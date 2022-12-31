«Очень мудрое решение. Перейти-то можно, но, если нам не дадут играть?» Президент «Урала» о создании рабочей группы по вопросу об Азии

Теги премьер-лига Россия РФС Урал Григорий Иванов Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Президент «Урала» назвал мудрым решение РФС по вопросу о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

30 декабря состоялось заседание исполкома РФС по этому вопросу. Была создана рабочая группа, которая изучит преимущества и недостатки возможного перехода в АФК. 

«Это очень мудрое решение. Надо посмотреть, как это будет выглядеть. Создали рабочую группу, посмотрим, как будет работать.

Перейти-то можно, но, если нам не дадут играть? Много нюансов. Надо смотреть в динамике», – сказал Григорий Иванов

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9 комментариев

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angry horse
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Что ж ты, фраер Гриша, сдал назад? 😁
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Rom-Spb
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Быстро переобулся, красаучег
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Ковид 07.10.52
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У этого газового лизуна их решения всегда мудрые...тьфу...
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СИ
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Ответ инок
Всех форумчан с наступающим Новым Годом! Желаю всем мира и добра, а руководителям РФС футбольной мудрости
А я бы пожелал руководителям рфс срочно сменить работу.
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Кино Музыка
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Ну здесь-то точно уже не дадут играть.
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инок
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Всех форумчан с наступающим Новым Годом! Желаю всем мира и добра, а руководителям РФС футбольной мудрости
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СИ
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А где и чем занималось руководство рфс сразу после 28.02.22? За это надо кому то отвечать.
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Dinamik1
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Выходит так что переходи не переходи решать будут америкосы играть нам или не играть
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Джиза
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Эй, Иванов, ты два дня назад кричал, что надо переходить! Насколько же ои все отвратные!
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