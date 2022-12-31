Люк Шоу: «Рэшфорд – игрок мирового класса и может стать одним из лучших в мире. В таком топ-клубе, как «МЮ», должна быть дисциплина»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу подвел итоги игры против « ».

Манкунианцы выиграли матч 18-го тура со счетом 1:0. Победный гол забил форвард , начинавший матч на скамейке запасных в рамках дисциплинарной меры.

О Рэшфорде

«В данный момент он в очень хорошем состоянии. Чрезвычайно уверен в себе, очень позитивен. Он игрок мирового класса и может стать одним из лучших игроков в мире, если продолжит в том же духе».

Об игре в центре защиты

«Мне это действительно нравится. Я сказал тренеру, что буду играть там, где он захочет. Благодаря этому я могу играть рядом с . Мне очень нравилось, когда он все время разговаривал со мной и помогал мне. Я рад одержать победу и сохранить счет сухим».

О дисциплине в «Ман Юнайтед»

«В таком топ-клубе, как этот, так и должно быть. Должна быть дисциплина. Тренер принимает все во внимание. Людям и раньше сходили с рук глупости.

Как можно было увидеть сегодня, если ты не будешь делать правильные мелочи, то не будешь играть», – сказал защитник « ».

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