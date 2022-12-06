Жезусу сделали операцию на колене. Форвард «Арсенала» может пропустить 3 месяца

Нападающий перенес операцию на правом колене.

Клуб сообщил о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

Из-за повреждения, полученного на , 25-летний игрок может пропустить три месяца. Таковы предварительные сведения источников ESPN в сборной .

В текущем сезоне Жезус провел 15 матчей в и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ