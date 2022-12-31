Люк Шоу: «Рэшфорд – игрок мирового класса и может стать одним из лучших в мире. В таком топ-клубе, как «МЮ», должна быть дисциплина»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Вулверхэмптон Рафаэль Варан Люк Шоу Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу подвел итоги игры против «Вулверхэмптона». 

Манкунианцы выиграли матч 18-го тура АПЛ со счетом 1:0. Победный гол забил форвард Маркус Рэшфорд, начинавший матч на скамейке запасных в рамках дисциплинарной меры

О Рэшфорде

«В данный момент он в очень хорошем состоянии. Чрезвычайно уверен в себе, очень позитивен. Он игрок мирового класса и может стать одним из лучших игроков в мире, если продолжит в том же духе».

Об игре в центре защиты

«Мне это действительно нравится. Я сказал тренеру, что буду играть там, где он захочет. Благодаря этому я могу играть рядом с Вараном. Мне очень нравилось, когда он все время разговаривал со мной и помогал мне. Я рад одержать победу и сохранить счет сухим». 

О дисциплине в «Ман Юнайтед»

«В таком топ-клубе, как этот, так и должно быть. Должна быть дисциплина. Тренер принимает все во внимание. Людям и раньше сходили с рук глупости.

Как можно было увидеть сегодня, если ты не будешь делать правильные мелочи, то не будешь играть», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

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7 комментариев

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teg91
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Рэш хорош, вышел на 45 минут, спокойно дубль положил
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psycho killer
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Не представляю, чтобы Решфорд закончил карьеру в каком нибудь альнасре, прости Господи
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rigobersong
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Ответ error505
Обращение лично к Ригоберу, так как тот меня забанил. Давно хочу спросить, не надоело ли тебе везде и всюду упоминать Роналду? Я являюсь фаном Месси, но даже мне надоело видеть под каждой новостью твой коммент про "Кринжтиану"
Нет!:)
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-3
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error505
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Обращение лично к Ригоберу, так как тот меня забанил. Давно хочу спросить, не надоело ли тебе везде и всюду упоминать Роналду? Я являюсь фаном Месси, но даже мне надоело видеть под каждой новостью твой коммент про "Кринжтиану"
+1
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QWertY
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Ответ rigobersong
Видать совсем ТХ Магвайера за игрока не считает:)
Обидно за легенду(
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rigobersong
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Ответ QWertY
Шоу красавец. Отлично смотрится в роли ЦЗ)
Видать совсем ТХ Магвайера за игрока не считает:)
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QWertY
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Шоу красавец. Отлично смотрится в роли ЦЗ)
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