Зарема о подорожавшем на 4 млн евро Шамаре: «Это неожиданность только для диванных критиков. Удар у него отменный»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Шамар Николсон Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала рост трансферной стоимости Шамара Николсона.

Форвард «Спартака» занял 2-е место среди игроков Мир РПЛ по росту рыночной стоимости в 2022 году по версии Transfermarkt. Шамар вырос в цене на 4 млн евро и стоит теперь 7 млн.

«Это неожиданность только для псевдоэкспертов и диванных критиков. Половине европейских команд требуется высокий форвард. Если «Спартак» грамотно сработает на трансферном рынке, то в перспективе клуб может хорошо заработать на этом футболисте.

Он молод, талантлив, адаптирован к любым климатическим условиям. И удар у Шамара отменный», – сказала спутница бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.

В 2022 году 25-летний ямаец забил 12 голов в 34 матчах за «Спартак».

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12 комментариев

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инок
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Подтекст такой - типа это она Шамара купила)
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Donnie
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Зарема Шамара Николсона
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Сергей Гаряшин
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Ахах красиво мокнула запаребриковых
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ХавиГави_Паратрупер
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Зарема: "Удав, ой, то есть удар у него отменный"🤓
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Barsa! bolshe chem klub
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Уровень диванного критика(с)

Извините а откуда фраза?

🤭🤣
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Честный контроль
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Просто руководители Transfermarkt в тесном контакте с ММА. Промоутеры которого проявляют интерес к Шамару после его последнего боя. Отсюда и рост цены.
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Иван Овчинников
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Похоже этот недиванный эксперт не в курсе, что в Спартаке Николсон подорожал только на 0,5 млн, а на 3,5 подорожал ещё в Шарлеруа 6 января.
https://www.transfermarkt.world/shamar-nicholson/marktwertverlauf/spieler/354666
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Spaten
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Это он ещё ноги не подключал)
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Иван Рыбаков
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А Зарема сама сейчас не в статусе диванного эксперта?
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Arman FCSM
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Родригао покинул чат
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s_h_a_m_a_n
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Удар у Шамара действительно неплох-Родригао не даст соврать😄😄
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Мадридито
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Она что-то точно знает😁
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