство невысокие.
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Иван Рыбаков
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Ответ Deutsche Welle
Оффтоп. Спортс у всех на мобильных устройствах стал работать через одно место или только у меня?
У меня нормально работает.
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АРТУР АЛИЕВ
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Надо отдать должное Артете, не сломался после неудачных сезонов и построил отличную команду.
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TrueGooner
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Не люблю, да и не хочу заглядывать далеко, но чемпионство было бы отличным и логичным следствием такого набранного хода. Так что пока только в мыслях.
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Barsa! bolshe chem klub
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Вот это понимаю 43 очка за 16 игр...

Молодцы!

Желаю чемпионства!!!
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Фанат Доры Дуры
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Ответ Deutsche Welle
Оффтоп. Спортс у всех на мобильных устройствах стал работать через одно место или только у меня?
У меня на айфоне он всегда работал через одно место, сейчас тем более, страшно заходить
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Александр Степанов
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Какая же красивая была бы история, стань они чемпионами 🔥
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Любезный Коссутий
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стоит добавить, что все эти команды тогда, по итогу, стали чемпионами.
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Коррадо Сопрано
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Лишь бы не сдулись, боюсь хвалить, потому что боюсь сглазить
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