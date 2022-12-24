Сперцян подорожал больше всех в Мир РПЛ в 2022 году. Захарян, Николсон, Уткин и Мантуан – в топ-10 

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Transfermarkt представил рейтинг подорожавших футболистов Мир РПЛ в 2022 году.

Лидером стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Игрок подорожал на 6 млн евро и теперь оценивается в 9 млн.

На 4 млн в цене прибавили нападающий Шамар Николсон из «Спартака» (7 млн) и хавбек «Ростова» Даниил Уткин (7 млн).

Топ-10 наиболее подорожавших игроков РПЛ:

1. Эдуард Сперцян («Краснодар», подорожал на 6 млн евро, общая стоимость – 9 млн).

2-3. Шамар Николсон («Спартак», +4 млн, 7 млн).

2-3. Даниил Уткин («Ростов», +4 млн, 7 млн).

4. Данил Глебов («Ростов», +3,5 млн, 7,5 млн).

5-7. Вендел («Зенит», +3 млн, 22 млн).

5-7. Арсен Захарян («Динамо», +3 млн, 15 млн).

5-7. Густаво Мантуан («Зенит», +3 млн, 3 млн).

8. Хорхе Карраскаль (ЦСКА, +2,8 млн, 9 млн).

9. Александр Сильянов («Ростов», +2,6 млн, 3,5 млн).

10. Александр Коваленко («Крылья Советов», +2,4 млн, 2,5 млн).

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33 комментария

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Иван Овчинников
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Ответ Никита Самарин
Николсон Transfermarkt сломал.😏 Не будучи основным в Спартаке подорожать 4 млн.👏👏👏 Может за удар в челюсть Родригао накинули. 🤔
В Спартаке он подорожал на 0,5, а не на 4
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Никого_нет
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Ответ форест
. Густаво Мантуан («Зенит», +3 млн, 3 млн). 0 стоил?)))
Так он был глубоким баночником после крестов, а тут выходил и даже забивал
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Михаил Максаков
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Николсон мог подорожать только потому, что в Европе сейчас особый спрос на уголь и дрова
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stewiegriffin2
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Ответ Slavnov
испортили комменты,последнее,что тут было интересно,теперь надо разбираться,кто кому,когда ответил
Решили усложнить жизнь своим юзерам👍
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Valentin Kompaneytsev
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Специалисты отслеживают игру многих игроков. Им конечно более понятно кто сколько стоит. Но
тем не менее вызывает удивление, например, подорожание Николсона.
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Анатолий Юранов
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На безрыбьи и рак рыба... Смешные росты смешных игроков. Глебка, утка, боже мой боже! Деревянный николсон.... Я мечтал, чтобы Спартак его сплавил, а тут.. Смеяться или плакать?
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Destro7451
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Ответ *Василёк*
В отношении Захаряна с ценником в 15 лямов - ну явный перебор. Понятно, что это такой маркетинговый ход и желание Динамовцев подороже продать Арсена. Но нужно реально смотреть на вещи - за одного Сперцяна нужно отдавать двух Захарянов, как минимум. Так, что стоимость Сперцяна должна быть 30 миллионов, либо ценник Захаряна должен быть не выше 4,5. Как-то так. Выбирайте, что лучше.
Маркетинговый ход со стороны Динамо, который повлиял на оценку от всемирного портала трансфермаркт? А ты хорош, тебе бы сказки писать начать для детей, думаю получится
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Алексеич (Ростов-Дон)
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Ответ Peter Parker
А вы сами не в состоянии? Я использую их данные, ссылаясь на отчет за сыгранную часть сезона. Хотите опровергнуть. Приведите другие данные.
1. Считай, что да, я не в состоянии. А ты скинуть ссылочку в состоянии?
2. Я правильно понимаю, что спрашивать про критерии определения голевой ошибки и про конкретные матчи, в которых ошибся Глебов, бесполезно?
3. Для тебя уточняю: я пока что даже не пытаюсь что-то опровергать, просто задаю уточняющие вопросы. Это так сложно для твоего понимая?
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Kit244098
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Ценит можно нарисовать любой. Бумага все стерпит))
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Peter Parker
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
И? Ссылочки не будет?
А вы сами не в состоянии? Я использую их данные, ссылаясь на отчет за сыгранную часть сезона. Хотите опровергнуть. Приведите другие данные.
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Алексеич (Ростов-Дон)
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Ответ Peter Parker
пожалуйста, отчет ИнСтат
И? Ссылочки не будет?
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Алексеич (Ростов-Дон)
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Ответ *Василёк*
Телеграфом 🤣
А адрес какой: на деревню дедушке?
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*Василёк*
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Лично письма на трансфермаркет писал или созванивался?
Телеграфом 🤣
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Peter Parker
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Про голевые ошибки можно поподробнее: критерии определения, полный список всех ошибавшихся?
пожалуйста, отчет ИнСтат
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tapocheg
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Ответ Иван Овчинников
Да, 1 января 2022 стоил 0 на ТМ https://www.transfermarkt.world/gustavo-mantuan/marktwertverlauf/spieler/814269
Спасибо. Что-то я протупил) Думал, это рейтинг подорожавших именно за период игры в РПЛ в течение года, а не за год в сумме.
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Алексеич (Ростов-Дон)
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Ответ Peter Parker
7 за Уткина понятны. А вот за какие заслуги Глебов столько стоит и Шамар? У одного 6 голевых ошибок, второй даже не уровень Бухарова, а прямолинейный и ленивый форвард
Про голевые ошибки можно поподробнее: критерии определения, полный список всех ошибавшихся?
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Алексеич (Ростов-Дон)
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Ответ *Василёк*
Валера пролоббировал однако.
Лично письма на трансфермаркет писал или созванивался?
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Иван Овчинников
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Ответ форест
. Густаво Мантуан («Зенит», +3 млн, 3 млн). 0 стоил?)))
Да, 1 января 2022 стоил 0 на ТМ
https://www.transfermarkt.world/gustavo-mantuan/marktwertverlauf/spieler/814269
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*Василёк*
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
В десятке трое из Ростова. Случайность?
Валера пролоббировал однако.
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*Василёк*
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Снова в Питере какой то обМантуан.
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tapocheg
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Ответ Rinat Khudayberdin
Густаво Сутормин?
Это ошибка. Судя по динамике на трансфермаркте он стоил перед переходом 1,5кк.
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Slavnov
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испортили комменты,последнее,что тут было интересно,теперь надо разбираться,кто кому,когда ответил
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Алексеич (Ростов-Дон)
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В десятке трое из Ростова. Случайность?
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*Василёк*
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В отношении Захаряна с ценником в 15 лямов - ну явный перебор. Понятно, что это такой маркетинговый ход и желание Динамовцев подороже продать Арсена. Но нужно реально смотреть на вещи - за одного Сперцяна нужно отдавать двух Захарянов, как минимум. Так, что стоимость Сперцяна должна быть 30 миллионов, либо ценник Захаряна должен быть не выше 4,5. Как-то так. Выбирайте, что лучше.
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zenit!
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Ответ Назар Игорь
Он арендован с правом выкупа у Коринтиенса.
Я знаю
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