  • Иличич о пандемии: «По Бергамо ездили грузовики с гробами, ужасная картина. Я заболел и провел 42 дня без семьи – я страдал, слухи об измене жены причиняли боль»
Йосип Иличич вспомнил о непростом жизненном периоде в 2020 году.

– Матч «Валенсия» – «Аталанта» – лучший вечер в твоей жизни, четыре гола в Лиге чемпионов.

– Многие говорят мне: «Но если бы не случилось того, что случилось – COVID, депрессия и все такое – где бы ты оказался?» Не знаю, но «Аталанта» дошла бы до финала Лиги чемпионов. Я был в беспрецедентной форме, и мы никого не боялись. Приедет «Реал Мадрид»? Ладно, но покажите, что вы лучше нас. Так мы мыслили. А игра «Аталанты» в Валенсии изменила историю футбола. Мы стали примером. А тем временем мир начал останавливаться…

– Думал ли ты когда-нибудь, что не справишься?

– Я не говорю о личных делах. Мне предлагали деньги за то, чтобы я рассказал свою историю, но я держу подробности при себе.

– Как ты заболел коронавирусом?

– Я не знал, смогу ли снова играть, и когда застреваешь дома, начинаешь думать. Я провел 42 дня в Бергамо без семьи. Я страдал. Деньги, контракты – все это больше не имело для меня значения. Мне было плохо. И слухи о моей жене причиняли мне боль.

– Говорили, что она тебе изменила.

– Ничто так не далеко от истины. Но можете ли вы представить, что я застану свою жену с другим? Она получила невообразимые оскорбления.

– Почему ты не отрицал этого?

– Меня могли спросить, что случилось, почему я больше не такой, как раньше. Но моя семья, друзья и партнеры по команде знали правду.

– Как мог распространиться такой слух?

– Потому что я был на вершине, и никто ничего обо мне не знал. Что-то должно было выйти наружу. В конце концов, я вернулся домой. В Словении как будто не было ковида, а в Бергамо ездили грузовики с гробами. Ужасная картина. Несколькими годами ранее я также пережил трагедию с Астори, с которым много лет играл за «Фиорентину». Это сильно на меня повлияло, – рассказал экс-полузащитник «Аталанты», ныне выступающий за «Копер».

Напомним, защитник сборной Италии Давиде Астори умер во сне 4 марта 2018 года на 32-м году жизни.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
