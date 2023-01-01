Дубравка покинул «МЮ». «Ньюкасл» отозвал вратаря из аренды
Вратарь Мартин Дубравка вернулся из «Ман Юнайтед» в «Ньюкасл».
Словак выступал за манкунианский клуб на правах аренды. Соглашение было рассчитано на весь текущий сезон и предусматривало право выкупа. Сегодня клубы сообщили о решении «Ньюкасла» отозвать голкипера из аренды.
Дубравка провел за «Манчестер Юнайтед» 2 матча в Кубке лиги и пропустил 2 гола. Детальную статистику вратаря можно посмотреть здесь.
И кто теперь будет дублировать хэа?