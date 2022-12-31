«Арсенал» активировал опцию продления контракта с Салиба. Переговоры о долгосрочном договоре продолжаются

« » продлил контракт с до 2024 года.

Договор футболиста истекал летом, лондонский клуб использовал опцию продления соглашения еще на 12 месяцев, сообщает The Athletic.

До 31 декабря «канонирам» нужно было принять решение об активации этой опции – и клуб посчитал необходимым ее использовать и продлить контракт с игроком еще на год.

Кроме того, «Арсенал» продолжает переговоры с Салиба о подписании долгосрочного договора.

Французский защитник провел 21 матч в текущем сезоне и забил два гола.

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