«Очень мудрое решение. Перейти-то можно, но, если нам не дадут играть?» Президент «Урала» о создании рабочей группы по вопросу об Азии
Президент «Урала» назвал мудрым решение РФС по вопросу о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.
30 декабря состоялось заседание исполкома РФС по этому вопросу. Была создана рабочая группа, которая изучит преимущества и недостатки возможного перехода в АФК.
«Это очень мудрое решение. Надо посмотреть, как это будет выглядеть. Создали рабочую группу, посмотрим, как будет работать.
Перейти-то можно, но, если нам не дадут играть? Много нюансов. Надо смотреть в динамике», – сказал Григорий Иванов.
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