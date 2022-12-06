Жезусу сделали операцию на колене. Форвард «Арсенала» может пропустить 3 месяца
Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус перенес операцию на правом колене.
Клуб сообщил о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Из-за повреждения, полученного на ЧМ-2022, 25-летний игрок может пропустить три месяца. Таковы предварительные сведения источников ESPN в сборной Бразилии.
В текущем сезоне Жезус провел 15 матчей в АПЛ и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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