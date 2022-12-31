Тен Хаг не стал комментировать переход Роналду в «Аль-Наср»: «Не говорю о прошлом»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Вулверхэмптон высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отказался говорить о переходе Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

37-летний нападающий подписал контракт с саудовским клубом после расторжения договора с «Манчестер Юнайтед». 

«Я не говорю о прошлом, давайте поговорим о будущем.

Сегодня мы сделали хороший шаг. Впервые в сезоне мы попали в топ-4, но это ничего не значит, потому что впереди долгий путь. Мы должны двигаться от игры к игре, попасть в положение, когда сможем что-то выиграть», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0). 

Напомним, в ноябре Роналду дал интервью, в котором раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» и заявил, что не уважает тен Хаг. Вскоре контракт с португальцем был расторгнут. 

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18 комментариев

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Манюшный
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Роналду как говно на подошве Тен Хага, никак не может отодрать. Вонь идёт и идёт.
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Arty K.
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Сёстры уже пишут совместный дисс на Тен Хага
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Игорь Климов
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Удачи Тен Хагу, проявил себя как настоящий мужчина!
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Эдвард Джеймс Кенуэй
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Тен Хаг: Не говорю о фруктах на свалке истории
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Panther Black
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Не говорю о прошлом? нипонел, может будущем?
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Михо
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Ответ Dexter Dallas
Нравится как фанатки ранальда заговорили о пенсии. А до этого всю осень орали, что тен хаг никто и специально не выпускает голевую машину. Ведь если бы ранальда был на поле, все матчи бы выигрывали. Мне это напоминало то, как мессибои в прошлом году считали предголевые и предштанги за лянелем.
А ты то кто по жизни?)) к слову, я всегда и везде говорил что для меня лучший футболист в истории это Месси. Но не признавать что Криш тоже один из лучших, просто глупо
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Dexter Dallas
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Ответ Михо
Правильный ответ. Что комментировать? Криш ушел на шикарную пенсию, которую заслужил
Нравится как фанатки ранальда заговорили о пенсии. А до этого всю осень орали, что тен хаг никто и специально не выпускает голевую машину. Ведь если бы ранальда был на поле, все матчи бы выигрывали. Мне это напоминало то, как мессибои в прошлом году считали предголевые и предштанги за лянелем.
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Человек1991
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Тен Хаг : да аль наср . ть мне . ))
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Дима Берин
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Ответ Malefikus
Тен Хаг монстр, не особо верю в сказки, но в его успех хочется верить
Ну с таким характером не стоит сомневаться в том, что он добьется успеха
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Барсик Юрана
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Кринж прошлое
Месси настоящее и будущее
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Терминатор///Айлбибекович
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Говорить не стал.А просто выдохнул и перекрестился.
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Дима Берин
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Как достали с вопросами о клубничке.
Уже все, сгнила ягодка, хватит о ней
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ManUtd8082
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ЭТХ мужик. Вернёт МЮ на вершину
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Malefikus
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Тен Хаг монстр, не особо верю в сказки, но в его успех хочется верить
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rigobersong
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Ахахаха:)) Красавчик:))
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Александр Самбур
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Умерла так умерла
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ХавиГави_Паратрупер
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Не урыл, а закопал. Потом полил и летом собрал аппетитный урожай🍓
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Михо
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Правильный ответ. Что комментировать? Криш ушел на шикарную пенсию, которую заслужил
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