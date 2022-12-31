«Очень мудрое решение. Перейти-то можно, но, если нам не дадут играть?» Президент «Урала» о создании рабочей группы по вопросу об Азии

Президент « » назвал мудрым решение РФС по вопросу о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

30 декабря состоялось заседание исполкома по этому вопросу. Была создана рабочая группа, которая изучит преимущества и недостатки возможного перехода в АФК.

«Это очень мудрое решение. Надо посмотреть, как это будет выглядеть. Создали рабочую группу, посмотрим, как будет работать.

Перейти-то можно, но, если нам не дадут играть? Много нюансов. Надо смотреть в динамике», – сказал .

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