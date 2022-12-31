Властимил Петржела: «Желаю Семаку возглавить сборную. Лучший тренер России это заслужил»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела высказал пожелания для российского футбола на 2023 год.

«Желаю российскому футболу вернуться в еврокубки, «Зениту» – очередной победы в чемпионате, а Семаку – наконец-то стать главным тренером сборной.

На мой взгляд, лучший тренер России это заслужил», – сказал бывший тренер «Зенита».

Петербургский клуб лидирует в Мир РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.

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10 комментариев

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Да вы что?!! Какая сборная? Там же бразилов не будет, а страстотерпец, без них не знает что делать🤣🤣
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Гамарджоба Генацвале
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Тогда штук 5 бразильцев нужно будет натурализовать.
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MAXIMum1
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Сборная сейчас, это чисто номинальная единица. Её может любая бездарь тренировать. Зачем Семаку это болото.
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Фантом
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Нет уж, пусть он лучше в "Зените" работает, а сборная сама как-нибудь разберется.
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Recreated
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В какой палате этот чел лежит?
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SMART789
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Нет сами разбирайтесь со своей сборной
Сергей Семак тренер ФК Зенит!
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MAXIMum1
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Зачем в сборную. Он нам в Зените нужен. Лучшему тренеру, лучшая команда!
А теперь хоть заминуситесь, мне плевать.
Всех с наступающим. Пусть будет он счастливым для всех.
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pvh-82
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Пожелал вылететь от кормушки в Газпроме и остаться без работы! Классное пожелание в преддверии Нового года...)))
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Нико Гонсалес
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Не любит Пан Семака, раз такое желает.
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Михаил1970
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В сборную сейчас хоть Мостового можно назначить.
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