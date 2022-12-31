У «МЮ» 8 побед в 9 последних матчах

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал 8 побед в 9 последних официальных матчах.

Команда тренера Эрика тен Хага сегодня обыграла «Вулверхэмптон» (1:0) в 18-м туре АПЛ.

До этого у «МЮ» были победы над «Ноттингемом», «Бернли», «Фулхэмом», «Астон Виллой», «Сосьедадом», «Вест Хэмом» и «Шерифом».

За этот отрезок у «Юнайтед» одно поражение – от «Астон Виллы» (1:3) в рамках чемпионата Англии.

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13 комментариев

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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ Курбан Аюпов
Эффект Роналду
Да, видели сегодня этот эффект, когда 100млн бразил ноль полезных действий, бруну бьет в небеса и не созидает вообще, кислое лицо бегает без мяча , и в итоге выходит всех спасать Сир Решфорд своим сольным проходом
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Виталий Желтоусов
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Похоже что ситуация с Роналду пошла МЮ на пользу, но нападающий им нужен.
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Гегенпрессинг Рангника
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Судья сегодня был мягко нехороший человек, так предвзято свистел в одну сторону. Пеналь не видит за выставленную руку, а прижатую руку депутата без вара даже отменил. В конце придумал угловой, просто 🤡
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psycho killer
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Гомофобы
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crazy manc
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Эрик Некромант. Оживил пол команды, научил пасовать и прессинговать.
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Пирс Морган
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Тен Хан хорош, главно было выкинуть одного фрукта
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Nuraly Amirov
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Отлично, в концовке понравилось, как прессовали с выходом вдб, но на угловых было страшно
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Rio de Janeiro
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Прогресс Тен Хаага впечатляет
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QWertY
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Говорили же, что без одного тащера и его голов МЮ свалится в шип))
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Барсик Юрана
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Эффект подишаха эль-Криштианского
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E.V.P.
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Вот кого надо было Барсе тренером назначать
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Konstantin Meerov
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Будут в четверке по окончании сезона
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Курбан Аюпов
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Эффект Роналду
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