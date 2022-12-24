Журналистка назвала Крооса в числе худших игроков ЧМ-2022. Тони, не играющий за сборную 1,5 года, написал: «Знал, что кто-то свалит вину на меня😂»

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос ЧМ-2022 Винисиус Жуниор ахахаха Футбол

Тони Крооса назвали одним из худших игроков ЧМ-2022.

Журналистка Кристина Куберо, отвечая на вопрос о том, кто больше всего разочаровал ее на турнире в Катаре, назвала вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора и Тони Крооса, который завершил карьеру в немецкой сборной в июле 2021 года и не выступал на чемпионате мира-2022.

«Я знал, что кто-нибудь свалит вину на меня😂», – написал хавбек «Реала» в своем твиттере.

Сборная Германии на ЧМ-2022 не смогла выйти из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой, заняв третье место.

 

Материалы по теме

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cevin Cigan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот так друзья, путают бараньи яйца с Северным Сиянием!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wadwill13
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Екн Лор
Тони Кросс конечно был ужасен, но всё-таки самый худший игрок мундиаля - нападающий сборной России Сердар Азмун
Ужасен?) Ты игры то видел? Считай опорник который имел в среднем на турнире 85% точных передач и замечу две трети из них вперёд... не назад и не по горизонтали(не на края защитникам) а именно вперед))) а по закрытию зон и отборам он в середине среди всех полузащитников турнира))) ля как прекрасны мнения ради мнения чтобы высирать и не более. Самим то не смешно не отвечать за свои слова? Ну не понимаешь ты футбол ну зачем публично чушь то нести как в новости?)))чем ты лучше тупой журналистки? Без обид но ты сам себя со стороны оцени и её)))то что сборная Германии провалилась есть причины современных тенденций отдачи мяча и отсутствии тотального владения как раньше, контратаки и центральный нап(которого у немцев нет от слова совсем даже в заявке о чем говорили все тренеры и журналмсты) и тем более нап должен иметь функции 10 номера( то есть умение опускаться ниже для получения мяча или отыгрыша, классические напы в современных условиях уже не нужны если не могут давать больший обьем). И это только часть проблем. Все команды которые последние года 2 практикуют тотальное владение вылетают на дистанции ( 1-3 клуба успешных это исключение из правил чем в огромном количестве сыпучие команды)не говори своего мнения если не изучаешь вопрос, иначе повторю третий раз: чем лично ты оучше той глупейшей журналистки?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРТУР АЛИЕВ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кан провалился тоже
Кстати, он умудрился после этого ещё и ногу сломать, катаясь на лыжах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мужанов Дмитрий Александрович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кан провалился тоже
Второй гол от Японцев на его совести)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Booligan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Axmat Cecenov
С каких пор Кроос играет на фланге?
Весь чемпионат мира 2018 года там отыграл. Дальше я за ним не следил, игры Мадрида не смотрю, допускаю, что он центр
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Алейников
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кан провалился тоже
Он просто ужасен был. Главное, что ногу не сломал!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King1719
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Та эта журналистка работает в издании Барселоны , понятно что она напишет , что все игроки Реала плохо отыграли
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Над этой девушкой смеялись в программе. Журналиста, которая пишет про Барселону, каталонка. В принципе ничего удивительного, назвав Крооса и Винисиуса худшим и игроками Мундиаля. Обыкновенный хейтер Мадрида.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мужанов Дмитрий Александрович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ obid
Итак, худшие на чм по версии этой дамы: Вини, Кроос, Модрич, Тчуамени, Бензема. Лучшие - Гави, Педри, Рафинья, Лева
Многих она даже и не знает)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рекорд в наших сердцах
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Синий Senator
Нельзя винить одного только Крооса. Бекенбауэр, Маттеус и Клозе тоже так себе сыграли
к тому же Флик не дал ни минуты игрового времени перспективному молодому Руди Фёллеру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EKSPERT
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Винисиуса который в составе Бразилии был лучшим в атаке назвала худшим
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мужанов Дмитрий Александрович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А почему Винисиус а не Робсон например?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Axmat Cecenov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Booligan
А нечего было сваливать из команды в трудный период. Правильно назвала. На твоем фланге Сане показал только удары мимо
С каких пор Кроос играет на фланге?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergio666
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если бы не Кокорин, то мы бы прошли отбор и попали бы на ЧМ 100%
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
obid
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Итак, худшие на чм по версии этой дамы: Вини, Кроос, Модрич, Тчуамени, Бензема. Лучшие - Гави, Педри, Рафинья, Лева
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dvm
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В лучших традициях Тины
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Усы Годзиллы
Так она от Мунды Депортиво, держит марку😄. Она потом сказала, что имела ввиду Мюллера но Вини все так же один из худших для неё. Вини в первом матче с Сербией отдал голевую на голасо Ришарлисона через себя, затем пробил, после чего забил Ришарлисон, во втором матче розыграл с Родриго мяч перед штрафной, а затем забил победный Каземиро, ну а с Кореей у него гол и голевая на Пакету. Безусловно, Вини худший
А с хорватами дал подливу))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Замаруев
Очередное доказательство того, что журналисток нельзя подпускать к футболу
А Мостовых и Быстровых можно?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Booligan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А нечего было сваливать из команды в трудный период. Правильно назвала. На твоем фланге Сане показал только удары мимо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Наверно Лам и Швайнштайгер не меньше накосячили, чем Кросс!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И вообще вся группа слабая получилась .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ShamilK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Она кто-то там из мундо депортиво. А лучшими для неё скорее всего были бездарные Гави с Рафиньей
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В провале сборной Германии виноват её тренер, типичная баварская шестёрка
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ van basten
шуток не понимаете?
Прости.

Я знаю почему Кроос виновен

Он не понравился Кристине Коберо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
зак
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Замаруев
Очередное доказательство того, что журналисток нельзя подпускать к футболу
Девушек не надо допускать к мужскому футболу..
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий