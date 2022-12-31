Тен Хаг не стал комментировать переход Роналду в «Аль-Наср»: «Не говорю о прошлом»

Эрик тен Хаг отказался говорить о переходе в « ».

37-летний нападающий подписал контракт с саудовским клубом после расторжения договора с «Манчестер Юнайтед».

«Я не говорю о прошлом, давайте поговорим о будущем.

Сегодня мы сделали хороший шаг. Впервые в сезоне мы попали в топ-4, но это ничего не значит, потому что впереди долгий путь. Мы должны двигаться от игры к игре, попасть в положение, когда сможем что-то выиграть», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» после победы над « » (1:0).

Напомним, в ноябре Роналду дал интервью, в котором раскритиковал руководство « » и заявил, что не уважает тен Хаг. Вскоре контракт с португальцем был расторгнут.

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