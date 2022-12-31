Рэшфорд о нарушении дисциплины: «Я проспал, немного опоздал на встречу. Разочарован, что не играл в старте, но понимаю это решение»

рассказал, как он провинился перед « ».

Нападающий манкунианцев начал матч против « » (1:0) на скамейке запасных. Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил это дисциплинарной мерой. Рэшфорд вышел на замену во втором тайме и забил победный гол.

«Да, конечно, таковы правила команды, и я думаю, что такие ошибки могут происходить. Я, конечно, разочарован тем, что не играл [в старте], но я понимаю это решение. Я рад, что нам все равно удалось выиграть этот матч. Я думаю, мы можем подвести под этим черту и двигаться дальше.

Я немного опоздал на встречу. Я проспал, проспал. Это может случиться», – сказал Рэшфорд в эфире BT Sport.

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