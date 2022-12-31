Властимил Петржела: «Желаю Семаку возглавить сборную. Лучший тренер России это заслужил»

высказал пожелания для российского футбола на 2023 год.

«Желаю российскому футболу вернуться в еврокубки, «Зениту» – очередной победы в чемпионате, а – наконец-то стать главным тренером сборной.

На мой взгляд, лучший тренер России это заслужил», – сказал бывший тренер « ».

Петербургский клуб лидирует в Мир , набрав 42 очка в 17 матчах.

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