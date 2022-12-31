У «МЮ» 8 побед в 9 последних матчах

« » одержал 8 побед в 9 последних официальных матчах.

Команда тренера Эрика тен Хага сегодня обыграла «Вулверхэмптон» (1:0) в 18-м туре АПЛ.

До этого у «МЮ» были победы над «Ноттингемом», «Бернли», «Фулхэмом», «Астон Виллой», «Сосьедадом», «Вест Хэмом» и «Шерифом».

За этот отрезок у «Юнайтед» одно поражение – от «Астон Виллы» (1:3) в рамках чемпионата Англии.

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