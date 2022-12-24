Сперцян подорожал больше всех в Мир РПЛ в 2022 году. Захарян, Николсон, Уткин и Мантуан – в топ-10
Transfermarkt представил рейтинг подорожавших футболистов Мир РПЛ в 2022 году.
Лидером стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Игрок подорожал на 6 млн евро и теперь оценивается в 9 млн.
На 4 млн в цене прибавили нападающий Шамар Николсон из «Спартака» (7 млн) и хавбек «Ростова» Даниил Уткин (7 млн).
Топ-10 наиболее подорожавших игроков РПЛ:
1. Эдуард Сперцян («Краснодар», подорожал на 6 млн евро, общая стоимость – 9 млн).
2-3. Шамар Николсон («Спартак», +4 млн, 7 млн).
2-3. Даниил Уткин («Ростов», +4 млн, 7 млн).
4. Данил Глебов («Ростов», +3,5 млн, 7,5 млн).
5-7. Вендел («Зенит», +3 млн, 22 млн).
5-7. Арсен Захарян («Динамо», +3 млн, 15 млн).
5-7. Густаво Мантуан («Зенит», +3 млн, 3 млн).
8. Хорхе Карраскаль (ЦСКА, +2,8 млн, 9 млн).
9. Александр Сильянов («Ростов», +2,6 млн, 3,5 млн).
10. Александр Коваленко («Крылья Советов», +2,4 млн, 2,5 млн).
тем не менее вызывает удивление, например, подорожание Николсона.
2. Я правильно понимаю, что спрашивать про критерии определения голевой ошибки и про конкретные матчи, в которых ошибся Глебов, бесполезно?
3. Для тебя уточняю: я пока что даже не пытаюсь что-то опровергать, просто задаю уточняющие вопросы. Это так сложно для твоего понимая?
https://www.transfermarkt.world/gustavo-mantuan/marktwertverlauf/spieler/814269