Властимил Петржела: «Желаю Семаку возглавить сборную. Лучший тренер России это заслужил»
Властимил Петржела высказал пожелания для российского футбола на 2023 год.
«Желаю российскому футболу вернуться в еврокубки, «Зениту» – очередной победы в чемпионате, а Семаку – наконец-то стать главным тренером сборной.
На мой взгляд, лучший тренер России это заслужил», – сказал бывший тренер «Зенита».
Петербургский клуб лидирует в Мир РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Сергей Семак тренер ФК Зенит!
А теперь хоть заминуситесь, мне плевать.
Всех с наступающим. Пусть будет он счастливым для всех.