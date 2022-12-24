Журналистка назвала Крооса в числе худших игроков ЧМ-2022. Тони, не играющий за сборную 1,5 года, написал: «Знал, что кто-то свалит вину на меня😂»

Тони Крооса назвали одним из худших игроков .

Журналистка Кристина Куберо, отвечая на вопрос о том, кто больше всего разочаровал ее на турнире в Катаре, назвала вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора и , который завершил карьеру в немецкой сборной в июле 2021 года и не выступал на чемпионате мира-2022.

«Я знал, что кто-нибудь свалит вину на меня😂», – написал хавбек « » в своем твиттере.

на ЧМ-2022 не смогла выйти из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой, заняв третье место.