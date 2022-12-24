Сперцян подорожал больше всех в Мир РПЛ в 2022 году. Захарян, Николсон, Уткин и Мантуан – в топ-10 

Transfermarkt представил рейтинг подорожавших футболистов Мир в 2022 году.

Лидером стал полузащитник « » Эдуард Сперцян. Игрок подорожал на 6 млн евро и теперь оценивается в 9 млн.

На 4 млн в цене прибавили нападающий Шамар Николсон из « » (7 млн) и хавбек «Ростова» Даниил Уткин (7 млн).

Топ-10 наиболее подорожавших игроков РПЛ:

1. Эдуард Сперцян («Краснодар», подорожал на 6 млн евро, общая стоимость – 9 млн).

2-3. Шамар Николсон («Спартак», +4 млн, 7 млн).

2-3. Даниил Уткин («Ростов», +4 млн, 7 млн).

4. Данил Глебов («Ростов», +3,5 млн, 7,5 млн).

5-7. Вендел («Зенит», +3 млн, 22 млн).

5-7. Арсен Захарян («Динамо», +3 млн, 15 млн).

5-7. Густаво Мантуан (« », +3 млн, 3 млн).

8. Хорхе Карраскаль ( , +2,8 млн, 9 млн).

9. Александр Сильянов («Ростов», +2,6 млн, 3,5 млн).

10. Александр Коваленко («Крылья Советов», +2,4 млн, 2,5 млн).