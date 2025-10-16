  • Спортс
  • Глава FIGC о призывах не проводить матч Италии с Израилем: «Идиотизм. Надо было получить дисквалификацию и пропустить ЧМ? Отправить туда Израиль, который там не хотят видеть?»
11

Глава футбола Италии назвал идиотизмом призывы отказаться от матча с Израилем.

14 октября Италия разгромила Израиль (3:0) в матче отбора ЧМ-2026. После этого израильтяне лишились шанса попасть на турнир через квалификацию.

До матча проходили акции протеста, где Италию призывали не проводить игру.

«Почему матч Италии и Израиля должен был не состояться? Мы играем в футбол. Мы должны были получить техническое поражение и дисквалификацию и пропустить чемпионат мира? Отправить на чемпионат мира Израиль, сборную, которую [критики] не хотят там видеть? 

Мне трудно понять эти искаженные умозаключения, которые мне не близки. Это полный идиотизм.

Нам нужно объединиться. Атмосфера среди итальянских и израильских болельщиков была радостной и безмятежной. Кто-то победил, кто-то проиграл. Такие настроения были и в руководстве израильской федерации. Но воинственно настроенные люди извне разрушали Удине в тот самый день, когда шли мирные переговоры», – заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

Стыки протестующих с полицией произошли в Удине на фоне матча Италии и Израиля. В полицейских бросали камни и бутылки, они применили водометы и слезоточивый газ

«FIGC нормализует геноцид. Нет матчу Италии с Израилем». Акция протеста против игры отбора ЧМ-2026 прошла в Венеции, активисты потребовали исключить Израиль из всех турниров

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoСборная Италии по футболу
logoсборная Израиля по футболу
Федерация футбола Италии
Габриэле Гравина
logoКвалификация ЧМ
logoсерия А Италия
Политика
