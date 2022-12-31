«Гинер – человек слова и чести. Я выбрал квартиру в Москве метров под 200, а денег не хватало. Он сказал: «Покупай, потом из зарплаты вычтем». Экс-игрок ЦСКА Попов о президенте клуба

Теги ЦСКА Денис Попов Евгений Гинер премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Денис Попов высоко отозвался о президенте ЦСКА Евгении Гинере.

— Только позитивные вещи о нем могу вспомнить. Евгений Леннорович — человек слова. Несколько лет назад была ситуация: мой товарищ долгое время не мог попасть к нему на прием, я позвонил, и Гинер не отказал — они встретились.

Все, что бы он ни делал, о чем бы мы ни разговаривали, он — человек слова и чести.

— Нефутбольные вопросы тоже помогал решать?

— Постоянно такое было, вся команда к нему ходила. Даже у меня подобное случилось. Как‑то хотел купить квартиру в Москве. ЦСКА всегда нас опекал, давал своих юристов, чтобы нигде футболистов не обманули.

Выбрал в итоге квартиру метров под 200, а денег не хватало. Решил, что надо смотреть жилплощадь поменьше. Юристы и говорят: «Ты хорошую квартиру выбрал, иди к Гинеру, он поможет».

Я к нему зашел, объяснил, мол, так и так. Гинер говорит: «Все, нет вопросов. Сколько нужно дадим, потом из зарплаты какую‑то часть будем вычитать. Езжай, покупай квартиру», – сказал экс-форвард ЦСКА.

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9 комментариев

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ASH11
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Ответ Iuasamotu
Странная русская сказка, когда миллионер помогает миллионеру
В то время, футболисты отнюдь были не столь богаты. Многие действительно имели хорошие контракты, но зачастую получали деньги с нереальными задержками или вообще не получали. Поэтому, жили точно также в долг, как и большая часть населения страны тогда, но только по-крупному. Соответственно, и проблемы с приобретением с недвижкой были, поэтому многие заключали контракт так, что подъемными могли сразу получать машину, квартиру, дом и тп.
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Доктор Верховцев
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Я выбрал хрущёвку в Грязях метров под 30, а денег не хватало. Банк сказал: «Покупай, потом всю жизнь отрабатывать будешь.»
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Циник Петербургский
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Ответ Iuasamotu
Скромные российские миллиардеры предпочитают, чтобы их называли мультимиллионерами
Зачет! ))) +

Вот только времена меняются. И теперь скромные российские миллиардеры предпочитают... чтобы их ВООБЩЕ НИКАК НЕ НАЗЫВАЛИ! Не упоминали даже! ;)
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Kuznets 09
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Ответ Iuasamotu
Странная русская сказка, когда миллионер помогает миллионеру
Вам,папуасам,не понять.
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Iuasamotu
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Ответ Остужающий
Только миллиардер - миллионеру) как начало анекдота
Скромные российские миллиардеры предпочитают, чтобы их называли мультимиллионерами
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Остужающий
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Ответ Iuasamotu
Странная русская сказка, когда миллионер помогает миллионеру
Только миллиардер - миллионеру) как начало анекдота
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Iuasamotu
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Ответ не базарь на Тарасенко
Было бы лучше если бы наx послал? Такой конец сказки тебя бы устроил больше?
По-русски было бы правильнее, если бы Сенька выбирал квартиру по своей шапке
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не базарь на Тарасенко
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Ответ Iuasamotu
Странная русская сказка, когда миллионер помогает миллионеру
Было бы лучше если бы наx послал? Такой конец сказки тебя бы устроил больше?
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Iuasamotu
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Странная русская сказка, когда миллионер помогает миллионеру
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