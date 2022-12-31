«Гинер – человек слова и чести. Я выбрал квартиру в Москве метров под 200, а денег не хватало. Он сказал: «Покупай, потом из зарплаты вычтем». Экс-игрок ЦСКА Попов о президенте клуба

высоко отозвался о президенте ЦСКА Евгении Гинере.

— Только позитивные вещи о нем могу вспомнить. Евгений Леннорович — человек слова. Несколько лет назад была ситуация: мой товарищ долгое время не мог попасть к нему на прием, я позвонил, и Гинер не отказал — они встретились.

Все, что бы он ни делал, о чем бы мы ни разговаривали, он — человек слова и чести.

— Нефутбольные вопросы тоже помогал решать?

— Постоянно такое было, вся команда к нему ходила. Даже у меня подобное случилось. Как‑то хотел купить квартиру в Москве. ЦСКА всегда нас опекал, давал своих юристов, чтобы нигде футболистов не обманули.

Выбрал в итоге квартиру метров под 200, а денег не хватало. Решил, что надо смотреть жилплощадь поменьше. Юристы и говорят: «Ты хорошую квартиру выбрал, иди к Гинеру, он поможет».

Я к нему зашел, объяснил, мол, так и так. Гинер говорит: «Все, нет вопросов. Сколько нужно дадим, потом из зарплаты какую‑то часть будем вычитать. Езжай, покупай квартиру», – сказал экс-форвард ЦСКА.

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