Зарема о подорожавшем на 4 млн евро Шамаре: «Это неожиданность только для диванных критиков. Удар у него отменный»
Зарема Салихова прокомментировала рост трансферной стоимости Шамара Николсона.
Форвард «Спартака» занял 2-е место среди игроков Мир РПЛ по росту рыночной стоимости в 2022 году по версии Transfermarkt. Шамар вырос в цене на 4 млн евро и стоит теперь 7 млн.
«Это неожиданность только для псевдоэкспертов и диванных критиков. Половине европейских команд требуется высокий форвард. Если «Спартак» грамотно сработает на трансферном рынке, то в перспективе клуб может хорошо заработать на этом футболисте.
Он молод, талантлив, адаптирован к любым климатическим условиям. И удар у Шамара отменный», – сказала спутница бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.
В 2022 году 25-летний ямаец забил 12 голов в 34 матчах за «Спартак».
Извините а откуда фраза?
🤭🤣
https://www.transfermarkt.world/shamar-nicholson/marktwertverlauf/spieler/354666