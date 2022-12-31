Гвардиола об 1:1: «У «Эвертона» было восемь человек сзади. Мы хорошо сыграли три матча, это вселяет оптимизм»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола отметил массированную оборону «Эвертона».

Главный тренер «Манчестер Сити» дал комментарии по следам матча с ливерпульской командой (1:1), прошедшего в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«Отличная игра. Мы действительно хорошо сыграли в последних трех матчах, и это вселяет в меня оптимизм. Терять очки дома всегда тяжело, но я всегда стараюсь сделать нашу игру хорошей, и мы продолжали в этом ключе.

Я бы сказал, что у «Эвертона» было восемь человек сзади. В такой ситуации нужно двигаться и атаковать в нужный момент. В общем-то мы это и делали. Мы не позволяли им развернуться в переходных фазах.

«Эвертон» забил великолепный гол, и когда такое происходит, вы говорите «поздравляю», но в целом мы выступили очень хорошо», – сказал каталонец.

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31 комментарий

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Пилипенко Дмитрий
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Не плачь Пеп, ты просрал чемпионат
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heyoka
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Ответ Sokol8
Как же все довольны, что Пеп и его команда теряют очки и все больше начинают отставать от Арсенала 😁 Вот что делают 4 чемпионства из последних 5 с людьми 👍🏻
Перемен требуют наши сердца ;)
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Marcus-light
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Ответ ladoga1242
Напомню, что в прошлом сезоне Сити на поле Арсенала откровенно отскочил.
Отскочил - это когда повезло. А там судья молодец был
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dik312
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Откуда 10 минут добавили , кто может объяснить ?
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Вадим flanec
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Если у соперника было 8 человек в обороне, то как Сити смог пропустить гол? Вот о чём хотелось бы поинтересоваться у Пепа.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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Будем объективны, третий ливерпульский потерял 2 очка с третьим манчестерским.
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pvh-82
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Да уж лучше 8 человек в обороне и быстрые контратаки чем тухлая тика така
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9wkbc9rjcb
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Правильно, если эвертон играл бы в открытую, то получил ба авоську, Пеп включил дурака!
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ladoga1242
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Ответ Максим Яблонский
Еще почти 20 матчей впереди, две очных встречи.
Напомню, что в прошлом сезоне Сити на поле Арсенала откровенно отскочил.
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ladoga1242
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Ответ Эксперимент
Сити хорошо сыграл, создали нормально моментов и не позволяли выходить в контратаку, но к сожалению не выиграли. Ещё очень много затяжек времени было, минут 18 точно.
Да кроме одного жирного момента во втором тайме ничего и не было. С такими возможностями ротации да на своём поле надо загрызать любого середняка!
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ladoga1242
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Ответ Тэо 19
А нечего было так самоуверенно отдавать налево и направо Стерлинга и Жезуса!, вот и получил сейчас лысый и самоуверенный шарлатан ! ☝️😃😃😃👍👍👍
Да, Жезуса жаль, Стерлинга ни разу!
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مختار موسى حاجييف
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Ответ Богдан Агафонов
И чего он жалуется на 8 человек в обороне соперника? Как будто его перекат мяча не предназначен для вскрытия плотной обороны.
Ну он и скрывает раз за разом..
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Йозе_Марино
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Было бы странно, если Эвертон играл против Сити в атаку. По итогу Эвертону было бы очень грустно после таких игр.
+3
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Sokol8
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Как же все довольны, что Пеп и его команда теряют очки и все больше начинают отставать от Арсенала 😁

Вот что делают 4 чемпионства из последних 5 с людьми 👍🏻
+27
-7
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Kircha v Yambulatovo
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Как сказал бы один заправщик, не ной физрук
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Эксперимент
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Ответ Богдан Агафонов
И чего он жалуется на 8 человек в обороне соперника? Как будто его перекат мяча не предназначен для вскрытия плотной обороны.
А если нормально прочитать текст? "Я бы сказал, что у «Эвертона» было восемь человек сзади. В такой ситуации нужно двигаться и атаковать в нужный момент. В общем-то мы это и делали. Мы не позволяли им развернуться в переходных фазах." - где он тут жалуется?
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Акира_1
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Удивительно, у Пепа лучший форвард мира в рассвете сил, но оправдание после неудачи, мол команда, которая значительно дешевле играет в обороне. 🤷‍♂️
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Максим Яблонский
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Ответ Тэо 19
Как же я рад что наконец этого лысого шарлатана накажут и Арсенал наконец станет чемпионом! 😃👍👏
Еще почти 20 матчей впереди, две очных встречи.
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Konvicted
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Ответ Богдан Агафонов
И чего он жалуется на 8 человек в обороне соперника? Как будто его перекат мяча не предназначен для вскрытия плотной обороны.
его перекат мяча предназначен, чтобы обороняться самому. Испания на ЧМ, играя в таком же душном стиле, была с отрывом самой трусливой командой.
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Тэо 19
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А нечего было так самоуверенно отдавать налево и направо Стерлинга и Жезуса!, вот и получил сейчас лысый и самоуверенный шарлатан ! ☝️😃😃😃👍👍👍
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Эксперимент
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Сити хорошо сыграл, создали нормально моментов и не позволяли выходить в контратаку, но к сожалению не выиграли. Ещё очень много затяжек времени было, минут 18 точно.
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Тэо 19
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Как же я рад что наконец этого лысого шарлатана накажут и Арсенал наконец станет чемпионом! 😃👍👏
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Богдан Агафонов
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И чего он жалуется на 8 человек в обороне соперника?
Как будто его перекат мяча не предназначен для вскрытия плотной обороны.
+33
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Iuasamotu
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В финале Лиге чемпионов будет 11 человек в обороне. Пеп чем ты будешь гордиться, тем что выиграл предыдущие три матча?
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татьяна
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Ответ Yri Yrov
"Гений" одним словом
Стыд и позор"звезды"
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