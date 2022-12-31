Рэшфорд забил в 3-м матче подряд за «МЮ». Он лучший бомбардир команды в сезоне

забил в 3-м матче подряд за « ».

25-летний форвард забил победный гол в матче с « » (1:0).

Стоит отметить, что Рэшфорд забил 11 голов за «МЮ» в этом сезоне и является лучшим бомбардиром команды.

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