«Арсенал» активировал опцию продления контракта с Салиба. Переговоры о долгосрочном договоре продолжаются

Теги премьер-лига Англия Арсенал Вильям Салиба Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Вильямом Салиба до 2024 года.

Договор футболиста истекал летом, лондонский клуб использовал опцию продления соглашения еще на 12 месяцев, сообщает The Athletic.

До 31 декабря «канонирам» нужно было принять решение об активации этой опции – и клуб посчитал необходимым ее использовать и продлить контракт с игроком еще на год.

Кроме того, «Арсенал» продолжает переговоры с Салиба о подписании долгосрочного договора.

Французский защитник провел 21 матч в текущем сезоне АПЛ и забил два гола.

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5 комментариев

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Dmitry Koway
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Ответ Cops noob pley
А ведь до этого на него особо не рассчитывали
Рассчитывали, просто был молод. Но вообще могли и на год раньше оставить в команде, а то он в том сезоне уже говорил, что может уйти
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kickass
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Впервые за много лет у Арсенала в обороне настоящая звезда.
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Barsa! bolshe chem klub
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Очень рад за канониров...

Арсенал стал похож на Арсенал Арсена...
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LLiriKK
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Лучший в первой половине сезона у «Арсенала».
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Cops noob pley
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А ведь до этого на него особо не рассчитывали
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