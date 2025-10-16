Дюков о сборной: «Россия прошла бы отбор на ЧМ и Евро и выступила бы успешно. Я вижу конкурентоспособную команду»
Александр Дюков считает, что сборная России могла бы выйти на ЧМ и Евро.
«Я вижу конкурентоспособную сборную, которая, если бы участвовала в отборочных турнирах на чемпионат мира или Европы, думаю, прошла бы отбор и выступила бы достаточно успешно.
Минимум один раунд плей-офф? Что загадывать – разные факторы влияют на результат», – отметил президент РФС.
Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах ФИФА и УЕФА с 2022 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
