Антон Зиньковский: «В раздевалке смотрели видео драки с «Зенитом», посмеялись с Шамара. Все вместе ржали»

прокомментировал отношение игроков «Спартака» к драке с «Зенитом».

Футболисты устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура Фонбет Кубка России (0:0, 2:4 – по пенальти).

– Рад, что не позволили «Зениту» занять первое место в группе?

– После такой концовки матча точно рад. Обсуждали, что в следующем матче с «Зенитом» будет битва, пятый раунд будет.

– Как обсудили в раздевалке концовку матча?

– Мы смотрели как раз видео драки, посмеялись с Шамара, как он начал драться.

– Кто больше всех смеялся?

– Все вместе ржали, – сказал полузащитник .

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