Жезусу сделали операцию на колене. Форвард «Арсенала» может пропустить 3 месяца

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Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус перенес операцию на правом колене.

Клуб сообщил о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

Из-за повреждения, полученного на ЧМ-2022, 25-летний игрок может пропустить три месяца. Таковы предварительные сведения источников ESPN в сборной Бразилии.

В текущем сезоне Жезус провел 15 матчей в АПЛ и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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