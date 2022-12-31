Рэшфорд о нарушении дисциплины: «Я проспал, немного опоздал на встречу. Разочарован, что не играл в старте, но понимаю это решение»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Вулверхэмптон Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд рассказал, как он провинился перед «Манчестер Юнайтед». 

Нападающий манкунианцев начал матч против «Вулверхэмптона» (1:0) на скамейке запасных. Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил это дисциплинарной мерой. Рэшфорд вышел на замену во втором тайме и забил победный гол. 

«Да, конечно, таковы правила команды, и я думаю, что такие ошибки могут происходить. Я, конечно, разочарован тем, что не играл [в старте], но я понимаю это решение. Я рад, что нам все равно удалось выиграть этот матч. Я думаю, мы можем подвести под этим черту и двигаться дальше.

Я немного опоздал на встречу. Я проспал, проспал. Это может случиться», – сказал Рэшфорд в эфире BT Sport. 

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14 комментариев

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Pb-SE
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Я скажу честно. Я просто проспал. Восемнадцать часов в полёте. До этого, понимаешь, значит, хэх, столько... не спал. А служба безопасности не пустила тех людей, которые, так сказать, эээ.... должны меня были разбудить. Я, конечно, разберусь. Им врежу как следует...
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static459@mail.ru
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Ответ Только Крылья
Помнится, как Ельцин тоже "проспал" в самолете)))
Ну Ельцин то тут при чём, давайте Путина и Украину сюда тоже совсем уже кукуха поехала.
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Dm Kznts
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Главное что винул признал.
И гол забил.
Всё так как должно быть.
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Joe Moor
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Ответ Donald J. Trump
Тен Хааг правильно поступил. Дисциплина и порядок - это то, чего давно не хватало МЮ. А вот норвежский бездарь ничего не сделал бы. Еще бы и за пивом для Рэша сбегал бы. По этому его и нет в команде.
и рыбку к пиву бы словил
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Только Крылья
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Помнится, как Ельцин тоже "проспал" в самолете)))
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Леха Жданович
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Говорят что напился с Лингардом по этому и проспал.
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Ман Сити
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Закир Кадыров
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Маркус ты огонь, просто не испорти все, гринвуда так не хватает очень.
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Donald J. Trump
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Тен Хааг правильно поступил. Дисциплина и порядок - это то, чего давно не хватало МЮ. А вот норвежский бездарь ничего не сделал бы. Еще бы и за пивом для Рэша сбегал бы. По этому его и нет в команде.
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Lavinka
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Железная дисциплира !
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rigobersong
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Не давал интервью, не плакал, а как лидер повел себя профессионально и помог команде победить!:) Сэр Маркус легенда!:) А сколько добрых дел без пафоса и пиара еще делает!:) Будущий Капитан МЮ💪💪💪
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Muni Klar
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Ответ Мейрман Жумагулов
Мама: Маркус вставай! Рэшфорд: нет Ма, мне к на вторую.
-Второй отменят, давай первый!!
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Пирс Морган
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Ержан, вставай
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Мейрман Жумагулов
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Мама: Маркус вставай!
Рэшфорд: нет Ма, мне к на вторую.
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