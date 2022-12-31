Защитник «Вероны» Гюнтер отказал ЦСКА и «Спартаку»
Защитник «Вероны» Корай Гюнтер не продолжит карьеру в клубе Мир РПЛ.
По информации Sport24, 28-летний немец отказал в переходе ЦСКА и «Спартаку».
«Футболист не перейдет ни в один клуб из России. Он обеспокоен ситуацией с возможным переходом российского футбола в АФК. В качестве продолжения карьеры игрок рассматривает варианты с клубами Италии, Германии и Турции», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
В этом сезоне 2Гюнтер провел за «Верону» 14 матчей, забил гол и отдал результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.
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