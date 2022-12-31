Защитник «Вероны» Гюнтер отказал ЦСКА и «Спартаку»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Верона Корай Гюнтер Футбол

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер не продолжит карьеру в клубе Мир РПЛ.

По информации Sport24, 28-летний немец отказал в переходе ЦСКА и «Спартаку».

«Футболист не перейдет ни в один клуб из России. Он обеспокоен ситуацией с возможным переходом российского футбола в АФК. В качестве продолжения карьеры игрок рассматривает варианты с клубами Италии, Германии и Турции», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

В этом сезоне 2Гюнтер провел за «Верону» 14 матчей, забил гол и отдал результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.

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9 комментариев

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Papa Bear
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Ответ Хуан Карос
Нужно рассматривать футболеров из Японии/Ю.Кореи. Или своих растить.
Они к нам не поедут - лиги не сильно хуже, да и если ехать за границу, то сразу в Европу.

Да и не стоит забывать о том, что японцы и корейцы это представители недружественных стран.
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Nick Crosier
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Пусть попробуют Кика Бутовски подписать,может и Гюнтер передумает.
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Korzyukov Boris
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Ответ Арсений Элин
Не удалось втюхать. ..
И Гюнтер с ним 😄
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Алексей Никитин
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Который раз уже отказал?
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qs9ukphfgk
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Пронесло
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Хуан Карос
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Нужно рассматривать футболеров из Японии/Ю.Кореи. Или своих растить.
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Peter Parker
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Он же откровенно пассажир. Зачем он Спартаку и Цска? Сейчас он явно не усилит, да и перспективы перепродажи хотя бы как Аиртона, тоже нет
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Арсений Элин
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Не удалось втюхать. ..
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Сергей Гаряшин
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Повезло и Спартаку и цска
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