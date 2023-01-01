Дубравка покинул «МЮ». «Ньюкасл» отозвал вратаря из аренды

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия трансферы Мартин Дубравка Футбол

Вратарь Мартин Дубравка вернулся из «Ман Юнайтед» в «Ньюкасл».

Словак выступал за манкунианский клуб на правах аренды. Соглашение было рассчитано на весь текущий сезон и предусматривало право выкупа. Сегодня клубы сообщили о решении «Ньюкасла» отозвать голкипера из аренды.

Дубравка провел за «Манчестер Юнайтед» 2 матча в Кубке лиги и пропустил 2 гола. Детальную статистику вратаря можно посмотреть здесь.

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22 комментария

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Алексей Толстюк
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Там в аренде есть Коварж, который уж точно не слабее Дубравки. Плюс Витека можно пробовать
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Under
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Ответ Okaka
Подмена де Хеа, о травм никто не застрахован
Так Хитон есть же.
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Under
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Ответ Konstantin Dukis
На самом деле Дубравка очень хороший вратарь, можно сказать недооценили
В кубке лиги знатно напожарил.
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Anttii
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Действие логичное с учётом близости в таблице, другое дело, что странно что у них такая опция была (типичный менеджмент МЮ).
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Александр Кузичкин
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Ответ danilevich
Интересно с чем это связано ? И кто теперь будет дублировать хэа?
Дубравку походу будут продавать зимой,а МЮ ведет переговоры по Буну. Такие вот слухи ходят,за правдивость не ручаюсь
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Даниэль Алисса Алисса
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В Ньюкасле у него больше переспектив,чем в МЮ
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Пирс Морган
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А было уже скандальное интервью?
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QWertY
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Ответ Konstantin Dukis
На самом деле Дубравка очень хороший вратарь, можно сказать недооценили
В чем он хорош? Очень средненький вратарь. Тот же Ромеро был на три головы лучше него
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igls54
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Дубравка скрылся в зарослях Ньюкасла
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Mekanych Red Devil
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Верните Ромеро тогда!
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corazón blanco
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Ответ Алекс Мелкумян
Матч с Бернли паршиво провел, как будто 17-18 летний дебютант
Согласен, если бы его не подстраховывали защитники, пропустил бы несколько голов, допускал ошибки в рядовых ситуациях, не хватает ему игровой практики.
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YSIMY
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Легенда клуба, жалко.
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Konstantin Dukis
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На самом деле Дубравка очень хороший вратарь, можно сказать недооценили
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мс-мешок
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Поиграл в великом клубе
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Алекс Мелкумян
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Матч с Бернли паршиво провел, как будто 17-18 летний дебютант
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Okaka
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Ответ Bolvan
Да вообще зачем его брали ,никакой перспективы
Подмена де Хеа, о травм никто не застрахован
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danilevich
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Интересно с чем это связано ?
И кто теперь будет дублировать хэа?
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Street Fighter
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Опа. Сильно. Как-то жаль Дубравку
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LIBerly
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Дубравка освобожденный
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Bolvan
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Да вообще зачем его брали ,никакой перспективы
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Bill Zapulil
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Легенда!!!
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error505
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Неожиданно
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