  • Дюков о сборной: «Россия прошла бы отбор на ЧМ и Евро и выступила бы успешно. Я вижу конкурентоспособную команду»
17

Дюков о сборной: «Россия прошла бы отбор на ЧМ и Евро и выступила бы успешно. Я вижу конкурентоспособную команду»

Александр Дюков считает, что сборная России могла бы выйти на ЧМ и Евро.

«Я вижу конкурентоспособную сборную, которая, если бы участвовала в отборочных турнирах на чемпионат мира или Европы, думаю, прошла бы отбор и выступила бы достаточно успешно.

Минимум один раунд плей-офф? Что загадывать – разные факторы влияют на результат», – отметил президент РФС.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
