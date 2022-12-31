Рэшфорд забил в 3-м матче подряд за «МЮ». Он лучший бомбардир команды в сезоне

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Вулверхэмптон Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд забил в 3-м матче подряд за «Манчестер Юнайтед».

25-летний форвард забил победный гол в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0).

Стоит отметить, что Рэшфорд забил 11 голов за «МЮ» в этом сезоне и является лучшим бомбардиром команды.

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17 комментариев

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Станислав Л
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Тег Хага красава За полгода сделал из депутата топ футболиста :)
а из другого - аль насра
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mootoo
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К середине чемпионата - голов в лиге
Фантастические показатели для заменителя Криштиану
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Саня Круглов
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Ответ Манюшный
Два забил, договый судья засчитал руку прижатую к телу с метрового рикошета как нарушение.
В атаке любое касание рукой - нарушение
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Тег Хага красава За полгода сделал из депутата топ футболиста :)
Не зря в запас перед матчем посадил, тот сразу накормил ещё и Вулвз. И всё это без фруктозной ярости😎
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PamcuK
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Ответ Манюшный
Два забил, договый судья засчитал руку прижатую к телу с метрового рикошета как нарушение.
Здесь судья не причем, это правила такие. Любое касание руки в штрафной для атакующей команды это фол.

Правилое глупое, особенно на фоне такого гола, но судья все правильно сделал.
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Okaka
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Ответ Rio de Janeiro
А на спортсе годами доказывают что Маркус это Лингард 2.0
Да все эти Мовры, Погба, Ибры, Лукаки, депутатские дела сдвинули прогресс Маркуса
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mansur_axe
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Рыцарь решает
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Rio de Janeiro
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А на спортсе годами доказывают что Маркус это Лингард 2.0
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Социо Пат
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И это золото держали в тени арабской клубнички
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psycho killer
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Как говорится, снял груз ответственности
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Манюшный
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Два забил, договый судья засчитал руку прижатую к телу с метрового рикошета как нарушение.
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Аскар Хакимов
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Вот это форвард, вот это настоящий форвард
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MU4evainmyheart!!!
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Главное, не сбавлять обороты. Надо бы уже Рэшфорду дотянуться до звёзд, а то частенько отвлекался. Да, конечно, на благородные деяния, но ему стоить помнить, что он в первую очередь футболист.
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Чёрный тюльпан
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Депутат вспомнил, что он футболист, хотя может это на фоне переговоров по новому контракту с ним такое помутнение произошло.
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QWertY
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Должен был быть сегодня дубль, если бы не судья продажная
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Фанат Лионеля Месси
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Тег Хага красава
За полгода сделал из депутата топ футболиста :)
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Ганс Бергманн
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Он вообще то два забил в этом матче
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