Люк Шоу: «Рэшфорд – игрок мирового класса и может стать одним из лучших в мире. В таком топ-клубе, как «МЮ», должна быть дисциплина»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу подвел итоги игры против «Вулверхэмптона».
Манкунианцы выиграли матч 18-го тура АПЛ со счетом 1:0. Победный гол забил форвард Маркус Рэшфорд, начинавший матч на скамейке запасных в рамках дисциплинарной меры.
О Рэшфорде
«В данный момент он в очень хорошем состоянии. Чрезвычайно уверен в себе, очень позитивен. Он игрок мирового класса и может стать одним из лучших игроков в мире, если продолжит в том же духе».
Об игре в центре защиты
«Мне это действительно нравится. Я сказал тренеру, что буду играть там, где он захочет. Благодаря этому я могу играть рядом с Вараном. Мне очень нравилось, когда он все время разговаривал со мной и помогал мне. Я рад одержать победу и сохранить счет сухим».
О дисциплине в «Ман Юнайтед»
«В таком топ-клубе, как этот, так и должно быть. Должна быть дисциплина. Тренер принимает все во внимание. Людям и раньше сходили с рук глупости.
Как можно было увидеть сегодня, если ты не будешь делать правильные мелочи, то не будешь играть», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».
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