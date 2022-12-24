Зарема о подорожавшем на 4 млн евро Шамаре: «Это неожиданность только для диванных критиков. Удар у него отменный»

прокомментировала рост трансферной стоимости .

Форвард «Спартака» занял 2-е место среди игроков Мир по росту рыночной стоимости в 2022 году по версии Transfermarkt. Шамар вырос в цене на 4 млн евро и стоит теперь 7 млн.

«Это неожиданность только для псевдоэкспертов и диванных критиков. Половине европейских команд требуется высокий форвард. Если «Спартак» грамотно сработает на трансферном рынке, то в перспективе клуб может хорошо заработать на этом футболисте.

Он молод, талантлив, адаптирован к любым климатическим условиям. И удар у Шамара отменный», – сказала спутница бывшего владельца московского клуба .

В 2022 году 25-летний ямаец забил 12 голов в 34 матчах за « ».