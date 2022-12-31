Гвардиола об 1:1: «У «Эвертона» было восемь человек сзади. Мы хорошо сыграли три матча, это вселяет оптимизм»

отметил массированную оборону «Эвертона».

Главный тренер « » дал комментарии по следам матча с ливерпульской командой (1:1), прошедшего в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«Отличная игра. Мы действительно хорошо сыграли в последних трех матчах, и это вселяет в меня оптимизм. Терять очки дома всегда тяжело, но я всегда стараюсь сделать нашу игру хорошей, и мы продолжали в этом ключе.

Я бы сказал, что у «Эвертона» было восемь человек сзади. В такой ситуации нужно двигаться и атаковать в нужный момент. В общем-то мы это и делали. Мы не позволяли им развернуться в переходных фазах.

« » забил великолепный гол, и когда такое происходит, вы говорите «поздравляю», но в целом мы выступили очень хорошо», – сказал каталонец.

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