Антон Зиньковский: «В раздевалке смотрели видео драки с «Зенитом», посмеялись с Шамара. Все вместе ржали»
Антон Зиньковский прокомментировал отношение игроков «Спартака» к драке с «Зенитом».
Футболисты устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура Фонбет Кубка России (0:0, 2:4 – по пенальти).
– Рад, что не позволили «Зениту» занять первое место в группе?
– После такой концовки матча точно рад. Обсуждали, что в следующем матче с «Зенитом» будет битва, пятый раунд будет.
– Как обсудили в раздевалке концовку матча?
– Мы смотрели как раз видео драки, посмеялись с Шамара, как он начал драться.
– Кто больше всех смеялся?
– Все вместе ржали, – сказал полузащитник «Спартака».
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